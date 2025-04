Nemški so najpogostejši

V nadaljevanju preberite:

Pri nas so bili rabljeni avtomobili vselej zanimivi. Poleg tistih, ki se na trgu znajdejo, ko ljudje kupijo novega, se jih veliko tudi uvozi.Takšnih avtomobilov je pri nas na leto nekaj deset tisoč, do točnih številk je težko priti, saj vsi ne ostanejo na našem trgu, nekateri nadaljujejo pot v kako tretjo državo. Nas zanimajo tisti, ki ostanejo tu. Kot vedno so vsaj po statistiki najbolj zanimive nemške znamke, največ je volkswagnov, zelo veliko tudi audijev, beemvejev, mercedesov, posebej pri zadnjih treh številke presegajo nove za dva- do trikratnik. Podobno je še pri volvih. Na celotnem trgu je dizelskih približno dve tretjini, slaba tretjina je bencinskih (hibridnih) in nekaj malega električnih. Še pred štirimi leti so imeli dizelski kar 90-odstotni delež, ta se zdaj počasi zmanjšuje. Povprečna starost je nekaj manj kot šest let, so pa tudi starejši, tja do deset let ali še več, a tam število z leti močno upada.