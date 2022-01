Od ferrarija do fička, od užitka do nostalgije

Avtomobili so za nekatere sitnost in strošek, v marsikom pa vzbujajo predvsem strast in občudovanje. Zgodbe posebnih avtomobilov je v knjigi Avtomobili naše in vaše mladosti – od strasti do naložbe napisal Bruno Kuzmin, dolgoletni Delov sodelavec. V knjigi predstavlja 65 avtomobilov s posebno zbirateljsko vrednostjo, vendar knjiga ni na voljo v redni prodaji.

To je redka knjiga o redkih avtomobilih. Inženir, novinar in poznavalec avtomobilov Bruno Kuzmin je v knjigi zbral 65 zgodb legendarnih avtomobilov ter jih opremil s fotografijami in tehničnimi podatki. Od tega je 64 avtomobilov v rubriki Novodobne legende že predstavil na Delovih straneh, zdaj je za knjigo dodal še model renault 4, saj ima »katrca« na naših cestah posebno mesto. Naklada je 2600 izvodov, toda knjiga žal ni na voljo v redni prodaji, temveč pripada članom Zveze slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil.

Bruno Kuzmin je v knjigi Avtomobili naše in vaše mladosti – od strasti do naložbe zbral 65 zgodb legendarnih avtomobilov. FOTO: Osebni Arhiv

Knjiga še zdaleč ni samo predstavitev avtomobilov, temveč predvsem izvrsten priročnik za vse, ki si želijo v domačo garažo zapeljati starodobnika. Bruno Kuzmin je prepričan, da so klasični avtomobili zelo obetavna naložba, včasih celo bolj kot vrednostni papirji, zlato, diamanti, obveznice … »Nekateri avtomobili so v zadnjem desetletju zaznali izjemno rast vrednosti, ki ji ni sledil skoraj noben borzni indeks. Nekoč so bili nekateri med njimi celo črni rački avtomobilske industrije, danes so beli labodi, ki bi jih rad imel v garaži ali finančnem portfelju marsikdo,« pravi Kuzmin.

Napačno je zato razmišljanje, da so stari avtomobili zgolj kup jekla brez vrednosti. Nekateri med njimi pozneje dosežejo celo precej večjo vrednost kot ob prvem nakupu. »Vsak avtomobil ima svoj cikel. Najprej ga naredijo, nato prodajo, čez čas gre s trga. V prvem obdobju izgublja vrednost, nato pride obdobje, ko ljudje spet začnejo razmišljati o njem, saj so imeli takšen avtomobil na plakatu v svoji otroški sobi ali garaži,« razlaga pisec knjige. »Kupci tovrstnih avtomobilov posegajo večinoma po 20 do 30 let starih avtomobilih, včasih tudi več. Največkrat gre za finančno preskrbljene posameznike v starostnem obdobju okoli petdeset let, ki nimajo težav s prostorom za dodaten avtomobil.«

Finančni svetovalci zato ljudem z večjimi vsotami denarja svetujejo, naj v svoj naložbeni portfelj uvrstijo tudi kakšno starodobno vozilo, ki bo čez leta pridobilo na vrednosti. »V tem primeru gre predvsem za posameznike, ki z lahkoto odštejejo, denimo, sto tisoč evrov. Tovrstne avtomobile pogosto kupujejo tudi investicijske družbe in špekulanti, kar precej vpliva na cene, ki določeno obdobje rastejo, nato pa jim lahko tudi padejo. Univerzalnega recepta ni, saj tudi tu vlada klasično razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Slednja večinoma usahne, ko zmanjka kupcev, ki so o tovrstnih avtomobilih sanjali v mladosti. Ni pa nujno, da je temu tako.«

Športni avtomobili z velikimi motorji

Kot pri vsaki naložbi tudi pri nakupu starodobnega avtomobila ni samo enega recepta za uspeh. »Največ pokaže čas. Vedno so zanimivi avtomobili iz redkih serij, s športno obliko in močnimi motorji, ali avtomobili, ki so zmagovali na različnih hitrostnih tekmovanjih, od relijev do prvenstva DTM. Takšna je, denimo, lancia delta integrale, čeprav gre za avtomobil, ki se je rodil brez velikih ambicij. Ker je lancia delta v izvedbi s štirikolesnim pogonom in turbo motorjem pogosto zmagovala na reliju, je postala priljubljen zbirateljski avtomobil, za katerega je treba danes za izjemne primerke odšteti celo več kot sto tisoč evrov,« razlaga Kuzmin.

Ker je lancia delta v izvedbi s štirikolesnim pogonom in turbo motorjem pogosto zmagovala na reliju, je postala priljubljen zbirateljski avtomobil. FOTO: Lancia

Zbirateljsko vrednost imajo lahko tudi množični ljudski avtomobili, ki so bili ob nakupu finančno zelo dostopni. »Takšen je, recimo, v našem primeru fičko, ki je motoriziral celotno nacijo, podobno velja za fiat 500 v Italiji ali za trabanta v Vzhodni Nemčiji,« pravi izkušeni poznavalec avtomobilov. »Včasih so takšni avtomobili tudi darilo za 50. ali 60. rojstni dan. V ljudeh namreč prebujajo nostalgijo in spomine na čas, ko so šli s starši kot otrok prvič na družinske počitnice z avtomobilom.«

Marsikdo se zdaj verjetno sprašuje, kateri starejši avtomobil bi kupil kot naložbo, toda enoznačnega odgovora ni. »V nabor gotovo spadajo maloštevilčni porscheji, ferrariji, maseratiji, lamborghiniji … Nekatere takšne avtomobile naredijo v zelo majhnih serijah, ki so na voljo le najimenitnejšim zbiralcem in ljubiteljem določenih znamk. Tovrstne avtomobile v določenih primerih lahko prodajo še pred rojstvom in so za navadne smrtnike večinoma nedostopni,« razkriva Kuzmin. »Med dostopnejšimi bodočimi starodobniki, ki jim bo verjetno začela cena rasti čez desetletje ali dve, spadajo športni kupeji in kabrioleti z velikimi in močnimi bencinskimi motorji, saj je jasno, da bodo v bližnji prihodnosti v smislu proizvodnje gotovo izumrli.«

Fičko je včasih tudi darilo za 50. ali 60. rojstni dan. FOTO: Bruno Kuzmin

»Vedno so zanimivi avtomobili iz redkih serij, s športno obliko in močnimi motorji, ali pa avtomobili, ki so zmagovali na različnih hitrostnih tekmovanjih.«

Preglejte vso dokumentacijo

Še večjo vrednost dosegajo starodobniki, ki so jih nekoč imeli v lasti slavni ljudje, vendar je pri nakupu nujna previdnost. »Avtomobil mora imeti čim več dokumentirane zgodovine; servisne preglede, račune nakupov, potrdila o lastništvu znanih in slavnih posameznikov,« našteva avtor knjige. »Tudi avtomobili nekdanjih politikov imajo posebno vrednost, predvsem svetovno znanih voditeljev, ki ostajajo v spominu. Denimo citroën SM etiopskega cesarja Haileja Selassieja z maseratijevim motorjem.«

Citroën SM ima prav tako veliko zbirateljsko vrednost. FOTO: Citroën

Nakup starodobnika ni samo naložba za povečanje dobička. Marsikdo ga kupi iz čistega užitka, da ima doma svoj sanjski avtomobil, zato ima v resnici neprecenljivo vrednost. Takšni kupci večkrat kupijo avtomobil, ki je v slabem ali celo nevoznem stanju, nato ga v domači garaži potrpežljivo spet spravijo med žive. »Če avtomobil prenavljaš, je ključno, da čim bolj ohranjaš originalnost, saj imajo največjo vrednost samo originalni avtomobili s preverljivo servisno zgodovino, nizkim številom kilometrov in prvo karoserijsko barvo. Nekateri stavijo tudi na predelane avtomobile, toda z vidika starodobništva nimajo tako velike teže. Izjema so večinoma replike res redkih športnih avtomobilov.«

BMW M3 FOTO: BMW

Na 160 straneh knjige so predstavljeni številni starodobni avtomobili, od zelo prestižnih do ljudskih primerkov, od športnih do družinskih vozil, vsak s svojo zgodovino in vrednostjo. Vendar če bi Bruno Kuzmin izpostavil samo en avtomobil, ki bi ga najraje imel v domači garaži, je njegova izbira jasna: »To je lamborghini miura, eden najbolj tehnično imenitnih, oblikovno prefinjenih in frajerskih avtomobilov vseh časov.«