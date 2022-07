Skladna celota številnih malenkosti

V nadaljevanju preberite:

Čeprav vozila znamke DS še niso množična na slovenskih cestah, vedno vzbudijo precejšnjo pozornost strokovne javnosti. Boljši poznavalci namreč vedo, da so to avtomobili, ki se dobro vozijo in so tudi dobro videti. Tokrat smo vzeli v roke priključnohibridno različico DS 4.

Marsikoga spominja na kupeja, koga drugega na športnega terenca, spet tretjega na kombilimuzino, vsekakor pa je premijski avtomobil razreda C. Če bi iskali popolno okolje zanj, je to velemesto, da ga lastnik pokaže še drugim, saj ne gre za avtomobil, ki naj bi ga cenil samo voznik, temveč tudi okolica.

Oznaka DS je v avtomobilskem svetu že dolgo sinonim za kakovost in udobje, toda ker so blagovno znamko spet obudili šele leta 2009 kot podznamko Citroëna in jo leta 2015 pospremili na samostojno pot, še ni tako prepoznavna kot (nemški) tekmeci. Pri DS so sicer napovedali, da bodo po letu 2025 na trg pošiljali samo še električna in hibridna vozila. Eno takšnih smo preizkusili na testu.