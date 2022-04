Kriza bolj tepe evropske kot azijske znamke

V prispevku preberite:

Avtomobilski trg v Sloveniji je bil v letošnjem prvem četrtletju precej na udaru, prodaja se je zmanjšala za petino. Nazadovanje je bilo podobno kot v večini zahodnoevropskih držav, še bolj kot lani se je pokazalo, da so imele težave z dobavami predvsem velike evropske znamke, to pa ne velja za večino azijskih predstavnikov, ki so tudi pri nas osvajali teren. Še vedno se k nam uvozi kar veliko rabljenih avtomobilov iz tujine, v nasprotju z novimi, pri katerih prevladuje bencinski pogon, so rabljeni še naprej predvsem dizelski.