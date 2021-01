Med epidemijo ima naše delo povsem nove dimenzije

Kako se pri svojem delu spoprijemate z epidemijo koronavirusa, imate kaj dodatnih težav v kateremkoli pogledu?



Marsikdo je v šali rekel, da bi moral biti v teh časih avtomobil leta – reševalno vozilo. Pustimo šalo, vsekakor imajo reševalci in vozniki reševalnih vozil med epidemijo toliko bolj pomembno vlogo. Kot pravi vodja reševalne postaje UKC Ljubljana, intervencij ni malo, zaradi koronavirusa pa so njihova posredovanja še bolj zahtevna.Zaradi epidemije je dobilo naše delo povsem nove dimenzije. Delo v posebnih zaščitnih oblačilih, maske, vizirji in podaljšan čas intervencije so zdaj že nekaj običajnega. Prav tako razkuževanje avtomobila po vsaki intervenciji in prevzem drugega, ki je že čist in varen tako za nas kot za paciente. Pa še nekaj je očitno, zaradi različnih vzrokov ljudje lažejo o svojem zdravstvenem stanju in nemalokrat ne povedo, da so v karanteni ali oboleli, tako da na žalost ne moremo verjeti prav nobenemu in smo zelo skrbni pri svoji zaščiti. Vse to pa podaljša čas intervencije.Na reševalni postaji UKC Ljubljana imamo 25 reševalnih vozil in tri reševalne motorje. Zaposlenih je 115 ljudi, od tega 52 diplomiranih zdravstvenikov oziroma diplomiranih medicinskih sester in 49 zdravstvenih reševalcev. Zdravstveni reševalci so večinoma vozniki reševalnih vozil.Začetki reševalne dejavnosti segajo v leto 1870, za uradni začetek pa štejemo 31. julij 1922, ko je bila mestnemu gasilskemu uradu dodeljena reševalna postaja. Dodeljeni so jim bili tudi prostori v Mestnem domu. Tako bomo prihodnje leto praznovali 100 let delovanja.Reševalna služba deluje 24 ur na dan, 365 dni v letu, pokriva pa mestno občino Ljubljana in 14 sosednjih občin na skupni površini 1470 kvadratnih kilometrov. Na tem območju prebiva in dela ob konicah tudi 450.000 ljudi. Najdaljši dostop je do Zagradca oziroma Ambrusa, približno 46 kilometrov.Lani smo prevozili 733.443 kilometrov, povprečno 27.165 kilometrov na reševalni avtomobil.Takšnega internega akta nimamo, ni ga niti na ravni države. Avtomobili gredo v odpis, ko vrednost popravila preseže tržno ceno. Trenutno imamo reševalni avtomobil s prevoženimi 622.313 kilometri, ki je sicer rezervno vozilo.Vozni park, star največ pet let, in v vseh vozilih električna nosila in električne stole za nošenje po stopnicah.Prometna kultura se izboljšuje, nikakor pa ne moremo razumeti ljudi, ki ne oblikujejo reševalnega pasu.Najprej je treba imeti srednjo zdravstveno šolo, potem pa opraviti nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic zdravstveni reševalec in po zaposlitvi še tečaj varne vožnje. Sicer posebnih dodatnih pogojev ni.V sistem nujne medicinske pomoči je treba vključiti več ekip, koordinacija je in bo učinkovitejša, odkar je bila ustanovljena dispečerska služba zdravstva.Z namenom skrajševanja dostopnih časov že imamo izpostavi na Vrhniki in v Ivančni Gorici. Statistično spremljamo pogostost intervencij na posameznem območju, od maja do novembra imamo vključenega motorista reševalca prav zaradi skrajševanja dostopnega časa. V primeru dokazane potrebe nimamo zadržkov do stalnih točk zunaj sedeža reševalne postaje oziroma do razpršitve reševalnih ekip.