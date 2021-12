Kdo je moški v črnem?

Kot se je izkazalo, gre za »Stormchaserja«, čisto pravega slovenskega lovca na nevihte! Marko Korošec je trenutke sodnega dne že ničkolikokrat ujel v svoj objektiv, a najbolj "donosna" nevihta se je zgodila pred dobrimi štirimi leti, ko se je v Koloradu znašel pred obličjem supercelične nevihte. Lovljenje, iskanje pravega kota in prst na sprožilcu v pravem trenutku so mu prinesli zmago na fotografskem natečaju National Geographica.

Marko, ki ga izjemne formacije besa narave privlačijo že dobrih 25 let, pravi, da ima vsak od nas v sebi skrito željo po opazovanju neviht iz varnega zavetja doma. A pri njem je vse skupaj preraslo ne le v hobi, temveč v delo, ki zahteva ogromno časa in predanosti. Vse se začne z rednim spremljanjem različnih vremenskih napovedi. Tako lokalnih, pri katerih čaka na svoj trenutek, da gre v akcijo, kot tistih na drugi strani sveta, pri katerih se na daljavo navdušuje nad vremenskimi pojavi.

A ker je tudi v svoji redni službi zadolžen za zbiranje vremenskih informacij, je vsaj ta začetni del nekoliko olajšan. Njegovo znanje in izkušnje pridejo do izraza, ko je potrebno na podlagi golih podatkov predvideti nastanek in obseg večjih neviht. Ravno v ta namen je tudi ustvaril enega vodilnih svetovnih portalov za napovedovanje izrednih vremenskih pojavov, portal Severe Weather Europe, ki služi ne le kot izhodišče za akcijo drugim lovcem na nevihte, temveč tudi kot opozorilni sistem pred tistim najhujšim, kar take nevihte lahko naredijo.

Za svoj črni SUPERB Combi z registrsko oznako STRMCH pravi, da je odličen avto za lovljenje neviht. Zakaj? »Ker je aerodinamičen, nizko nasajen in kot tak ni preveč občutljiv na bočni veter. Poleg tega mi ogromno pomeni, da imam v vsakem trenutku konkretno zalogo moči, vseh »konjev« je kar 280, ter štirikolesni pogon, kajti najboljši posnetki nastanejo, tik preden narava udari z vso močjo, zato je hiter pobeg še kako nujen.«

V prid še boljši legi na zavitih cestah in stabilnosti pri močnem stranskem vetru je še nekoliko dodatno znižal podvozje, prav tako pa je nataknil za palec večja platišča, na katera je namestil gume z dobrimi lastnostmi za vožnjo v mokrem. Na vprašanje o tem, če ga je kdaj strah zase (ali za pločevino), doda: »Vožnja v bližini najmočnejših neviht je zahtevna, sa jo otežujejo močni sunki vetra. A v vseh teh letih sem se naučil spremljati vremenske pojave, se izogniti tistemu najhujšemu ter nevihte opazovati z varne razdalje.«

