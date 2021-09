O e-polnilnicah moramo razmišljati vsi

Matej Grdadolnik je v Siemensu Slovenija odgovoren za pametna omrežja in sisteme za distribucijo energije. FOTO: Siemens

SICHARGE CC AC22: Polnjenje za javne in poljavne urbane površine

SICHARGE CC AC22 omogoča pravično vzporedno polnjenje dveh električnih avtomobilov. FOTO: Siemens

SICHARGE D: Ko je časa malo!

Ko je časa za polnjenje malo in je potrebna velika moč polnjenja, izberite SICHARGE D. FOTO: Siemens



Vsestranski VersiCharge

»Do leta 2030 na cestah pričakujemo že več kot 150 milijonov e-vozil. A vse se začne z ustreznimi e-polnilnicami za vsakdanjo rabo, ki omogočajo priročno uporabo, brezčasno zasnovo in vse potrebne rešitve za povezljivost. Brez njih ustrezen porast e-mobilnosti ne bo mogoč in o vzpostavitvi bolj trajnostnega načina prevoza ne bomo mogli govoriti,« je prepričan, ki je v Siemensu Slovenija odgovoren za pametna omrežja in sisteme za distribucijo energije.Grdadolnik dodaja, da zagotavljanje polnilne infrastrukture ni pomembno le za posameznike, temveč je to področje, ki bo v prihodnosti opredeljevalo odnos in trdnost povezave med podjetji in potrošniki: »O polnilnicah morajo zato razmišljati tudi hoteli in trgovine, od delodajalcev jih pričakujejo zaposleni, so dodana vrednost polzasebnih parkirišč ...«Siemensove kompaktne polnilne postaje serije SICHARGE zagotavljajo popolno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil za javne in poljavne urbane površine.lahko z močjo 2 x 22 kW hkrati polni dve električni vozili, v skladu s standardi IEC, in jo je mogoče namestiti samostoječe ali vgraditi v prilagodljivo in modularno okolje.Izpolnjuje najvišje standarde kakovosti, odlikuje pa jo tudi eleganten in robusten dizajn, ki se popolnoma integrira v katero koli okolje in ga je mogoče zaradi številnih različic in možnosti zelo prilagoditi. Omogoča vzporedno polnjenje dveh električnih avtomobilov, pri čemer sistem za dinamično upravljanje obremenitve zagotavlja pravično porazdelitev moči polnjenja med obe vozili.Kadar je časa za polnjenje malo in je potrebna velika moč polnjenja, je prava izbira Siemensova polnilnica. Primerna je za hitre polnilne točke za avtoceste, mestna parkirišča in nakupovalna središča.S konstantnim izkoristkom več kot 95,5 odstotka in maksimalnim izkoristkom 96 odstotkov novi SICHARGE D zagotavlja, da skoraj vsa proizvedena električna energija pride do avtomobila, ki se polni. Odlikuje se z eno od najboljših učinkovitosti nas trgu, kar za stranke pomeni nižje operativne stroške. Poleg tega je polnilnica zasnovana tako, da ustreza prihodnjemu tehnološkemu razvoju: tudi če so polnilne zmogljivosti večine električnih vozil danes še omejene, bodo v prihodnosti lahko sprejele večjo moč polnjenja in zahtevale večje napetostne razpone. Zato ima SICHARGE D možnost prilagajanja moči polnjenja do 300 kW, bodisi od začetka bodisi z nadgradnjo plug-and-play. Poleg tega polnilnica že podpira napetosti med 150 in 1000 voltov (V) ter tokove do 1.000 amperov (A) v vseh DC-izhodih in je zato primerna tako za vozila, ki so trenutno na trgu, kot za zmogljivejša vozila, ki na trg še prihajajo.SICHARGE D je tudi prejemnica ene od najpomembnejših oblikovalskih nagrad na svetu iF, in sicer v kategorijahin VersiCharge AC polnilnica je prava izbira za raznovrstne uporabe: bodisi na delovnih mestih, v trgovinah, parkirnih garažah, večstanovanjskih stavbah, za vsa javna in tudi domača polnjenja. Ne glede na to, kje poteka polnjenje, ponuja veliko prednosti, kot so preprosta mobilna aplikacija, integracija v pametne stavbe, fleksibilne komunikacijske povezave, hitrejše polnjenje, dinamično upravljanje obremenitve in veliko več. Mogoče jo je namestiti na steno ali stojalo. Številni dodatki omogočajo preprosto vgradnjo na katero koli parkirno mesto. Združljivost z vsemi običajnimi električnimi vozili in veljavnimi standardi polnjenja ter enostavnost uporabe in funkcije zapoznelega in načrtovanega polnjenja zagotavljajo visoko stopnjo udobja uporabnikov.Naročnik oglasne vsebine je Siemens Slovenija