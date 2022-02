Olimpijska promocija vodika

V prispevku preberite:

Olimpijske igre so na različnih področjih vselej tudi promocija tehnološkega napredka dežele, ki jih prireja. Podobno kot je počela že Toyota na igrah v Tokiu, tudi Kitajska zdaj izstopa s hitrim vlakom, še bolj pa morda s številnimi avtobusi na vodikov pogon. A pri tem zadnjem je še vedno kar nekaj nerešenih vprašanj.

Na zimskih olimpijskih igrah za prevoz udeležencev med prizorišči uporabljajo različne tehnično napredne rešitve. Že od leta 2019 med Pekingom in Zhangjiakoujem vozi aerodinamični hitri vlak, ki lahko doseže hitrost 350 km/h. Ni tako superhiter kot že tudi delujoči vlaki, ki dosegajo hitrost tudi 500 km/h. A se 350 km/h le ne sliši slabo, za igre so pripravili posebno izvedbo, ki ima ekonomski, poslovni in prvi razred, sedeži se lahko obračajo za 180 stopinj, opremljena je z omrežjem 5G, na vlaku so tudi poseben novinarski studio pa omarice za smučarsko opremo. Vozi samodejno, ima le nadzornika.

Poleg vlaka različna prizorišča povezuje več kot 1000 vozil (800 avtobusov in 200 avtomobilov, tudi nekaj tovornjakov), ki delujejo na gorivne celice in vodik. Gre za izdelke nam večinoma slabo poznanih kitajskih proizvajalcev Beiqi Foton, Geely (Farizon), Yutong, Zhilan, Sinotruk, pa tudi japonskega velikana Toyote, ki je zagotovila več primerkov avtomobilskega modela mirai in kombija coaster. Medtem ko avtobusi in avtomobili seveda prevažajo ljudi, so po navedbah CarNewsChina nekateri tovornjaki posebej prirejeni za prevoz in pripravo hrane in napitkov za številno osebje, ki deluje na igrah, ali pač zelo specifično za pripravo smuči in smučarskih desk z mažami.

Kako pa je s polnjenjem vodika? Kako ga Kitajci pridobivajo? Kakšni so načrti za t.i. zeleni vodik?