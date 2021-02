Mrtvi kot prikazuje kar na zaslonu za volanom

ℹ Hyundai tucson HEV 1,6 T-GDI impression

Zastopnik: Hyundai Avto Trade

Cena: 35.200 evrov (testni model 38.990 evrov)

Euro NCAP: Preizkus še ni bil opravljen.

Izpust CO2: 111 g/km

Velika posebnost tucsona je prikaz dogajanja v obeh mrtvih kotih.

Hyundai tucson Foto Blaž Kondža

Osrednji zaslon deluje samo na dotik. Foto Blaž Kondža

Menjalnik ima štiri gumbe. Foto Blaž Kondža

Prostora je dovolj tudi na zadnji klopi. Foto Blaž Kondža

Med pomembnejše avtomobilske novosti nedvomno sodi hyundai tucson. Zdaj ko vsi proizvajalci ponujajo vse več športnih terencev, so pri Hyundaiu dodobra prenovili tucsona, mu nadeli drznejšo podobo in osvežili pogonske sklope.Drugačnost je opazna že pri zunanji podobi. Veliko je ostrih in ravnih linij, poseben poudarek so dali svetlobnim elementom. Drugo vprašanje je, kako dolgo bo tak drznejši videz dovolj svež, saj poznamo več primerov drznih avtomobilov, ki so bili privlačni samo kratek čas, nato pa je šlo avtomobilsko oblikovanje v drugo smer.V notranjosti so spremembe predvsem tehnološke, ostalo je zelo malo fizičnih stikal, pa še ta so večinoma za menjalnik, saj za prestavljanje voznik uporablja štiri tipke. Sredinski zaslon deluje le na dotik. Info-zabavni sistem je sicer razumljiv, toda različnih funkcij je precej, zato bi bilo morda v prihodnje bolje, da bi jih poenotili. Navigacija deluje brez težav, povezljivost z mobilno napravo je brezhibna, sistem pa bi se lahko hitreje odzival, prav tako smo pogrešali meni v slovenskem jeziku. Med brskanjem po meniju smo resda kakšen dan kasneje našli posebno in priročno rešitev – izklop zadnjih zvočnikov, kar pride prav, če si potniki zadaj želijo več miru ali če otrok zaspi.Digitalni so tudi merilniki za volanom, ki vozniku ponujajo pregledne informacije. Celoten vozniški prostor je jasen za uporabo, zato si razvojniki za notranjost zaslužijo dobro oceno. Prav tako so se potrudili pri izbiri materialov in obliki. Dobro deluje vzvratna kamera, ki je pri najbogatejšem paketu opreme serijska, pri drugem najboljšem jo je mogoče dobiti za doplačilo 450 evrov, pri preostalih paketih opreme pa ni na voljo.Velika posebnost tucsona je, da prikazuje dogajanje v mrtvem kotu na zaslonu za volanom. Ko vklopite desni smernik, se vam na desni strani zaslona pokaže dogajanje v desnem mrtvem kotu, ko vklopite levega, pa se vam na levi strani prikazuje dogajanje v levem mrtvem kotu. Nedvomno zelo pohvalna in priročna rešitev.Prostora je dovolj tako spredaj kot zadaj, na kar med drugim vplivajo povečane mere vozila, te so zdaj 4,5, 1,86 in 1,65 metra. Prtljažnik ima 616 litrov prostora, ob podrti drugi klopi pa 1795 litrov. Prtljažnik se odpira avtomatično, zadnja klop se podre v pohvalnem razmerju 40 : 20 : 40.Tucson je drugačen tudi zaradi hibridnega pogona z 1,6-litrskim bencinskim štirivaljnikom in elektromotorjem. Moč bencinarja je 132 kW, elektromotorja 44 kW, sistemska moč pa je 169 kW. Moč razporeja samodejni šeststopenjski menjalnik, pogon je na prednji kolesi, najhitreje se pelje pri 193 kilometrih na uro, do stotice pospeši v osmih sekundah. Akumulator shrani le 1,49 kWh, a ima tucson dobro rekuperacijo energije med vožnjo, vseeno pa smo pričakovali boljšo porabo od okoli sedem litrov na sto prevoženih kilometrov.Takšen tucson nikakor ni več poceni, saj stane skoraj 40 tisoč evrov. Jasno, znesek odraža kakovost, a se s tem verjetno spreminja tudi ciljna skupina kupcev. Prinaša dodatke, ki so všečni (denimo panoramska pomična streha v paketu opreme za 2970 evrov), a nikakor niso nujni.