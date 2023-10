Marsikdo ima za volanom kar svojo pisarno

V nadaljevanju preberite:

Kazen za uporabo mobitela med vožnjo ni majhna, toda vseeno ljudje za volanom še naprej precej pogosto uporabljamo mobilne naprave. To je enako nevarno, kot če bi za volan sedli z 0,8 promila alkohola v krvi.

Podatki slovenske policije razkrivajo, da so letos našteli 18.340 kršitev uporabe telefona med vožnjo, kar je 5,8 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Toda kakšna je realnost, se lahko prepričamo vsak dan, če vsaj malo spremljamo promet okoli sebe. Uporaba mobilnih naprav je zelo pogosta, a ne samo med vozniki avtomobilov, kombijev in tovornjakov, temveč tudi med kolesarji in pešci. Včasih se zato zdi, da je prometnih nesreč zaradi uporabe mobitelov še malo glede na to, koliko ljudi ni z glavo v prometnem dogajanju zaradi telefoniranja, spremljanja novic in pisanja kratkih sporočil.