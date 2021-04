Miti o električnih avtomobilih: kateri so resnični?

Vožnja na elektriko je mirna, brezskrbna in tiha. FOTO: ID.3



Se mi sploh splača?

Da bo še bolj ugodno – izkoristite moč sonca

Prihranek je lahko še večji, če se boste odločili za lastno polnilnico v kombinaciji s sončno elektrarno, saj si boste tako zagotovili hitro in brezplačno polnjenje svojega električnega avtomobila.



Spoznajte MOON, ponudnika sistemov za pridobivanje in shranjevanje električne energije ter polnilnih sistemov za električna vozila.



Porsche Slovenija s podznamko MOON svojim zasebnim in poslovnim strankam ponuja celovito ponudbo električnih avtomobilov in polnilne infrastrukture ter tako omogoča vse rešitve za vrhunsko e-mobilnost na enem mestu.

FOTO: e-UP



Z elektriko na dopust?

Lahko pridem do morja?

Z lahkoto, predstavljamo vam dva zelo priljubljena primera iz prakse:



Pot iz Celja do Omišlja na otoku Krku je dolga okoli 220 kilometrov, približno deset manj pa jih je treba prevoziti od Kranja do Rovinja v Istri. To so razdalje, ki jih danes električni avto (če ne gre za enega od pionirskih modelov z manj zmogljivo baterijo) premaga brez težav in postankov.



Kaj pa, če želite iz Ljubljane priti v dobrih 450 kilometrov oddaljeni Split? In ko se boste želeli med oddihom odpeljati še kam ali pa napolniti baterijo za vrnitev? Brez skrbi, polnilnice bodo v vašem dosegu.

Ne samo na javnih polnilnicah, svoj električni avto lahko preprosto napolnite tudi na domači polnilni postaji ali v službi. FOTO: MOON



Kje naj polnim?

Preprosto in pregledno je tudi plačevanje

Prednost uporabe sistema MOON charge ni le široka mreža, ki jo uporabljate znotraj enotnega sistema, ampak tudi preprosta uporaba. MOON charge ponuja aplikacijo, v kateri najdete zemljevid polnilnic in informacije o njihovi zasedenosti ter nadzorujete polnjenje in porabo.

sistem MOON charge vam omogoča, da v vsakem trenutku lahko preverite, kje lahko polnite svoje vozilo. FOTO: MOON



Slaba izbira? Nikakor!

Predstavljajte si: sedite za krmilom vašega avtomobila. Skozi vetrobransko steklo se izmenjavajo slikoviti prizori spreminjajoče se okolice. Vožnja je mirna, brezskrbna in tiha. Z lahkoto se vaše misli zlijejo z zunanjostjo … nobenih skrbi. Samo varna vožnja, polna užitkov. Ne, ne sanjate. To je začetek vaše nove e-izkušnje.Čas je, da končno porušimo vse mite o električni mobilnosti in vas navdušimo nad vožnjo prihodnosti.Ena od prvih skrbi vsakega bodočega lastnika električnega avtomobila je, ali bo z vožnjami na elektriko sploh privarčeval. Odgovor je v resnici dvakrat pritrdilen, saj bo prihranek kar na dveh ravneh – finančni in okoljevarstveni.Da, e-vožnja je cenejša. Kakšen je mesečni prihranek, pa je odvisno predvsem od tega, kje in kdaj boste avto polnili. Na grobo pa takole: na domači polnilnici lahko strošek za prevoženih sto kilometrov ohranjamo med evrom in dvema evroma, tudi ob občasnem polnjenju na javnih AC-polnilnicah pa se da sto kilometrov prevoziti za manj kot dva evra. Natančnejši izračun boste lahko naredili, ko boste izbrali model in naredili načrt, kje ga boste največkrat polnili.Vsekakor pa bo znesek občutno manjši od tistega, ki ga zdaj plačujete na bencinskih črpalkah. Pri trenutni ceni bencina vožnja z avtomobilom, ki ima porabo sedem litrov, preseže osem evrov na sto kilometrov. Šest evrov prihranka na vsakih sto kilometrov se ne sliši slabo, kajne?Z električnim avtomobilom pa bomo naredili tudi pomemben korak za čistejši jutri, saj lahko s tem korakom naredimo veliko spremembo.Eden od večjih dvomov pri nakupu električnih avtomobila je nedvomno strah, da z njim ne bomo prišli daleč. Naj vas takoj navdušimo: strah je povsem odveč.Električni avtomobili imajo namreč dovolj zmogljive baterije, da lahko z njimi opravite vse običajne poti - in še veliko več. Novi Volkswagen ID.3 - model s kapaciteto baterije 58 kWh - vas na primer popelje iz Ljubljane v Maribor in nazaj, pa v bateriji ostane energije še za opravke po vrnitvi. Doseg se razlikuje glede na številne dejavnike: način vožnje, hitrost, temperaturo ozračja, zimske ali letne gume ipd. A po uradni oceni proizvajalca lahko 80 odstotkov voznikov že z najmanj zmogljivo baterijo (45 kWh) prevozi od 230 do 330 km, z najbolj zmogljivo (77 kWh) pa od 390 do 550 km. In manjši modeli? VW e-Up (ali Škoda CITIGOe iV) bo med mestno in primestno uporabo z enim polnjenjem zlahka prevozil okoli 200 kilometrov.In tukaj razrešujemo še tretji najpogostejši mit, ki pravi, da je na voljo še vedno premalo polnilnic in da jih je težko najti. V resnici je zgodba popolnoma drugačna: sistem MOON charge vam omogoča, da v vsakem trenutku lahko preverite, kje lahko polnite svoje vozilo. V to omrežje je vključenih več kot 150 polnilnih postaj v Sloveniji in 190 na Hrvaškem.Na voljo je uporaba klasičnih AC in hitrih DC polnilnih postaj, pri čemer se omrežje ves čas širi. Ponudnik kmalu načrtuje vklopitev še 200 polnilnic na naši strani meje, sledijo pa tudi druge sosednje države.Ne samo na javnih polnilnicah, svoj električni avto lahko preprosto napolnite tudi na domači polnilni postaji ali v službi.Karavana električnih vozil se veča iz dneva v dan, kar pomeni, da lahko nedvomno najdete takšnega, ki se bo najbolje podal vašim potrebam. Na voljo so namreč številni privlačni modeli, od Volkswagnovega znanilca nove e-dobein še nekoliko večjega, vsestranskega prostornega modeladoenega od lepotcev najvišjega razreda iz Audijeve ponudbe – danes je na voljo široka paleta vozil, prilagojenih najrazličnejšim željam in denarju, ki ga imate na voljo.