Pentlja kot koncept za polnilne parke prihodnosti

»Ko smo razvijali koncept E8, smo se seveda zavedali, da ljudje ne bodo polnili samo počasi in samo doma. Še posebej če pomislimo na poslovni segment, avtobuse, dostavna in tovorna vozila, ki imajo tudi povsem drugačen profil voženj,« pravi Janez Humar iz Elesa. Zato so za oblikovanje mreže polnilnih parkov za hitro polnjenje osebnih in tovornih vozil razvili koncept Pentlja.

Ugotovili so, da sedanja avtocestna počivališča niso najbolj primerna za postavitev večjega števila hitrih polnilnic. Prvi v Evropi so namreč začeli digitalno povezovati podporo načrtovanju prometno-elektroenergetske infrastrukture, ki je omogočilo boljše razumevanje prihodnjih potreb pri oskrbi električnih vozil, tako lokacijsko kot glede potrebne moči.