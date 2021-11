Ne veste, kam po nove zimske gume? Rešitev je na poti!

Varnost na cesti je ključna

Tam k obisku vabijo vse, ki veste, kako pomembna je prava obutev vašega jeklenega konjička. Zato dobrodošli vsi, ki veste, da zunanja temperatura in temperatura cestišča izredno vplivata na lastnosti pnevmatik, pravijo v Petrolu, kjer vedo, da oboje še kako vpliva na zavorno pot in varnost naše vožnje.

Najboljša izbira za zimski in mrzel jesenski čas je tako dobra avtomobilska guma, prilagojena za vožnjo v zimskih razmerah. Ta bo zaradi svoje posebne gumene zmesi in oblike profila poskrbela za boljšo vožnjo na zimski spolzki ali mokri podlagi, s pomočjo sistema lamel pa »zagrizla« v sneg in led. Poleg večje varnosti na cesti pa bo dobra zimska pnevmatika ponujala še večjo ekonomsko korist v obliki višje kilometraže.

FOTO: Petrol

Ko razmišljate o tem, ali je vaša zimska pnevmatika še primerna za letošnjo sezono, ne pozabite še na globino profila, svetuje Petrol. Zakonsko določen minimalni profil pri zimskih gumah je 3 milimetre, medtem ko proizvajalci nakup nove pnevmatike priporočajo že, ko se globina profila spusti pod 4 milimetre. Če na gumah ni več ustreznega profila, pa jih je treba – predvsem zaradi varnosti, šele nato zaradi zakonske obveznosti – nemudoma zamenjati z novimi. Nove pnevmatike pridejo na vrsto tudi, ko so na starih vidne poškodbe.

A kako se lotiti nakupa?

Zaupajte neodvisnim testom, predvsem pa svojim voznim navadam

Pri nakupu novih zimskih gum naj vas vodijo predvsem vsakoletni testi zimskih pnevmatik. V njih avto-moto zveze z neodvisnimi praktičnimi testi preverjajo, kako se različne znamke in dimenzije pnevmatik obnašajo na snegu in ledu ter mokrih in suhih cestah. Testi priporočajo pnevmatike, ki so bile ocenjene s tremi zvezdicami ali več, četudi so tiste z manj zvezdicami morda cenejše. Verjemite, ko se vozne razmere poslabšajo, boste še kako veseli, da niste skoparili.

To pa nikakor ne pomeni, da morate nujno kupiti najbolje ocenjene pnevmatike. Bolj kot število zvezdic je namreč ključno to, da nakup prilagodite svojim voznim zahtevam in navadam. Če se pogosto odpravite na izlet v naravo, po neobljudenih poteh, bodo za vas prave gume, ki se dobro znajdejo na snegu in ledu. Če se, po drugi strani, večinoma vozite po avtocesti, raje posezite po pnevmatikah, ki so se izkazale s prihrankom goriva in vožnjo na mokrem cestišču.

Zdaj torej veste, kaj kupiti. Ostaja pa vprašanje, kje.

FOTO: Petrol

Nakup opravite tam, kjer boste za svoj denar dobili več

Ko se odločate, pri kom boste poiskali svoje nove zimske gume, bodite pozorni na vse dodatne storitve in ugodnosti, jih lahko ob nakupu prejmete. Vprašajte se: Mi bodo gume dostavili na lokacijo, kjer jih lahko zlahka prevzamem? Jih lahko plačam na obroke? Bodo moje nove gume zavarovane? Mi nakup krije še strošek montaže?

Pri Petrolu je odgovor na vsa vprašanja odločen: »Da!« Če se boste po nove pnevmatike odpravili na najbližji Petrolov bencinski servis, v vulkanizerske delavnice TipStop Vianor ali v spletno trgovino Petrol eShop, boste za svoj denar dobili več, pravijo v podjetju.

Svoje nove pnevmatike boste lahko brezplačno prevzeli na bencinskih servisih po vsej Sloveniji.

Čaka vas še brezplačno zavarovanje z asistenco.

Zimske gume lahko s Petrol klub plačilno kartico plačate na obroke.

Ob nakupu kompleta štirih zimskih gum pnevmatik Nokian pa prejmete še kupon v vrednosti 20 EUR za premontažo.

Nič čudnega torej, da pri Petrolu pravijo, da se pri njih marsikdo ustavi po žvečilne gumije, odide pa z novimi pnevmatikami. Dobrodošli torej vsi, ki bi radi hitro in kakovostno zamenjali gume in tako poskrbeli za brezskrben zimski tek vašega vozila, vabijo.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol