Rohneči bik iz Sant'Agate

Ferruccio Lamborghini se najprej niti ni ukvarjal z avtomobili. Po koncu druge svetovne vojne, v kateri je bil vojaški pilot, se je iz nič uveljavil z izdelavo traktorjev in drugih kmetijskih strojev. Kar dobro mu je šlo, še bolje, ko se je razširil tudi na nekatere druge industrijske dejavnosti. Rad pa je imel športne avtomobile, doma je imel celo dva ferrarija, pogosto so s prijatelji za zabavo tekmovali. A tudi za tako slovito znamko je imel različne pripombe, recimo na sklopko, ki jo je znal izboljšati. Enzo Ferrari njegovih nasvetov ni hotel upoštevati in mu je rekel, naj vozi svoje traktorje. Užaljeni Lamborghini pa se je odločil, da si bo kar sam naredil (naj)boljšega.

Pozneje je nekje rekel, da nikoli ni zares nehal razmišljati o idealnem športnem avtomobilu, a da je zanj moral najprej postaviti proizvodnjo. Tovarnico, bolje manufakturo, je leta 1963 v komaj treh mesecih postavil v kraju Sant'Agata Bolognese. Prvi model, ki je iz nje pripeljal, je bil 350 GT, prvič pa je širše zaslovel z miuro. S sredinsko nameščenim štirilitrskim dvanajstvaljnikom in zadnjim pogonom je ob predstavitvi leta 1966 požela veliko navdušenje in pri novinarjih dobila vzdevek super športni avtomobil.