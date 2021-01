Odkrijte več dinamike. Več opreme. Več Golfa

FOTO: Volkswagen

Kultni avto in velika prodajna uspešnica, ki šteje že osem generacij, tokrat na trg prihaja v še eni karoserijski različici. Popolnoma novi Golf Variant odlikuje prenovljena oblikovna dinamika, po videzu pa je veliko bolj športen od vseh svojih predhodnikov; kljub markantnemu sprednjemu in mišičastemu ramenskemu deluostaja večfunkcijsko vozilo z veliko prostora. Tega je zdaj še veliko več zlasti v prtljažniku in zadnjem delu potniške kabine.Osupljiv videz, ki ga na zunaj bistveno določajo kristalno čiste linije in novi metrični LED-žarometi IQ.LIGHT, se nadaljuje tudi v notranjosti vozila; v njem se je spremenilo skoraj vse. Funkcijo klasičnih tipk so prevzele digitalne površine in drsniki na dotik, da je novi Golf Variant z vso hitrostjo zapeljal v digitalni svet, pa dokazuje tudi opcijski projicirni sistem zaslona na vetrobransko steklo, ki nanj projicira vse za voznika pomembne informacije.Da se je za Golfa začela nova, veliko naprednejša doba, dokazuje tudi razširjen nabor opreme; pri vseh izvedbah (Golf, Life, Style in R-Line) so del serijske opreme asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC s sistemom za nadzor okolice Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev, nova asistenca za zavijanje v levo in sistem opozarjanja na lokalne nevarnosti.Potem ko noviposkrbi za varnost, pa vas (serijsko) tudi razvaja in poveže – s popolnoma digitalnimi instrumenti (Digital Cockpit Pro), navigacijskim sistemom Discover Media, 10-palčnim zaslonom na dotik, spletnimi storitvami in funkcijami We Connect ter We Connect Plus, novim večfunkcijskim volanom, sistemom za zagon brez ključa (Keyless start), udobnimi sedeži in Bluetooth telefonskim vmesnikom.Več Golfa kot kdaj prej je na voljo z varčnimi motorji, ki izboljšujejo vozne zmogljivosti in zmanjšujejo porabo; Golf Variant je za začetek na voljo z blagim hibridnim pogonom (81 kW/110 KM) ter dvema turbodizelskima motorjema s tehnologijo dvojnega vbrizgavanja (85 kW/115 KM, 110 kW/150 KM), kmalu pa bo med drugim na voljo tudi dizelski motor z močjo 147 kW (200 KM).Vsi motorji so varčni in zmogljivi ter ustrezajo naj­novejšemu izpušnemu standardu Euro 6d-ISC-FCM, teoretični doseg Golfa Variant pa glede na izvedbo pogona znaša do 1220 km.