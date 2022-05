Klasika se med avtomobili še najde

V prispevku preberite:

Ko v teh časih vse redkeje pripelje novost, ki ni športni terenec, vsaj nekateri novinarji skoraj zastrižemo z ušesi. Tako je bilo tudi s povsem novo Škodino predstavnico nižjega razreda fabio. Ta je zdaj res polnokrven tekmec modelom, kot so renault clio, volkswagen polo ali peugeot 208, v čem jih celo prekaša. Ni pa presenečenje, da takšna fabia, ko je bolje opremljena, ne stane prav malo denarja.

Že večkrat sem zapisal, da se mi zdi zunanje oblikovanje večjih Škodinih modelov marsikdaj boljše kot pri nekaterih modelih znamk Volkswagen in Audi. Zdaj to zapišem tudi za manjše avtomobile – nova škoda fabia izstopa z umirjeno eleganco, pred nobenim tekmecem v vselej zelo konkurenčnem nižjem razredu ji ni treba zardevati. Morda presenetljivo, ali pač ne, se ta občutek nadaljuje tudi v notranjosti, kjer je spredaj kar nekaj domišljenih slogovnih potez, pa naj bodo to ročaji vrat, lepo oblikovani zračniki ali napis modela na obeh straneh merilnikov za volanom. Po drugi strani je dober občutek, da niso pozabili na poteze iz znanega arzenala z oznako simply clever – drobne praktične rešitve, kot je dežnik v levih vratih, mali odstranljivi smetnjak v desnih vratih ali strgalo za led v vratcih posode za gorivo. Največ tega je v prtljažniku, morda tokrat celo preveč različnih pregrad, a seveda vsega ni treba izbrati.