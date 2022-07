Kako pogosto ste ujeti v zastoju

To številni slovenski vozniki že dalj časa občutimo iz dneva v dan – in to na lastni nogi. Ne, nismo se zmotili. Prav na svojih nogah namreč vozniki še kako občutimo mukotrpno speljevanje in zaviranje, pritiskanje na sklopko pa spet na plin – in tako neštetokrat.

No, ne vsi

Tisti s samodejnim menjalnikom se v gneči in zastojih vozijo precej bolj udobno, sploh pa tisti, ki imajo v svojem vozilu poleg samodejnega menjalnika vgrajen tudi asistenčni sistem za pomoč pri vožnji v zastoju. Ta pomeni, da avtomobil sam pospešuje in zavira ter ohranja razdaljo do vozil pred njim. Ponovimo: sam pospešuje, zavira in ohranja razdaljo. Pri tem ne potrebuje vaših nog.

»Sodobni avtomobili z avtomatskim menjalnikom in asistentom za vožnjo v gneči nam lahko vožnjo zelo olajšajo. To velja tudi za kombinacijo avtomatskega menjalnika in aktivnega tempomata. Če nam torej lahko pri speljevanju in zaviranju pomaga napredna tehnologija, so lahko vozniški manevri še boljši in za voznika udobnejši. Pri tem pa se moramo zavedati, da je za vožnjo še vedno odgovoren voznik, zato mora biti pozoren, da vožnja resnično poteka po pričakovanjih in da je speljevanje vozila pravočasno,« opozarja Mitja Jeseničnik, AMZS inštruktor varne vožnje.

»Če imate avtomobil z ročnim menjalnikom, priporočamo umirjeno vožnjo z dobrim predvidevanjem pomikanja kolone, da boste maksimalno izkoristili zaviranje s pomočjo motorja in postopno pospeševanje. Ko z vozilom stojite na mestu, izkoristite čas in z izbiro nevtralne prestave omogočite levi nogi trenutek počitka, da lahko sprostite napetost v mišicah. Hkrati ostanite pozorni na premikanje kolone.«

Pomemben pa je tudi pravilni položaj sedenja. »Le tako bo naše telo ustrezno podprto s sedežem in bodo okončine ustrezno pokrčene, s čimer se izognemo napetostim v mišicah, katerih posledica so pogosto bolečine in krči. Vsekakor pa iz vozila izstopajmo le na počivališčih, saj na vozišču takšno početje ni dovoljeno in je tudi nevarno. Ob nakupu naslednjega avtomobila razmislite o naprednih asistenčnih sistemih in avtomatskem menjalniku, s katerimi si boste vožnjo močno poenostavili – sploh v zastojih.«

Kaj vam je torej bolj všeč

Aktivno prestavljanje z ročico in vpletenost v vožnjo, tudi ko to pomeni premikanje z le nekaj kilometri na uro, ali ugodje, kakršno pri vožnji zagotavlja samodejni DSG menjalnik?

Odgovor je nemalokrat povezan s posameznikovimi osebnostnimi lastnostmi, slogom vožnje, pa tudi s predsodki in strahom pred novim in neznanim. Zelo pomembno je seveda tudi, kje in kako se najpogosteje vozite.

Ravno zaradi vse hujših gneč in zastojev, ki niso omejeni le na poletne mesece, so namreč tudi ljudje, ki na to nekoč ne bi niti pomislili, zamisli o vožnji s samodejnim menjalnikom vse bolj naklonjeni. Po domače, kar naenkrat se jim voziti »avtomatika« ne zdi več tako zelo nesprejemljivo in »primerno le za penzioniste«.

»Od nekdaj imam roko med vožnjo na prestavni ročici in naravnost uživam v prestavljanju, torej v aktivni vožnji v svojem ritmu,« pripoveduje Barbara z Brezovice pri Ljubljani, »vendar pa zadnje čase vse bolj razmišljam o tem, da bo moj naslednji avto avtomatik. Zdi se mi, da je večina mojih voženj sestavljena le še iz mukotrpnega premikanja v koloni, iz počasnega speljevanja in spet ustavljanja … Noge se mi takrat začnejo tresti, občutek je zoprn … Priznam, doslej sem imela tudi malo strahu pred vožnjo avtomatika, ker tega pač nisem bila navajena. Kam z nogo, saj veste … (smeh) A ko sem ga na testni vožnji končno sama vozila, nisem mogla verjeti, da je to res tako enostavno in elegantno. Kot sem rekla, naslednji bo avtomatik (smeh).«

Več o tem, kako varno, varčno in prijazno do vaših nog voziti v koloni, si preberite TUKAJ.

Bolj udobna in varčnejša vožnja

Sodobni avtomatski menjalniki ne ponujajo le zavidljive ravni udobja in izjemno kratkih časov prestavljanja, ki so v primeru sistema DSG skoraj nezaznavni (in brez prekinitve toka navora). Predvsem omogočajo izjemno prilagodljivost z varnostnimi asistenčnimi sistemi in hkrati tudi z drugimi naprednimi voznimi sistemi ter lahko s tem tudi resno pripomorejo k zmanjšanju porabe goriva in izpustov.

Pri menjalniku z dvema sklopkama (DSG) gre pravzaprav za sklop dveh menjalnikov v enem ohišju, ki ju povezuje dvojna gred – ena gred v drugi, vsaka s svojo sklopko –, krmili pa mehatronika. Ko je vklopljen en par prestav, lahko računalnik s pomočjo številnih algoritmov in tipal predvidi naslednjo prestavo, pripravi zobniški par in v primernem trenutku druga sklopka le še preprime. Tako je prestavljanje hitro in se meri v nekaj milisekundah!

Toda poleg hitrosti in nezaznavnosti prestavljanja ter majhnih izgub ima tak menjalnik še vrsto prednosti: je povsem prilagodljiv, tako da je mogoče vanj vnesti številne programe oziroma načine prestavljanja, odlično sodeluje z vsemi sodobnimi asistenčnimi sistemi, zaradi popolne prilagodljivosti (in računalniškega nadzora) je celo varčnejši kot ročni menjalnik in omogoča funkcijo drsenja ali jadranja (ob postopnem zaviranju menjalnik odpre obe sklopki) za učinkovitejše varčevanje z gorivom … Ste še vedno prepričani, da brez ročice v roki v vašem avtu ne bi šlo?

