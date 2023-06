Svet bo drugačen: kompakten Volvo postavlja elektriko na glavo

Najmanjši SUV EX30 v veličini, ki jo narekuje Volvo: majhen, popolnoma električen, izpopolnjen in z najnižjim ogljičnim odtisom med vsemi vozili Volvo doslej. EX30 je odlično nadaljevanje stilske inovativnosti električnih modelov Volvo, ki očarajo s svojo značilno eleganco, temperamentom in sodobnim aerodinamičnim značajem. Pri izdelavi so stavili še na eno zelo pomembno trajnostno inovacijo – EX30 je izdelan tudi iz recikliranih materialov.

EX30 dviguje varnost v mestu na novo raven

Novi EX30 zagotavlja varnost, ki jo vedno lahko pričakujemo od vozil znamke Volvo. Zasnovan je tako, da zaščiti voznika in sopotnike v primeru trka, kar mu omogočata sodobna tehnologija, ki je plod edinstvenega znanja švedskega avtomobilskega velikana, in vrhunska strukturna zasnova, ki izpolnjuje vedno večje zahteve glede varnosti. Vsa vozila Volvo so tako vedno pripravljena na različne scenarije v realnem okolju.

EX30 lahko samostojno parkira, krmili, pospešuje in zavira.

Šasija in varnostno ogrodje sta izdelana iz različnih oblik jekla visoke trdnosti, ki učinkovito kompenzira sile trka.

EX30 prav tako vključuje zračno blazino za zaščito pred trkom s sovoznikove strani, ki je v voznikovem sedežu in zmanjšuje možnost poškodb glave in trupa v primeru bočnega trka.

Poleg naših glavnih standardov varnosti pa Volvo EX30 ponuja tudi napreden sklop novih aktivnih funkcij, ki pomagajo zaščititi osebe v vozilu in zunaj njega. Spoznajte jih tukaj.

Ker gre za električno vozilo, so veliko pozornosti namenili zanesljivosti akumulatorja. FOTO: Volvo

Velika električna zmogljivost v majhnem paketu

Volvo EX30 obljublja izpopolnjeno električno izkušnjo, ki vam bo omogočala brezmejne cestne avanture – ne glede na to, ali boste uživali v urbanem direndaju mesta ali pa se boste odpeljali na daljše poti. Z električnim dosegom do 480 km in hitrim polnjenjem od 0 do 80 % v 26,5 minute boste lahko vedno brez skrbi. Navdušeni boste tudi vozniki, ki stavite na bolj dinamično SUV izkušnjo – EX30 se lahko pohvali s pospeškom do 100 km/h v samo 3,6 sekunde.

Vaš novi Volvo EX30 bo vedno povezan z vami, tudi ko boste doma ali v pisarni – z mobilno aplikacijo ga lahko upravljate na daljavo, tako da na primer nastavite klimatsko napravo, upravljate polnjenje, začrtate svojo naslednjo pot in še veliko več.

Na splošno je EX30 zasnovan po meri sodobnega voznika – prek osrednjega 12,3-palčnega zaslona boste namreč lahko doživeli udobje, ki ga upravlja najnovejša tehnologija. V pomoč vam bo tudi pri polnjenju baterije, saj se vam bo že ob 20-odstotni napolnjenosti baterije na njem sprožil opomnik za polnjenje, skupaj z njim pa se vam bo izrisal tudi seznam najbližjih polnilnih postaj. Zaslon je izjemno odziven in ponuja številne inovativne funkcije, ki vam bodo izpopolnile udobje med vožnjo in vam nedvomno poenostavile ter popestrile pot do cilja.

FOTO: Volvo

Urbani lepotec, ki se prilagodi vašemu slogu

EX30 je živahen električni SUV, ki svoj značaj zelo dobro izraža tudi s svojo izpopolnjeno zunanjostjo. Da bi se še bolje vključil v življenjski slog svojih bodočih lastnikov, pa prihaja z različnimi modnimi značilnostmi – Volvo je pri oblikovanju črpal navdih v naravi in tako izdelal kar štiri notranjosti, ki združujejo čudovito barvno usklajeno oblazinjenje in dekorativne elemente iz obnovljivih in recikliranih materialov. Notranjost lahko tako zlahka kombinirate z izbranimi barvami Volvo: črno, rumeno, belo, sivo in rumeno.

Izpopolnjena estetika pa nikakor nič ne odvzame praktičnosti – EX30 je udoben, sofisticiran in priročen, tako da bo vsaka stvar vedno na svojem mestu. Praktične rešitve za shranjevanje in vsestranski prtljažnik poskrbijo za novo dimenzijo udobja. Čeprav je najmanjši električni SUV v družini Volvo, ima izjemno premišljene rešitve, s katerimi ne boste nikoli ostali brez prostora.

Prednost malčkov: več možnosti za reciklirane materiale

Za izdelavo novega EX30 so pri Volvu porabili manj jekla in aluminija ter več recikliranih materialov. Približno četrtina vsega aluminija, uporabljenega za izdelavo vozila, je reciklirana, prav tako je recikliranih približno 17 odstotkov vsega jekla, uporabljenega za izdelavo Volva EX30, kar zmanjšuje vpliv teh materialov na okolje.

Ta pristop so uporabili tudi v notranjosti vozila, saj je najbolj trajnostna komponenta tista, ki ne obstaja. Vodilno načelo trajnostne zasnove je optimizacija, s katero so oblikovalci v eni komponenti v vozilu Volvo EX30 združili več funkcij. S tem je število delov, potrebnih v notranjosti, zmanjšano, ne da bi bila ogrožena funkcionalnost.

Material, uporabljen za Volvo EX30, prispeva k bolj trajnostnemu načinu izdelave novih vozil. Približno 17 odstotkov vse plastike v vozilu, od notranjih komponent do zunanjih odbijačev, je reciklirane – to je najvišji odstotek v katerem koli vozilu Volvo doslej.

FOTO: Volvo

V notranjosti so uporabili široko paleto recikliranih in obnovljivih materialov za sedeže, armaturno ploščo in vrata, vključno z materiali, kot so džins, lan in mešanica volne, ki vsebuje tudi približno 70 odstotkov recikliranega poliestra. Zlasti džins je dober primer tega, kako materiale uporabiti na pametnejše in bolj trajnostne načine.

