Je to najbolj ugoden električni avto v Sloveniji?

Konkreten primer, konkretne številke

Novo omrežje v Sloveniji

Škoda iV , v kateri so tudi priključni hibridi Octavia iV , Octavia RS iV in Superb iV​ . Popolnoma električni Enyaq iV spada v družino električnih in elektrificiranih vozilv kateri so tudi priključni hibridiin

Nova merila

Enyaq iV na slovenskih cestah zagotovil izjemne prednosti pred večino drugih električnih avtomobilov, predvsem pa bo odpravil praktično vse ugovore, ki so jih do zdaj imeli lastniki klasičnih avtomobilov do avtomobilov brez emisij v vsakdanjem prometu. Tako bo ta električni avtomobil znamke Škoda ob večji in uporabnejši notranjosti za občutno manjšo ceno po številnih kriterijih za električne avtomobile ponujal več kot tisti, ki naj bi klasični avtomobilski industriji na tem področju postavljali merila. Prav ta enkratni podporni ekosistem električne mobilnosti bo modeluna slovenskih cestah zagotovil izjemne prednosti pred večino drugih električnih avtomobilov, predvsem pa bo odpravil praktično vse ugovore, ki so jih do zdaj imeli lastniki klasičnih avtomobilov do avtomobilov brez emisij v vsakdanjem prometu. Tako bo ta električni avtomobil znamke Škoda ob večji in uporabnejši notranjosti za občutno manjšo ceno po številnih kriterijih za električne avtomobile ponujal več kot tisti, ki naj bi klasični avtomobilski industriji na tem področju postavljali merila.

Koliko bodo morali njegovi lastniki odšteti za 100 kilometrov vožnje oziroma za polnjenje doma in na javni polnilni infrastrukturi v Sloveniji? Tu so konkretne številke.Tako kot vse električne avtomobile bo tudi vozilonajbolj smotrno polniti doma, pri tem pa bo treba izbrati najugodnejšega dobavitelja električne energije glede na vaše okoliščine bivanja in mobilnostne potrebe.Naš hipotetični lastnik električnega SUV znamke Škoda živi v dvoetažni hiši površine 80 kvadratnih metrov z ogrevanjem na toplotno črpalko. Ob trifaznem priključku z varovalkami 3 x 25 A, moči 17 kW (obračunska moč 10 kW), znaša povprečna mesečna poraba petčlanske družine 260 kWh po veliki tarifi in 355 kWh po mali tarifi, kar na letni ravni pomeni približno 7380 kWh. Če bi ob tovrstni porabi družina začela uporabljati Enyaq iV 60 (baterija 58 kWh) in bi se eden od staršev – ali oba – z njim dnevno vozil iz okolice Maribora v službo v Ljubljano, bi se mesečni račun za oskrbo z električno energijo povečal za od 60 do 100 evrov, odvisno od dobavitelja električne energije.Pri tovrstni porabi je na slovenskem trgu najbolj ugodna ponudba električne energije družbe E3, paket Napredni. Z njim bi po opisanem scenariju uporabe ob domačem polnjenju strošek električne energije za 100 kilometrov vožnje znašal približno 1,2 evra. Če bi avtomobil družina uporabljala na krajših poteh zunaj avtocestnega omrežja, pa bi bil ta strošek manj kot 90 centov.Pri uporabnikih, ki lahko do lastnega parkirnega mesta oziroma garaže potegnejo ločen vir električne energije in bi si postavili lastno polnilnico moči 11 kW, pa bi ob največjem obsegu uporabe električnega avtomobila (250 kilometrov na delovni dan) strošek električne energije za 100 kilometrov vožnje znašal 1,6 evra. Če bi na dan prevozili manj kilometrov in bi vam ob kombiniranju z javno polnilno infrastrukturo zadostovala moč nočnega domačega polnjenja 2 kW, pa bi bilo smotrno Enyaq iV polniti v lastni garaži tudi prek preprostejšega in manj zmogljivega priklopa, a to ne zagotavlja takšne ravni udobja kot domača polnilna postaja z vgrajenim kablom, ki ga le priključite v vozilo. Prav tako je treba vedeti, da se povsem prazna baterija prek vsakdanje gospodinjske vtičnice polni občutno dlje kot 24 ur.Pri novem omrežju polnilnic MOON charge večza katerim stoji Porsche Slovenija, je ugodna tarifa polnjenja veljavna prve tri ure na počasnih in eno uro na hitrih polnilnicah. V tem času bo na klasični, trifazni AC-polnilnici Enyaq iV 60 (58 kWh) iz polnilnice potegnil 31,5 kWh električne energije, za kar bo treba odšteti 4,1 evra. S to količino električne energije se bo povsem prazna baterija napolnila do 52 odstotkov. Doseg se bo povečal za od 148 do 209 kilometrov, pri tem pa bo strošek za 100 kilometrov vožnje znašal 2,76 evra na avtocesti in 1,96 evra na cestah zunaj avtocestnega omrežja. Enak strošek je tudi za oskrbo z električno energijo na polnilnicah Gremo na elektriko, trenutno najbolj razširjeni slovenski storitvi javnega polnjenja – in tudi na teh lahko polnjenje plačate kar s kartico ali aplikacijo storitvePri javnih polnilnicah sicer ne gre prezreti možnosti polnilnic AC 22 kW družbe Petrol. Z njihovo kartico elektromobilnosti, za katero je treba odšteti 4,6 evra na pol leta, je polnjenje na javnih polnilnicah AC 22 kW, na katerih se Enyaq iV polni z močjo 11 kW, trenutno še brezplačno.Vse bolj pestra ponudba oskrbe z električno energijo za vožnjo pa se v Sloveniji vzpostavlja na področju polnilnic velike moči s polnilnicami MOON Charge. Cena za DC polnjenje moči 50 kW je tu oblikovana tako, da se za zagon polnjenja plača evro, nato pa vsaka minuta v prvi uri 0,15 evra. Po preteku prvih 60 minut se strošek na minuto polnjenja poveča na 0,45 evra. Zato bo smotrno povsem prazno baterijo polniti na DC-polnilnicah MOON charge prvih 60 minut, ko bo strošek znašal le deset evrov, torej dva evra manj kot na DC-polnilnicah moči 50 kW v upravljanju Petrola. V tem času se bo doseg avtomobila povečal na od približno 230 do 325 kilometrov.Ker bo polnilna infrastruktura MOON Charge v Sloveniji kmalu dopolnjena tudi s polnilnicami do največje moči polnjenja 175 kW, za katere bo veljala enaka tarifa kot za DC-polnilnice moči od 30 kW, bo seveda to omrežje za lastnike modela Enyaq iV, ko bodo hoteli avtomobil napolniti kar najhitreje, najbolj ugodno.Ker je hitra polnilna infrastruktura idealna za dopolnjevanje baterij z namenom, da se čim prej doseže cilj, na katerem bo Enyaq iV ob daljšem mirovanju oskrbljen z električno energijo po ugodnejši ceni, vsekakor ni zanemarljivo, da je v prvih 30 minutah uporabe, ob polnjenju v območju polnosti baterij od nič do 80 odstotkov, ponudba MOON charge v Sloveniji najugodnejša.Ob izkoriščanju ultrahitrih polnilnic omrežja Ionity bo Enyaq iV z baterijo velikosti 58 kWh dosegal največjo moč polnjenja 100 kW. Pri tem bo moral uporabnik upoštevati, da bo avto s polno močjo polnil baterije do 34-odstotne polnosti. Če bo baterija povsem prazna, bo to polnost dosegel v približno 19 minutah. To pomeni, da bo uporabnik v Kopru na polnilnicah Ionity povsem prazne baterije napolnil za tekočo avtocestno vožnjo s hitrostjo 130 km/h do Ljubljane v manj kot 20 minutah.Ob tem bo znašal strošek polnjenja (ob ekskluzivni ceni za uporabnike električnih avtomobilov znamke Škoda) na polnilnicah Ionity od 3,8 do 6,4 evra za 100 kilometrov ob mesečni naročnini 13,95 evra in ceni električne energije 0,25 evra/kWh ter od 7,1 do 10 evrov ob mesečni naročnini 7,45 evra in ceni električne energije 0,47 evra/kWh. To je povsem primerljivo oziroma ugodnejše od stroška za gorivo za primerljive avtomobile na fosilna goriva.Hitrih polnilnic MOON Charge (dobršen del jih deluje z močjo okoli 70 kW, najmočnejše pa naj bi že v kratkem delovale tudi z močjo 175 kW) je vsaj dvakrat toliko, kolikor jih je slovenska država s pomočjo evropskih sredstev postavila na avtocestni križ. Ob tem stane kilovatna ura električne energije v prvi uri polnjenja, ko Enyaq iV 60 (58 kWh) napolni svojo povsem prazno baterijo čez 80 odstotkov (največja moč polnjenja 50 kW) oziroma do 98 odstotkov (največja moč polnjenja 100 kW) med 0,17 in 0,20 evra. Za slovenske uporabnike tesle 3 znaša na primer cena kilovatne ure na Teslinih polnilnicah 0,26 evra.