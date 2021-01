Letošnje novosti močno v znamenju elektrike

Volkswagen ID.4 je naslednji povsem električnemu pogonu posvečeni avtomobil te znamke. Foto Volkswagen

Enyaq bo prva električna škoda, od marca tudi na našem trgu. Foto Škoda

Citroën C4 je povsem nov, pripravljen je z različnimi vrstami pogonov. Foto Blaž Kondža



Samopolnilni in priključni hibridi

Cupra formento je novi SUV nove znamke, najprej kot priključni hibrid. Foto Gregor Pucelj

Novi nissan qashqai se je najprej pokazal z armaturno ploščo. Foto Nissan



Admiralska ladja in pionir križancev

Med avtomobili, ki bodo letos pripeljali na naše ceste, je najbolj prestižen mercedes razreda S.

Foto Daimler

GR yaris je zelo športna izvedba novega malega avtomobila znamke Toyota. Foto Toyoto

BMW M4 in M3 bosta športni poslastici letošnjega prvega polletja. Foto BMV

Če smo še nedavno pri napovedovanju novosti električni pogon navajali predvsem kot popestritev v množici klasično gnanih modelov, zdaj ni več tako. Elektrikabo v letošnjem prvem polletju pogosta spremljevalka sicer ne prav številnih novih modelov, pa naj gre za avtomobile izključno na ta pogon ali za kombinacijo z motorjem z notranjim zgorevanjem.Že začetek leta naj bi prinesel različne modele, povsem posvečene električnemu pogonu. Ta mesec naj bi šel v prodajo naslednji predstavnik Volkswagnove družine ID, in sicer ID.4, ki je večji in prostornejši od ID.3, pravijo mu električni SUV, tudi ta z različno močnima izvedbama akumulatorja, najprej s 77, nato še z 52 kWh. Med prestižnimi proizvajalci bo leto z novim iX3 začel bavarski BMW, to je v osnovi že znani športni terenec, ki pa so ga pripravili še s popolnoma električnim pogonom in akumulatorjem, ki zmore 80 kWh.Nato februarja v naše kraje le pripelje prvi in že pred časom predstavljeni Mercedesov SUV EQC. Še malce prej naj bi Mercedesov zelo priljubljeni limuzinski kombi razreda V dobil električno izpeljanko z oznako EQV in akumulatorjem z 90 kWh. Prav tako bo lahko električen malce manj luksuzni Mercedesov kombi vito, pa nekaj kasneje bolj množični in cenejši kombijevski predstavniki peugeot e-expert, električni opel vivaro, citroën e-jumpy in pohvalno tudi bolj elegantni enoprostorski citroën ë-spacetourer.Električen bo tudi kak manjši avtomobili, kar bi se v osnovi zdelo najbolj smiselno. Fiat naj bi k nam v prvih mesecih leta pripeljal znano ime, fiat 500, a s pristavkom nuova, kar pomeni električni pogon. Novinec bo rahlo daljši od že znane petstotice, s kakšnim drugačnim slogovnim poudarkom in v dveh izvedbah dosega. Za njim naj bi bila kmalu tudi za Slovenijo nared različica s tretjimi vrati na desni strani, za lažje vstopanje na zadnjo klop. Marec bo čas za še enega novinca, ki bo tudi električen: to je novi citroën C4, ki bo že ob predstavitvi pripravljen tako z motorjem na notranje zgorevanje (bencinskim ali dizelskim) kot s popolnoma električnim pogonom in akumulatorjem s 50 kWh.Podobno strategijo ubira še ena znamka iz koncerna PSA, in sicer Opel, ki bo spomladi predstavil povsem novega in všečno oblikovanega športnega terenca – opel mokka bo na voljo z vsemi tremi pogoni, električni pa bo imel podobne tehnične značilnosti kot prej omenjeni citroën. Seveda je pri obeh vprašanje, kakšni bodo na začetku dobava in prodajni načrti zastopnikov, podobno velja za omenjenega italijanskega tekmeca.Pomemben električni model bo prav tako marca dočakala pri nas uveljavljena znamka Škoda. Enyaq iV na plakatih in v videoospotih že na veliko predstavljajo, deluje zanimivo in prostorno, je pa to tehnični sorodnik zgoraj opisanega ID.4 iz sorodnega koncerna, na izbiro bo z različnimi izvedbami akumulatorja. Letos naj bi do Slovenije pripeljalo 200 primerkov tega modela.Ne pozabimo na premijskega predstavnika koncerna Volkswagen – Audi. Na električno področje so sicer vstopili že pred časom s prvim e-tronom, spomladi pa bo na vrsti dinamično zasnovani model e-tron GT in pred poletjem še popolnoma novo ime, Q4 e-tron. V premijskem svetu bomo letos v električni izvedbi dobili še kar nekaj že znanih modelov, ki so sprva brneli še v starem slogu; takšen bo volvo XC 40 T8 recharge, pred poletjem pa bo z električnim pogonom opremljen tudi pri nas precej priljubljeni najmanjši mercedes razreda A, nosil bo oznako EQA.Kot je znano, so pri nas povsem električni avtomobili še upravičeni do subvencije (zmanjšala se je s 6000 na 4500 evrov), že nekaj časa pa to ne velja več za priključne hibride. Teh bo vendarle na slovenske ceste zapeljalo kar nekaj. Omenimo recimo povsem nov model cupra formentor PHEV, skupaj z njim bo nared tudi sorodnik seat tarraco PHEV. Kratica pomeni angleško besedno zvezo plug in hybrid electric vehicle, v prevodu hibridno vozilo,ki ga je mogoče z elektriko polniti na zunanjem omrežju. Kia bo marca poslala na trg svojega večjega športnega terenca – povsem novo generacijo modela kia sorento, ta bo poleg dizelske izvedbe na voljo tudi kot priključni hibrid.Tu je še Peugeotova precej dinamična izvedba modela 508 PSE, po hibridni dobi bo priključnohibridno različico dobil še zelo novi hyundai tucson, prav tako različni modeli BMW, Audija in Volva. Priključno izvedbo hibrida so pripravili za Fordovega športnega terenca kugo, v pogonski paleti tega modela je na voljo še samopolnilni bencinski hibrid. Takšna izvedba bo spomladi na voljo tudi pri njihovih preostalih dveh enoprostorskih modelih, fordu S-max in fordu galaxy.Na samopolnilne hibride že od nekdaj stavi Toyota, takšno pogonsko zasnovo bodo imeli tudi v novem večjem športnem terencu highlanderju, ki bo lahko imel tri vrste in sedem sedežev. Bodo pa z dizlom še vztrajali pri novem poltovornjaku hiluxu.Še kakšne posebnosti? Morda letos že na začetku leta najbolj izstopa Mercedesova nova admiralska ladja, model razreda S, ki seveda ni množični izdelek, a tisti primerki, ki se pojavijo na cesti, so nedvomno opazni. Francoska prestižna znamka DS se znova poskuša uveljaviti, letos bodo na naš trg uvedli največjo limuzino DS9, ki deluje kot njihov predsedniški avtomobil. Ne smemo pozabiti še ene pomembne novosti – pomlad bo čas za povsem novega nissana qashqaia, tretjo generacijo tega modela, ki je nekoč ustvaril razred kompaktnih križancev. Sicer ni bilo še nič rečeno o tem, kateri motorji bodo na voljo najprej, a vsaj v predstavitvi ga poleg bencinske izvedbe omenjajo s sistemom e-power, ki so ga doslej uporabljali le v japonskih modelih, menda pa deluje kot podaljševalnik dosega.Renault bo dobro znanega megana ponudil še v izvedbi conquest, ki mu daje bolj kupejevski slog, poleg tega bo francoska znamka novo družino kangooja najprej spomladi predstavila z dostavniško izvedbo express. Volkswagen o tem ne govori veliko, a bi že morala steči prodaja lani predstavljenega velikoprostorca caddyja.Kljub zahtevam po zmanjšanju porabe se še najde kakšna športna novost. BMW bo serijo 4 predstavil v izvedbi kabrioleta, potem prideta še športno popoprana M4 in M3. Zelo po vzoru relija bo pripravljena tudi toyota GR yaris, prav tako ford puma ST, verjetno se bo kljub zaostrovanju emisijskih standardov našlo še kaj.