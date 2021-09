Novi Mercedes-Benz razred C: Cestni prvak v poslu

Na področju motorizacije se je z novimi bencinskimi in dizelskimi 4-valjnimi motorji zgodila revolucija. Vsi so opremljeni z blagim hibridnim sistemom, ki ob boljših pospeških in večji moči skrbi tudi za manjše emisije in porabo goriva. FOTO: Mercedes-Benz

Noč je dan

Večina tehnoloških inovacij je vzeta neposredno iz Mercedes-Benzove admiralske ladje, limuzine razred S. Med njimi je tudi druga generacija samoučečega se informacijsko-zabavnega sistema MBUX, ki prepozna in izpolni najpogostejše želje in navade potnikov. FOTO: Mercedes-Benz

Udobje večjega mercedesa

Mercedes-Benz razred C je zaradi plejade tehnoloških novosti v obliki sistemov za pomoč v vožnji eden najbolj varnih avtomobilov ta hip. FOTO: Mercedes-Benz

MBUX prepozna vaše navade in želje

Vgrajena tehnologija, udobje in prezenca s ščepcem aristokracije so odlike, zaradi katerih je Mercedes-Benz razred C izjemno priljubljen med zasebnimi in poslovnimi kupci. FOTO: Mercedes-Benz

Nevidni ščit okoli avtomobila

Elektrifikacija za vse izvedenke standardno

»Mali S«, kot zaradi bogatega nabora vgrajenih tehnologij tudi pravijo razredu C, ima razumno ceno najmanj 38.990 evrov.Novi Mercedes-Benz razred C , poslovno vozilo leta 2021 v Sloveniji, je tehnološki presežek prav na vseh ravneh: oblikovni, pri povezljivosti in digitalizaciji, varnosti, udobju, motorizaciji in voznih lastnostih.Oblikovalci so zunanje linije gradili na evoluciji, saj je razred C eno najbolje prodajanih in prepoznavnih vozil. Razred C je sinonim za odlične vozne lastnosti, kar potrjuje športno-elegantna oblika s po novem ostrimi linijami. Avto je večji, širši in nižji, kar pozitivno vpliva na aerodinamiko. Inženirji v Stuttgartu so dosegli pravi mali čudež, saj ima limuzina koeficient zračnega upora Cd = 0,24, karavan pa 0,27. To so rezultati, ki so bili še nedavno nepredstavljivi. Njihov vpliv se odraža na številnih področjih, tako pri majhnem izpustu emisij, hrupu v kabini kot občutku za volanom ali pa udobju potovanja na prednjih in zadnjih sedežih.Zvezde na motornem pokrovu ni več, v središče je potisnjena vpadljiva trapezoidna maska hladilnika, ki jo pri izbiri linije AMG nadgrajujejo miniaturne zvezdice. Dinamično obliko so dosegli z razširitvijo sprednjega pokrova motorja s tipičnimi previsi, kabino pa so premaknili bolj nazaj. Gladko stransko silhueto dopolnjujejo kolesa do velikosti kar 19 palcev.Tudi razred C ima visokotehnološka digitalna žarometa s tehnologijo Digital Light prevzeta iz najbolj prestižne limuzine razred S. Žarometa »noč spremenita v dan«, sestavljajo pa ju zmogljivi LED-projektorji, katerih svetloba se odbija in krmili več kot 1,3 milijona mikrozrcal v vsakem žarometu. Na zadnji strani so uporabljene deljene luči. Seveda s tehnologijo LED in grafiko, zaradi česar boste tudi v mraku prepoznavni že na daleč.Razred C, tako limuzina kot karavan, je zaradi podaljšanja medosne razdalje v kabini občutno bolj radodaren s prostorom in zato bolj udoben, kot je bil kadarkoli v bogati zgodovini, vse od predhodnika, »baby benza« 190E izpred 40 let. Dimenzijsko se je oddaljil od kompaktne limuzine razred A in se približal klasiki, Mercedes-Benzu razred E.Novi Mercedes-Benz razred C gre pri zagotavljanju sodobnega razkošja v kabini še dlje. Navdih je bil spet razred S, razred C pa dodaja še športni pridih.Čute voznika in potnikov boža na nešteto načinov. Bodisi z materiali, ki so na pogled in otip prijetni, posebno aromo za boljše počutje, ambientalno osvetlitvijo, ki vožnjo v mraku naredi bolj prijetno in manj utrujajočo, ali pa z visokotehnološkimi sedeži, ki znajo masirati kar na osem načinov.Armaturna plošča, odeta v kakovostne mehke materiale, spominja na krilo, v katero so vgradili lične osvetljene prezračevalnike v obliki letalskih turbin. Armaturna plošča in osrednji zaslon sta rahlo nagnjena proti vozniku, s čimer poudarjata, da je razred C zelo vozniški avtomobil.Armaturno ploščo zaznamujeta velika zaslona. Voznik ima za volanom, neposredno pred očmi, velik digitalni zaslon, na katerem se prikazujejo merilniki. Meri do 12,3 palca (31,2 centimetra), osrednji samostoječ visokokakovostni zaslon na dotik, ki je postavljen navpično, pa lahko po diagonali v največji različici meri 11,9 palca (30,2 centimetra).Tudi razred C se ponaša z drugo generacijo samoučečega se informacijsko-zabavnega sistema MBUX, ki je del serijske opreme vozila in na podlagi umetne inteligence proučuje navade voznika in potnikov ter se prilagaja stilu njihove vožnje oziroma življenjskih potreb. Zdaj obvlada tudi slovenski jezik, zato je premikanje med številnimi meniji še enostavnejše. Mercedes je pod osrednji zaslon dodal tudi optični bralnik prstnih odtisov. Uporabnikom omogoča hitro, priročno in varno prijavo v MBUX, s tem pa zaščito osebne nastavitve in podatkov, kot so priljubljeni in najnovejši cilji, vnosi v poslovni koledar ali e-poštna sporočila.Upravljanje na dotik dopolnjuje glasovno upravljanje, ki ga aktiviramo s čarobnim ukazom »Hey Mercedes«, ima tudi digitalno asistentko Alexo (ali pa Googlovega asistenta). Tu je še najnovejši projicirni zaslon s sliko 230 x 80 mm, ki za delovanje uporablja razširjeno resničnost, na primer za prikaz navigacije, ko s puščicami, ki se pojavljajo v vidnem polju voznika, nakazuje, kam naj voznik zavije.Mercedes-Benz napredno povezljivost zagotavlja s stalno internetno povezavo in spletnimi posodobitvami programske opreme, tako da imajo lastniki novega Mercedes-Benza razred C v vsakem trenutku na voljo najbolj aktualne podatke, kmalu pa bo neposredno iz avtomobila možno upravljati pametne naprave v stanovanjih in hišah.Mercedes-Benz razred C ima s prestižnim razredom S skupen nevidni ščit. Gre za nabor asistenčnih sistemov, zaradi katerih kompaktna limuzina in karavan trenutno spadata med najbolj napredna in varna vozila na avtomobilskem trgu. Vgrajena tehnologija voznika podpira do hitrosti 210 km/h. Na podlagi prometnih informacij v živo prepozna kolono ali počasen promet in se nanj odzove, še preden se ga voznik zave.Aktivni tempomat se na podlagi prometnih znakov ali navigacijskih podatkov prilagaja vsem situacijam na cesti. S pomočjo informacij visoko občutljivih senzorjev, radarjev in kamer ob pomoči samodejnega zaviranja in pospeševanja ohranja vozilo znotraj voznega pasu, v nekaterih situacijah ga tudi varno vodi po cesti. Senzorji prepoznajo celo mokro vozišče in se na to odzovejo, avto pa vas bo samodejno opozoril tudi na znak stop in rdečo luč.Karavanski razred C je odčital lekcijo, kako poskrbeti za družinskega poslovnega očeta ali mamo, ki želi najboljšo vozniško izkušnjo. Razred C je z novo generacijo na voljo tudi s krmiljenjem zadnjih koles, ki mu obračalni krog zmanjša za 40 centimetrov na manj kot 11 metrov in mu tudi pri večjih hitrostih precej izboljša stabilnost. Na izbiro so različna vzmetenja, od klasičnega do prilagodljivega s stalnim blaženjem in športnega z manjšo oddaljenostjo od tal.Pod motornim pokrovom je prišlo do revolucije. Mercedes-Benz razred C ponuja pestro izbiro najsodobnejših štirivaljnih motorjev s hibridnim pogonom serijsko. Gre za zmogljive bencinske in dizelske motorje z nizkimi izpusti neželenih emisij, z močjo od 125 do 195 kW. Mercedesova skrivnost za manjšo porabo goriva in večjo moč se skriva v 48-voltnem zagonskem generatorju z močjo 15 kW in navorom 200 Nm. Sistem omogoča vračanje izgubljene energije med zaviranjem, ki je kasneje v pomoč pri pospeševanju. Vsi motorji so povezani z najsodobnejšim 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom 9G-tronic.Ne nazadnje pa je eden od glavnih adutov tudi cena. Novi Mercedes-Benz razred C je že na voljo v prodajnih salonih. Z bogato serijsko opremo se cene začnejo že pri 38.990 evrih, s čimer je prvak v razmerju med vloženim in dobljenim.Naročnik oglasne vsebine je Autocommerce