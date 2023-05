Sinonim za varnost. Mercedes-Benz razred C

V veliko pomoč pri tem so serijski in izbirni elektronski pripomočki za varnost, ki lahko pomagajo preprečiti številne nevarne situacije na cesti in tudi morebitne poškodbe, hkrati pa poskrbijo, da boste na cilj prišli spočiti.

Zaradi napredne tehnike, vrhunskega udobja in razkošja lahko hitro spregledate, da se ne peljete v Mercedesovi limuzini razreda E ali S, ampak v manj kot pet metrov dolgi limuzini ali karavanu razreda C . V obeh karoserijskih oblikah, karavanski ali limuzinski, je avtomobil razreda C polno digitaliziran in povezljiv, hkrati pa udoben, razkošen in cenovno privlačen. Predvsem pa se je s posodobljeno napredno tehnologijo – velikimi zasloni, pametnim vmesnikom z umetno inteligenco, projekcijskimi lučmi in asistenčnimi sistemi – precej približal razredu S.

Spoznajte pet asistenčnih sistemov in tehnologij, ki bodo poskrbeli za varno in udobno vozniško izkušnjo.

Pametni digitalni žarometi

Znano je, da se v nočnem času zgodi več tragičnih prometnih nesreč. Eden najbolj pomembnih in vrhunskih pripomočkov za varno vožnjo ponoči so zato žarometi, še posebej če so izpopolnjeni in pametni kot pri avtomobilu razreda C. Digitalne luči namreč dodajajo možnost projekcije. Zmogljivi LED-projektorji, katerih svetloba se odbija in krmili več kot 1,3 milijona mikrozrcal v vsakem žarometu, ponoči svetlobo prilagajajo samodejno, in to tako, da je vidljivost v vseh razmerah najboljša. Žarometi z aktivnim asistentom za dolge luči prilagajajo snop svetlobe po dolžini in višini, tako da ne bo zaslepljen nihče, ne voznik pred vami ne kolesar, ki prečka vašo pot. Inteligentna tehnologija v avtomobilu razreda C zazna tudi pešca in s projekcijo vozniku prikaže njegov položaj.

Čeprav je ponoči na cesti najmanj vozil, se takrat, tudi zaradi slabše vidljivosti, zgodi veliko nesreč. Digitalni žarometi poskrbijo, da boste morebitne nevarnosti zaznali že več sto metrov pred vozilom, hkrati pa lahko ob nemotečem delovanju za vse udeležence v prometu vseskozi svetijo z največjo zmogljivostjo. Foto: Mercedes-Benz AG

»Če temu dodamo še štiri točke, ki se projicirajo na cestišče pred njim, je možnost, da bi voznik pešca spregledal, skoraj nična. To omogoča učinkovito osvetlitev pešca, ki hodi ob cestišču, do višine prsi, glava pa, da ga ne zaslepimo, ostane zatemnjena,« pravi Tilen Lenarčič, produktni specialist za osebna vozila znamke Mercedes-Benz, in dodaja, da avtomobil svetlobo prilagaja tudi podatkom v navigaciji. Žarometi samodejno razpršijo ali zožijo snop svetlobe glede na to, ali se približujete križišču ali se vzpenjate oziroma spuščate po hribu. Digitalni žarometi ponujajo stokrat večjo ločljivost kot pri tehnologiji MULTIBEAM. V praksi to pomeni, da je ena svetlobna točka na razdalji 100 metrov pri žarometih MULTIBEAM velika kot garažna vrata, pri digitalnih žarometih pa približno v velikosti polovice škatlice za cigarete.

Revolucionarna tehnologija žarometov se optimalno prilagaja vsaki prometni situaciji in se s projiciranjem varnostnih opozoril na cestišče odziva na okolje ali druge udeležence v prometu ter tako omogoča idealne svetlobne razmere. Lahko tudi »nariše« smerne črte ob cestišču, če so cestne oznake slabše, in z varnostnim opozorilom v obliki narobe obrnjene puščice vozniku sporoči, če se pelje v napačno smer vožnje.

Sistem prepoznavanja prometnih znakov

Problematika prepoznavanja omejitve hitrosti v naseljih je velika. Na kratki razdalji se lahko predpisana zakonska hitrost spreminja, od 30 pa celo do 70 km/h. Voznik lahko znak za omejitev hitrosti hitro prezre in prejme kazen za prehitro vožnjo. Statistični podatki kažejo, da samo v Ljubljani več tisoč voznikov na mesec prejme denarno globo za prehitro vožnjo. Pri preprečevanju prehitre vožnje pa nam lahko v novih avtomobilih že danes preizkušeno učinkovito pomaga tehnologija.

Kako deluje prepoznavanje prometnih znakov? Tilen Lenarčič pravi, da omrežni sistem v avtomobilu razreda C deluje s povezovanjem kamere za vetrobranskim steklom in navigacije. Sistem bere obcestne znake z navedeno hitrostno omejitvijo – tudi začasno postavljene hitrostne omejitve (npr. sprememba omejitve hitrosti zaradi dela na cesti) in pogojne znake hitrostne omejitve (npr. omejitev ob dežju). Ob tem pa spremlja tudi hitrost vozila in vas ob prekoračitvi opozarja vizualno ali glasovno. Voznik lahko določi prag tolerance, do katerega sistem ne opozarja voznika o prekoračitvi – na primer za prekoračitev hitrosti do največ 10 km/h.

»Sistem v avtomobilu razreda C ne bere zgolj znakov za hitrost, ampak prepozna tudi znake, kot je znak za prepovedano smer vožnje, ter na to voznika glasovno ter vizualno opozori,« dodaja Lenarčič.

Pametna navigacija

Mercedes-Benz na področju navigacije in podatkov intenzivno sodeluje z največjimi proizvajalci pri razvoju umetne inteligence (AI) in tako imenovane razširjene resničnosti (AR). Obe tehnologiji imata močan vpliv na vožnjo tudi v avtomobilu razreda C. Ena od velikih prednosti vozila je zelo dobra prilagodljivost uporabniku. Osrednji sistem MBUX, ki je povezan tudi z navigacijo, se ves čas uči – zato kmalu ve, katere so najbolj pogoste poti uporabnika, in sproti iz baz podatkov spremlja promet, da lahko vedno ponudi časovno idealno pot.

Čeprav imamo z mobilnimi telefoni navigacijo vseskozi pri roki, je danes morda težje kot nekoč v raznovrstnih razmerah najti najboljšo in najhitrejšo pot. Navigacija v avtomobilu razreda C se prilagaja vsem dogodkom v prometu, že veliko preden se do njih pripeljemo. Foto: Mercedes-Benz AG

Navigacija omogoča iskanje vašega cilja tudi s preprostim načinom za prepoznavanje natančnih lokacij »what3words«. To pomeni, da s tremi preprostimi besedami najdete, delite in krmarite do natančnih lokacij. Lenarčič dodaja, da so na voljo stalno posodobljene cestne informacije v živo, in to celo s prikazom ustvarjanja reševalnega pasu za reševalna oziroma intervencijska vozila. Poleg tega Mercedes-Benzova navigacija omogoča komuniciranje z drugimi vozili in prometno infrastrukturo (Car to Car in Car to X) in se tako stalno prilagaja vsem dogodkom na cesti, od prometnih zastojev do nesreč in morebitnih nevarnosti. Navigacija je posebej pozorna na dogodke, ki so se zgodili do 250 kilometrov pred izbrano potjo v navigacijskem sistemu. Sama izračuna optimalno pot glede na čas ali stroške na poti, vedno pa vam predlaga tudi možnost izbire alternativnih poti.

Omogoča tudi vodenje prek razširjene resničnosti in prek kamere v vetrobranskem steklu ponudi zelo nazoren prikaz sprememb smeri/vodenja na medijskem ekranu. Voznika lahko razbremeni tudi na semaforjih – s prikazom trenutnega stanja luči na semaforju. Izbrani naslov v navigacijski sistem vozila lahko s funkcijo Send2Car enostavno pošljemo kar po telefonu, ves čas pa so s tehnologijo »over the air« na voljo tudi brezplačne posodobitve zemljevidov.

Kamere za pomoč pri manevriranju avtomobila

V zadnjih letih zavarovalnice zaznavajo več tisoč škodnih primerov, ki nastanejo pri parkiranju avtomobila. Med najpogostejšimi vzroki za nesreče na parkiriščih, povzročene z neposrednim dotikom neznanega motornega vozila, so nezbranost, nepazljivost in nespretnost voznikov. Ena od rešitev, ki jo ponuja Mercedes-Benz v avtomobilu razreda C, je sistem kamer za pomoč pri manevriranju na majhnem prostoru, ki vozniku razkrivajo pogled na vse vogale okoli vozila.

Sistem kamer za 360-stopinjski nadzor nad okolico vozila lahko v kombinaciji z visokozmogljivimi senzorji prepreči obisk avtokleparske delavnice in zavarovalnice. Foto: Mercedes-Benz AG

Kako deluje sistem kamer za parkiranje s 360-stopinjskim pogledom? »Sistem vključuje štiri kamere. Dve sta nameščeni na zunanjih ogledalih, ena je spredaj na maski in ena na zadnjem odbijaču. Slika okolice, združena s štirih kamer s prikazom t. i. ptičje perspektive, se vozniku prikazuje na velikem zaslonu. Voznik lahko s pritiskom na ikono na zaslonu izbira med različnimi pogledi na dogajanje za vozilom med manevriranjem, s čimer še izboljša pogled na morebitno oviro. Sistem 360-stopinjske kamere zaradi lažjega manevriranja in boljše preglednosti okolice tudi v temi in slabšem vremenu omogoča lažje, hitrejše in varnejše parkiranje,« dodaja Lenarčič.

Avtomobil razreda C ima vgrajene še tri dodatne kamere. Kamera za vetrobranskim steklom zaznava in prepoznava prometne znake. Sprednja nadzorna kamera (Dash CAM) med vožnjo snema dogodke pred vozilom in lahko varno dokumentira nesreče ali kritične dogodke v prometu. Avtomobil pa ima lahko tudi kamero za razširjeno resničnost pri navigaciji, ki vas z navideznimi smerokazi varno in natančno vodi po začrtani poti do cilja.

Prepoznavanje mrtvega kota

Sistem prepoznavanja nevarnosti vozil v mrtvem kotu je tehnologija, ki je že dalj časa razširjena v avtomobilski industriji, vendar pa različni sistemi v različnih avtomobilih delujejo različno. Gre za enega najpomembnejših tehnoloških pripomočkov za varnost v avtomobilu. Še posebej zato, ker se s staranjem družbe slabšajo tudi vozniške sposobnosti. Takrat pa so lahko napredni asistenčni sistemi v veliko pomoč. Obstajajo namreč situacije v prometu, ko je iz vozila težko oceniti, ali je menjava pasu varna – še posebej se to lahko zgodi na avtocesti ali mestnih večpasovnicah, v gostem prometu s prisotnostjo ranljivih udeležencev, kot so motoristi in kolesarji.

Sistem za mrtvi kot v avtomobilu razreda C je izpopolnjen in deluje dvostopenjsko. Tilen Lenarčič: »Sistem deluje na uporaben in nevsiljiv način, ki bi bil sicer lahko med vožnjo moteč za voznika ali potnike. Opremljen je z dvema dodatnima senzorjema v zadnjem odbijaču, ki sta namenjena zaznavanju vozil oziroma kolesarjev v mrtvem kotu voznika. V zunanjem ogledalu (levem ali desnem) se prikaže svetlobni znak (rdeč opozorilni trikotnik), ki voznika opozori, da mora biti pozoren na vozila zunaj njegovega vidnega polja. Če voznik želi zamenjati vozni pas in uporabi smernik, ga sistem ob zaznavi ovire v mrtvem kotu tudi glasovno opozori na nevarnost in možnost trčenja.« Deluje tudi do tri minute po izklopu kontakta vozila, in sicer za dodatno varnost ob poskusu odpiranja vrat in zaznani oviri v mrtvem kotu. Voznika lahko vizualno in zvočno opozori med pogosto nepreglednim vzvratnim zapuščanjem parkirnega mesta in po potrebi tudi samodejno zasilno zavira.

Sistemi za pomoč pri vožnji so avtomobilu razreda C zasnovani tako, da niso moteči za voznika in potnike, hkrati pa je njihovo delovanje pregledno, enostavno in zanesljivo. Vse prikazane informacije so na voljo v slovenskem jeziku.

Z udobjem, zanesljivostjo in sodobno tehnologijo avtomobil razreda C sega vse do pionirja avtomobilskih inovacij, avtomobila kraljevskega razreda S. Foto: Mercedes-Benz AG

