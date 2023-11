Kako do novega avta

Številke so po navadi visoke, ne nizke, sploh pa niso enomestne. Znamka Škoda te zneske obrača na glavo in vsem, ki so ljubitelji njenih modelov, sporoča, kako enostavno do sanjskega avtomobila: z 1 % na mesec. Dobesedno! Berite naprej, kaj, kdo in kako.

Kaj je financiranje 1 %

Financiranje 1 % je preprost način, kako priti do novega vozila Škoda po izjemno ugodni ceni. Za obdobje odplačevanja lahko izbirate med 48 in 96 meseci, odvisno od vaših želja in finančnih zmožnosti. Višina pologa in doba odplačevanja vplivata na znesek ostanka vrednosti ob koncu financiranja, kar pomeni popolno prilagodljivost obveznosti glede na vaše trenutne potrebe. Zakaj bi torej čakali z nakupom, če obstaja enostavna rešitev?

Kdo lahko izkoristi financiranje 1 %

Financiranje 1 % je na voljo tako fizičnim osebam kot podjetjem in samostojnim podjetnikom z manjšimi voznimi parki (do pet vozil). To pomeni, da je ta edinstvena priložnost dostopna prav vsakomur, ki si želi nov avtomobil Škoda.

Kakšen je postopek financiranja 1 %

Postopek financiranja si poglejmo na primeru trenutno zelo priljubljenih modelov Superb in Karoq.

Potem ko izberete model avtomobila, določite obdobje financiranja po svoji želji, informativni izračun pa lahko že sami naredite tukaj. Ob podpisu pogodbe plačate polog, višina katerega je odvisna od vaše izbire avtomobila in finančnih zmožnosti. Obveznost kupca vključuje še enkratne stroške odobritve (100 EUR z DDV) in plačilo prvega mesečnega obroka, ki znaša točno 1 % maloprodajne cene vozila ter tudi v nadaljnjih mesecih odplačevanja ostane fiksen in se ne spreminja. Ob sklenitvi financiranja pridobite tudi plačilno kartico Škoda Card, ki vam prinaša številne ugodnosti. Ostanek kupne vrednosti ob koncu dobe financiranja se plača v enkratnem znesku na transakcijski račun lizinške hiše. Če takrat za to nimate dovolj sredstev, imate možnost skleniti novo financiranje s pogoji, ki bodo veljali takrat. Naknadno se lahko odločite tudi za predčasno odplačilo vozila, za kar boste prejeli informativni obračun pogodbe, ki bo vseboval vse potrebne informacije ter navodila za postopek odplačila in zaključka pogodbe.

Zavarovanje vozila s financiranjem 1 %

Ob sklenitvi financiranja vozila boste hkrati sklenili tudi Hudobro/Škoda zavarovanje, ki vključuje tako permanentno kasko zavarovanje kot permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri Zavarovalnici Sava. Poleg tega boste prejeli tudi 33 % popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje za vedno zagotovljeno varnost na cesti.

Ni razloga za čakanje! Če že dalj časa razmišljate o nakupu Škodinih modelov, je zdaj odlična priložnost, da svoje avtomobilske sanje uresničite pod izjemno ugodnimi pogoji, brez drobnega tiska in skritih številk. Ponudba ne velja le za modele, kot sta Superb in Karoq. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza, financiranje prilagodite svojim potrebam in se za 1 % na mesec zapeljite v prihodnost z novim vrhunskim avtomobilom.

