Lepotni popravki za »udoben in modularen SUV«

Pred štirimi leti predstavljeni citroën C5 aircross je v Sloveniji našel skoraj 600 kupcev, največ se jih je odločilo za bogatejša opremska paketa in samodejni menjalnik. Po predstavitvi priključnohibridnega pogona v letu 2020 so ga v letos rahlo oblikovno prenovili.

Boštjan Okorn

Nov je svetlobni podpis sprednjih žarometov (vedno s svetečimi diodami), ki sledi ostalim novejšim citroënom, zadaj pa so sveteče diode postavljene tako, da dajejo občutek trirazsežnosti. Gladke obline so nadomestili z rahlo prelomljenimi in avtomobilu dali pridih večje robustnosti. Ta se kaže v novi zaščiti spodnjega dela, ob strani so ostali gumijasti pragovi airbump, pa tudi sicer je C5 aircross konkretnih 23 cm oddaljen od tal, a brez možnosti štirikolesnega pogona to seveda še vedno ni kleni terenec.

V notranjosti je nov 25,4-centimetrski zaslon, prav tako je spremenjena sredinska konzola, ki ponuja več prostora za odlaganje drobnjarij. FOTO: Boštjan Okorn

Kot pravijo pri C Automobil Import, ki skrbi za distribucijo citroënov v Sloveniji, je C5 aircross zaradi sistema advance comfort s hidravličnim omejevalnikom najbolj udoben predstavnik svojega razreda, poudarili so tudi njegovo modularnost oziroma prilagodljivost. Za družinsko uporabo so dobrodošli vzdolžno pomični in posamično zložljivi trije enakovredni sedeži v drugi vrsti (vsak s pritrdiščem isofix), tudi 580 litrov prtljage (120 litrov manj v priključnem hibridu) ni od muh v 4,5 metra dolgem avtomobilu.

V drugi vrsti so trije samostojni sedeži, ki so vsak zase vzdolžno pomični in zložljivi. Foto Boštjan Okorn

Voznikov delovni prostor je okrašen z novo grafiko in 25,4-centimetrskim sredinskim zaslonom (infozabavni sistem ni preveden v slovenščino), prenovljena je tudi sredinska konzola z več odlagalnega prostora. Novi, žlahtnejši so materiali, ki so jih ponekod ozaljšali s posebej zasnovanimi šivi. Tudi pri zunanjosti si lahko date duška, izbirate med šestimi barvami (modra eclipse je nova), v kombinaciji s štirimi je streha lahko v črni barvi.

Na zadku so luči oblikovane tako, da dajejo občutek trirazsežnosti. C5 aircross je od tal dvignjen za 23 cm, a nima štirikolesnega pogona. FOTO: Boštjan Okorn

Manj novosti je pri motorni paleti. Bencinski in dizelski motor imata po 96 kW moči, priključno hibridna izvedenka pa kombinira 132 kW bencinski motor in 80 kW električnega. Samo na elektriko lahko prevozite do nekaj več kot 50 kilometrov (baterija ima 13,2 kWh energije), ob zanemarjanju polnjenja pa vas bo pričakalo opozorilo na zaslonu med merilniki.

Cenovno se zgodba začne višje kot pri sedanjem modelu, in sicer pri skoraj točno 30 tisoč evrih, prej omenjena najbolje prodajana kombinacija paketa shine in osemstopenjske avtomatike velja 32.700 evrov, pri dizlu je samodejni menjalnik edina možnost, cena pa od 34.000 evrov navzgor. Za priključnohibridnega C5 aircrossa boste morali odšteti najmanj 39.000 evrov. Vse cene upoštevajo največje možne popuste, povezane tudi s financiranjem. Še letos naj bi prodali 150 C5 aircrossov, med njimi naj bi bila desetina priključno hibridnih.