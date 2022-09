Predsednik, ki bo iskal konsenz

V prispevku preberite:

S septembrom je vodenje največjega evropskega avtomobilskega koncerna prevzel Oliver Blume, na tem položaju je nasledil Herberta Diessa. Menjavo je sredi poletja začrtal nadzorni svet in v njem predvsem predstavniki glavnih lastnikov, družin Porsche in Piëch. Ko je 54-letni Oliver Blume pred dnevi v Lizboni prvič uradno stopil pred visoki menedžerski kader z vsega sveta in mu predstavil svoj program, je menda požel stoječe ovacije. Blume po lastnih besedah ne bo spreminjal smeri in naj bi smer elektrifikacije, ki jo je določil njegov predhodnik, kjer bo mogoče, še okrepil. A to politiko naj bi vodil bolj kolektivno, v primerjavi s predhodnikom z več konsenza in z manj ostrimi besedami, ki predvsem močnemu podjetniškemu sindikatu niso bile niti malo všeč.