Ko je kombi res čisto nov

Lahka gospodarska vozila pogosto predstavljajo kot nova, a gre še večkrat kot pri avtomobilih pravzaprav za prenovo. Je pa kdaj kak kombi res čisto nov in to lahko rečemo za Renaultov pomembni model master.

Master je znano ime, Renault ga je prvič predstavil že leta 1980, doslej je vozil v treh generacijah, v zadnji vse od leta 2010, skupno so jih izdelali več kot 3 milijone. Njegov tehnični sorodnik je bil več let opel movano, a zdaj ko je Opel del Stellantisa, njegova gospodarska vozila prihajajo iz skupnega Stellantisovega programa.

Master je povsem nov, nedavno so ga razkrili na razstavi Solutrans v Dijonu, kot doslej ga bodo izdelovali v Metzu. Ima novo osnovo in tudi povsem nov, prepoznaven dizajn. Obliki malce visokoleteče pravijo »aerovan«, napovedujejo torej boljšo aerodinamiko in s tem manjšo porabo.

Prostor za odlaganje naj bi bil za četrtino večji. FOTO: Renault

Čeprav tudi pri lahkih gospodarskih vozilih za prihodnost velja zahteva po električnosti, za zdaj tudi ta prehod poteka počasneje kot pri avtomobilih in seveda je tokratni master še vedno pripravljen z najširšo možno paleto pogonov. Lahko bo dizelski z močjo od 78 do 127 kW ali električni z močjo 96 ali 105 kW in baterijo z zmogljivostjo 40 ali 87 kWh (doseg 420 kilometrov), nenazadnje naj bi bil v osnovi pripravljen tudi za morebitno različico na vodik.

Novi renault master ima za 4 centimetre širšo odprtino bočnih drsnih vat in za 10 centimetrov daljši tovorni prostor. Že na začetku podaje naj bi bil na voljo z več različicami ureditve tovornega prostora.

Na voljo bo več izvedb tako glede pogona kot tovorne konfiguracije. FOTO: Renault

Pričakovano poudarjajo, da je precej izboljšano tudi voznikovo okolje. Armaturna plošča je usmerjena k vozniku in pripomore k povečanju prostornosti kabine. Serijski je 25-centimetrski sredinski zaslon, volan je enak kot pri osebnih avtomobilih ter nastavljiv po višini in globini.

Različice s samodejnim menjalnikom, ta je nov z devetimi prestavami, imajo ročico za upravljanje menjalnika zdaj na volanu. Prostor za odlaganje naj bi bil s skupno prostornino 135 litrov za četrtino večji.

Mastra bodo dali v prodajo spomladi, seveda bo Renault z njim meril tudi na naš trg, kjer je imel lani vodilni 22-odstotni tržni delež, tik pod vrhom je tudi letos. Če gledamo vse trge (50 držav), je lani prodal 122 tisoč primerkov, od tega veliko večino v Evropi. Letos je po podatkih Automotive News Europe (statistika Dataforce) na tretjem mestu, do vključno oktobra je imel 86 tisoč kupcev, pred njim sta bila ford transit (90 tisoč) in mercedes sprinter (100 tisoč, skupaj z osebno različico). Glavni tekmeci so še volkswagen crafter, iveco daily, pa izdelki skupine Stellantis, ki so bili nedavno prenovljeni, to so fiat ducato, citroën jumper, peugeot boxer in opel movano. Menda nekaj ta to temo pripravlja tudi Toyota.