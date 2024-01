Prepoznava omejitve hitrosti ni vsemogoča

V prispevku preberite:

Sodobni avtomobili so danes opremljeni s številnimi pomagali za čim varnejšo vožnjo. Med temi so prilagodljivi žarometi, opozorilo na mrtvi kot, opozorilo na pred nami vozeče vozilo, tudi na hitrostne omejitve. Zadnje naj bi nas odvračalo tudi od prekrškov, a ne deluje popolno. Kako torej ta sistem deluje in kaj ga lahko zmede? So težave povezan le z vidljivostjo ali še s čim drugim? Koliko na napake vpliva specifična slovenska prometna zakonodaja?