Mate Rimac: Najboljše šele prihaja

Za Bugattijeve avtomobile je treba odšteti krepko čez milijon evrov, za najdražje primerke pa tudi več kot deset milijonov. FOTO: Bugatti

Dosegamo veliko uspehov, toda dnevi so zato vse krajši in stres vse večji.



Mate Rimac

Da podjetje iz Svete Nedelje blizu Zagreba prevzema Bugatti, bi se še nedavno slišalo kot znanstvena fantastika, a sedaj je realnost. Skupini Rimac namreč pripada 55-odstotni delež nove družbe Bugatti Rimac, izvršni direktor pa je postalNič od tega v resnici ni nepričakovano. Nemški novinarji so o tem poročali že pred časom, bistvo vsega pa je, da skušajo v koncernu Volkswagen porazdeliti skupno vsoto škodljivih izpustov novih avtomobilov, saj so kriteriji vse strožji. Tako so znamko Bugatti najprej dali pod nadzor Porscheja in nato v skupno podjetje, v katerem je večinski lastnik Rimac (55 odstotkov), Porsche pa ima 45 odstotkov.Pomembna podrobnost je, da je Porsche hkrati 24-odstotni lastnik podjetja Rimac Automobili, zato je skoraj vse ostalo v veliki družini, le deleži so se premešali.Druga pomembna prednost je, da bosta še tesneje sodelovala dva svetova: Bugatti ima bogato tradicijo, toda premalo znanja na področju električne mobilnosti, zato je v prednosti Rimac, ki s svojimi modernimi tehnologijami razvija superšportne električne avtomobile, sedaj pa bo lahko privabljal tudi kupce bugattijev.»Združujemo močno Bugattijevo strokovno znanje na področju superšportnih avtomobilov in Rimčevo inovativno moč na področju električne mobilnosti,« je dejal tudi izvršni direktor Porscheja. »Bugatti bo prispeval močno blagovno znamko, ikonične izdelke, zveste stranke in globalno trgovinsko organizacijo, zraven pa bodo sedaj še razvojni in organizacijski pristopi Rimca.«V ospredju bosta dva izjemna avtomobila – bugatti chiron in rimac nevera. Če bo sedež podjetja na Hrvaškem, bodo Bugattijeve avtomobile še naprej izdelovali v Molsheimu v Franciji. Poleg poudarka na razvoju električnih avtomobilov imajo v mislih tudi nenehen razvoj avtomobilskega dizajna in vrhunsko izdelavo vseh avtomobilskih sestavnih delov.»To je za nas izreden trenutek. Rimac Automobili so rasli zelo hitro, sodelovanje z Bugattijem pa za nas pomeni povsem nov korak naprej. Bugatti in Rimac sta popoln zakon: mi smo med pionirji v avtomobilski električni mobilnosti, Bugatti pa ima več kot sto let izkušenj s proizvajanjem izjemnih avtomobilov, to je nekaj unikatnega na avtomobilskem trgu,« je vesel tudi 33-letni Mate Rimac.Pri Porscheju so sicer prve delnice v Rimcu kupili že leta 2018, nato so lastniški delež samo še povečevali. »Ta združitev je dobra za vse, za Bugatti, podjetje Rimac, Porsche in Volkswagen,« je izjavil, član izvršnega odbora pri Porscheju, sedel pa bo tudi v nadzornem odboru nove družbe Bugatti Rimac. Skupno bodo imeli približno 430 zaposlenih, od tega tristo na Hrvaškem in 130 v Molsheimu.V dneh po objavi posla je Rimac postal najbolj iskan človek na Hrvaškem. Spregovoril je za televizijsko postajo RTL in prav nič skromno napovedal, da najboljše stvari šele prihajajo. »Dobro vem, kaj šele prihaja, in to je precej več od posla z Bugattijem,« je dejal samozavestno.»Imamo več prototipov in veliko ljudi dela na tem. Več bomo pokazali v začetku prihodnjega leta, ko bo ves svet videl, kaj se dogaja na Hrvaškem,« je dodal. »Dosegamo veliko uspehov, toda dnevi so zato vse krajši in stres vse večji. Nositi odgovornost za Bugatti ni majhna stvar, a hkrati je to dokaz, kako zelo nam zaupajo. Že leto dni se ukvarjamo z novim Bugattijevim modelom, ki bo čudež.«Kako pomemben človek postaja Mate Rimac, kažejo tudi vse močnejše politične povezave, saj ga je v teh dneh obiskala predsednica evropske komisije