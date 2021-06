Kaj preseneti dolgoletne voznike, ko ponovno opravljajo izpitno vožnjo

Pasti rutinirane vožnje

FOTO: Uroš Modlic

FOTO: Uroš Modlic

Trije glavni cilj akcije Ponovno na izpitno vožnjo

#1 Dolgoletnim voznikom ponuditi možnost, da z učiteljem vožnje opravijo ponovitev izpitne vožnje s svojim avtomobilom, preverijo svoje vozniško znanje in kondicijo ter popravijo napake.



#2 Dolgoletne voznike spodbuditi k obnovitvi znanja o CPP in drugih spremembah v prometu, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih.



#3 Raziskovati vozne navade dolgoletnih voznikov, da bi uspešno iskali rešitve za večjo varnost na slovenskih cestah.



Želite več znanja o prometni varnosti? Bi radi postali boljši voznik? Preverite spletno stran Zavarovalnice Triglav #1 Dolgoletnim voznikom ponuditi možnost, da z učiteljem vožnje opravijo ponovitev izpitne vožnje s svojim avtomobilom, preverijo svoje vozniško znanje in kondicijo ter popravijo napake.#2 Dolgoletne voznike spodbuditi k obnovitvi znanja o CPP in drugih spremembah v prometu, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih.#3 Raziskovati vozne navade dolgoletnih voznikov, da bi uspešno iskali rešitve za večjo varnost na slovenskih cestah.Želite več znanja o prometni varnosti? Bi radi postali boljši voznik? Preverite spletno stran Zavarovalnice Triglav vozimse.si , kjer lahko med drugim preverite svoje znanje s testi.



Glavna težava izkušenih voznikov: krožna krožišča

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Sprejmite izziv: prijavite se na akcijo Ponovno na izpitno vožnjo

Poznate še vse prometne znake? Veste, kako pravilno ustaviti na križišču? Kako blizu vam je vključevanje v krožišča?



Preverite svoje znanje, predvsem pa pridobite nekaj novih veščin, s katerimi se boste boljše in bolj varno odpravili na poti. Vožnje bodo potekale v Ljubljani, Novi Gorici, Postojni, Trbovljah, Murski Soboti in Krškem.



Tisti, ki bodo sprejeli izziv, pa se bodo potegovali tudi za posebno izkušnjo – rally vožnjo s štirikratnim državnim prvakom Rokom Turkom.

PRIJAVITE SE NA AKCIJO PONOVNO NA IZPITNO VOŽNJO Poznate še vse prometne znake? Veste, kako pravilno ustaviti na križišču? Kako blizu vam je vključevanje v krožišča?Preverite svoje znanje, predvsem pa pridobite nekaj novih veščin, s katerimi se boste boljše in bolj varno odpravili na poti. Vožnje bodo potekale v Ljubljani, Novi Gorici, Postojni, Trbovljah, Murski Soboti in Krškem.Tisti, ki bodo sprejeli izziv, pa se bodo potegovali tudi za posebno izkušnjo – rally vožnjo s štirikratnim državnim prvakom Rokom Turkom.

Pravila v prometu se spreminjajo, naša vožnja pa sčasoma postane tako rutinska, da pogosto niti ne razmišljamo več, ali smo do cilja zapeljali pravilno in po predpisih. Vendar ali ste se kdaj vprašali, ali bi danes, tudi po več deset tisoč prevoženih kilometrih, sploh opravili vozniški izpit?Ne boste verjeli, vendar odgovor na to vprašanje ni nujno pritrdilen. To dokazujejo rezultati akcije Ponovno na izpitno vožnjo, ki jo organizira Zavarovalnica Triglav. Več slovenskih voznikov se je skupaj z učitelji varne vožnje odpeljalo po slovenskih cestah in ugotovitev na koncu je bila enoglasna: takšno izkušnjo bi morali večkrat ponoviti! In ker vaja dela mojstra, bi bili sčasoma verjetno končni rezultati še boljši. V lanski akciji bi namreč preizkus uspešno opravilo le 43 % voznic in voznikov.Večletne izkušnje in na tisoče prevoženih kilometrov so nedvomno odlična podlaga za dobro obvladanje najrazličnejših prometnih zagat. Vendar to vsekakor ni dovolj. Vsako znanje je treba obnavljati – ne samo v teoriji, ampak predvsem v praksi.»Fokus ni na tem, da Slovencem dokažemo, kako slabi vozniki so. Predvsem smo poskušali novosti, ki so v prometu (po 10, 20, 30 letih) na zelo blag način predati in doseči, da se tudi vozniki začnemo zavedati, da vozimo preveč rutinirano. Takrat se je naša vožnja malo spremenila, in če bi vsi vozili tako, kot so vozili teh 30 ur, sem prepričan, da bi bistveno vplivali na prometno varnost v Sloveniji,« poudarjaZ njim se strinjajo tudi udeleženci akcije – tako tisti, ki so izpitno vožnjo opravili uspešno, kot tudi tisti, ki bi jo morali ponavljati.»Da vidiš, kje si in kako voziš. Da ti nekdo, ki ocenjuje in uči vožnjo, pove, kakšen voznik si,« je svojo odločitev za prijavo komentirala Mojca Mrvar, ki je voznica že 35 let.»Med vožnjo sem lahko inštruktorju zastavila kakšno popolnoma življenjsko, praktično vprašanje in dobila dober odgovor za še lažjo vožnjo,« je ob koncu svoje preizkušnje povedala Lučka Kokol, sodelujoča v akciji Ponovno na izpitno vožnjo.»Na ponovitev sem se prijavila, da vprašam to, česar nisem vedela, in izvem kaj novega. Ker vem, da se predpisi spreminjajo,« je povedala ena od voznic Magda Kužnik, ki je izpit opravljala že pred 30 leti. Samokritičen pa je bil tudi Matjaž Zorc, voznik že več kot 30 let, ki je povedal, da ga je zanimalo, »kako se obnašam do drugih, in ne le drugi do mene«. Samega sebe pač ne moreš oceniti oziroma je res merodajna šele ocena, ki jo da učitelj vožnje – nekdo, ki ima veliko izkušenj in je pravi strokovnjak na svojem področju, je potrdil Stane Cankar, ki je izpit opravljal pred 55 leti.»Ko se priključiš na avtocesto, mi je povedal, da moram kar pospešiti, kar običajno nisem naredila. To je takšna novost, na katero se bom morala navaditi. Da pospešiš in dosežeš največjo hitrost in čisto na koncu se priključiš na cestišče,« je svoje občutke po koncu lanske akcije strnila kandidatka Karolina Stjepić.In to je bistvo akcije: obnovitev znanja in novi nasveti iz prve roke, s katerimi bodo kandidati izboljšali svojo vožnjo in tako prispevali k boljši prometni varnosti na naših cestah.Krožna krožišča so v zadnjih letih nadomestila klasična, saj so bolj pretočna in zato poskrbijo za manjše prometne zamaške. V sebi pa skrivajo tudi marsikatero past, ki je tudi izkušenemu vozniku povzročila nemalo preglavic.Vozniki se napačno razvrščajo, krožišče zapuščajo neposredno z notranjega pasu, izsiljujejo pešce in kolesarje pred prehodom za pešce in napačno uporabljajo utripalke.Posebej zahtevna pa so krožna križišča s kanaliziranimi prometnimi tokovi. Gre za tip krožnega križišča, v katerem je s posebnimi stranskimi ovirami vsakemu vozilu zagotovljena posebna prometna površina. Prehajanje med pasovi zaradi vmesne ovire ni mogoče, zato je pomembno branje tabel, da se lahko pravilno razvrstite in na ustreznem izvozu zapustite krožno križišče. Tako se zmanjša število konfliktnih točk, zagotovljena je boljša preglednost, možnost nepravilnih reakcij voznikov pri vožnji skozi krožno križišče pa se zmanjša.In vožnja čez krožišča v družbi učitelja varne vožnje je marsikateremu udeležencu odprla nova znanja, ki jih bo lahko uporabljal v praksi.»Če pri vsakem od kandidatov znova prebudimo osredotočenost, razmišljanje, predvidevanje, defenzivno vedenje ter strpnost in kulturo do vseh udeležencev v prometu med vožnjo, potem bomo vsi skupaj ZMAGOVALCI,« je bistvo akcije Ponovno na izpitno vožnjo strnilNaročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav