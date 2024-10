Še je praktičen, ni več poceni

V nadaljevanju preberite:

Pred tremi leti, ko so pri Renaultu predstavili sveže novosti iz lahkega gospodarskega programa, je bil med njimi tudi renault kangoo. Ko smo jih vprašali, kdaj bo pripeljal osebni, so rekli, da ga ne bo. Zastrigli smo z ušesi, saj je družinskih kangoojev na slovenskih cestah kar nekaj. No, pred časom se je potniški kangoo znova pojavil v slovenski ponudbi. Tudi na dizelski pogon, ki mu vsekakor ustreza. Manj kupcem ustreza cena.