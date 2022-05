Nova oblačila malega križanca

V prispevku preberite:

Crossland je manjši Oplov SUV, ki je dobil pred časom prenovljeno podobo. Ta mu dobro dene, sicer pa ima avtomobil kot prej nekaj dobrih, pa tudi slabših lastnosti.Ta oblikovni križanec po prenovi deluje bolj atraktivno, predvsem to velja za njegov sprednji del, kjer so luči nizke in enovito povezane, vse skupaj deluje dobro, tako kot pri nekoliko večji povsem novi Oplovi mokki. Zadaj je oblikovne privlačnosti manj, dodan je napis modela (ni več dodane črke x), kar zdaj počnejo vsi proizvajalci, avtomobil pa deluje bolj ozko in pokončno. Dobro mu dene nekaj karoserijskih barvnih poudarkov, ti se ujemajo z enakimi barvnimi detajli v notranjosti, na armaturni plošči, sprednjih in zadnjih sedežih.