Ko avtomobile prodajajo kar v trgovini mobilnih naprav

V prispevku preberite:

Od zunaj deluje kot še ena Huaweieva trgovina, videti je kot prodajalna mobilnih naprav. A že po prvih korakih opaziš, da je precejšen del zavzema tudi avtomobilski salon. Na Kitajskem so namreč v električno avtomobilsko prihodnost ugriznili tudi proizvajalci mobitelov in že zdaj lahko pokažejo marsikaj dobrega. Predvsem so to avtomobili, ki imajo privlačno podobo. Če so še pred nekaj leti kitajski avtomobili delovali kot zelo ponesrečena kopija nemških modelov, se stanje nenehno spreminja. Vsako leto pride na trg kakšna nova znamka, ki povrhu izdeluje privlačne modele. Huawei se je avtomobilskega projekta lotil z več drugimi kitajskimi proizvajalci. S podjetjem Serem so ustanovili znamko Aito (adding intelligence to auto), s podjetjem Chery pa znamko Luxeed.