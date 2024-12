Liha številka namesto sode

Trideset let je minilo od prvega audija A4, potem so se zvrstile še štiri generacije. Predhodnik A4 sega še bolj nazaj, leta 1972 je bil to audi 80. To je vse zgodovina, audija A4 poslej ne bo več, zdaj je čas za A5, ki je že pripeljal na slovenski trg.

Dosedanji A4 je v novi izvedbi postal A5, novi klasično gnani modeli imajo po novem liho številko, električni pa sodo. A4 je nekoč pri nas predstavljal petino vse prodaje, danes le še desetino, po polovici so kupci razdeljeni med limuzino in avant. Morda bo zdaj limuzina še bolj zanimiva, saj ima dokaj položeno zadnje steklo in prav tako atraktivno obliko. Karavanski avant se vendarle zdi še bolj eleganten … S te nove premijske osnove za avtomobile s klasičnim pogonom, ki ima vzdolžno nameščen motor, pripeljejo še drugi modeli.

Notranjost je všečna, tu je še zaslon za sovoznika. FOTO: Gašper Boncelj

O audiju A5 smo že kar nekaj pisali, a le povejmo še enkrat, da je malce večji kot prej, da ima bencinski in blagohibridni dizelski pogon in da bo tudi priključni hibrid. Slovenska vstopna cena za bencinsko izvedbo (moč 110 kW) je 43 tisočakov, na voljo je še dražji motor s 150 kW (48 tisoč evrov), ta ima tudi štirikolesni pogon (51 tisoč). Dizel je vselej v ponudbi le z močjo 150 kW in je pripravljen kot blagi hibrid, stane pa najmanj 51 tisočakov, kot quattro se podraži za 2500 evrov. To so vse cene za limuzino, avant je za dva tisočaka dražji. Na voljo je še bolj strupeni in najdražji S5 (76 tisoč), ki pa ima drugače kot prej namesto dizelskega bencinski šestvaljnik. Prihodnje leto, spomladi, pripelje še bencinski priključni hibrid, ki zmore z napolnjeno baterijo prevoziti 100 kilometrov na elektriko.

Audi A5 je nov, kot naslednik nekdanjega A4. FOTO: Gašper Boncelj

Pogon je bencinski ali dizelsko hibridni. FOTO: Gašper Boncelj

V polnem letu naj bi pri nas prodali 150 primerkov A4. V slovenskem voznem parku je danes kar 70 tisoč audijev, od tega 40 odstotkov A4. Veliko so prodali novih, še mnogo več je bilo v zadnjih letih uvoženih rabljenih. Ko govorimo le o novih, ima Audi pri nas trenutno 4-odstotni tržni delež, med premijskimi proizvajalci pa tretjinskega. Celoten premijski trg bo letos obsegal 6500 avtomobilov, nekaj manj kot lani, tudi zaradi manjše prodaje Tesle, ki jo štejejo v ta del trga.

Če se še vrnemo k Audiju, v celotnem letu 2025 naj bi prodali 1900 audijev, v 65 odstotkih bodo športni terenci, kot pravijo, so zaradi ugodne cene zelo dobro prodajali odhajajoči model Q2 in tudi Q3, ki je pred zamenjavo. Okoli 70 odstotkov kupcev audijev so fizične osebe, morda pa bo to deloma spremenil novi A5, saj bi utegnil biti zanimiv za podjetja.