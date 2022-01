Sveži tekmec med športnimi terenci

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Športni terenci so očitno pravi recept za tržni uspeh, če sodimo po prodajnih številkah Kie, kjer model sportage zaseda najvišje mesto, tako je tudi v Sloveniji. Sodeč po videnem utegne tudi novi sportage, ki ga izdelujejo v Kijini tovarni na Slovaškem, nadaljevati uspeh prejšnje generacije, saj so tokrat avtomobil oblikovali in izdelali posebej za Evropo.

Novi sportage namreč obstaja z dvema medosnima razdalja, krajšo, ki je namenjena evropskemu trgu, in daljšo za druge dele sveta. Tako evropski sportage meri v dolžino 451 centimetrov in ima medosno razdaljo 268 centimetrov, njegov daljši brat pa je za 14 centimetrov daljši.

Vsekakor je novinec v primerjavi s predhodnikom malenkostno zrasel: v dolžino za 3 centimetre, v širino in višino za centimeter, prav tako je večja medosna razdalja. Zato ima tudi prostornejši prtljažnik, pri neelektrificiranih izvedenkah zdaj meri 591 litrov, z dodano baterijo je nekaj manjši. Za več prostora lahko zložimo zadnje sedeže, in sicer v uporabnem razmerju 40: 20: 40.

Inženirji so novo kio zasnovali na novi platformi N3, ki si jo deli s sestrskim Hyundaievim tucsonom in je med drugim omogočila elektrifikacijo pogonov ter, kot pravijo v tovarni, izboljšala vozne lastnosti vozila, saj združuje stabilno in udobno vožnjo z okretno in dinamično vodljivostjo. Prepoznavna zunanja podoba sledi novemu oblikovalskemu jeziku znamke Nasprotja, ki združujejo (angl. Opposites United), še bolj športen videz z možnostjo strehe v črni barvi so nadeli različici GT-line.

Motorna paleta na slovenskem trgu bo sprva ponujala bencinske in dizelske motorje, hibridni in priključnohibridni pogon, ki sta pri sportageu novost, prispeta predvidoma spomladi. Vstopni pogon bo 1,6-litrski 1.6 T-GDi bencinski štirivaljnik z močjo 110 kW), ki ima šeststopenjski ročni menjalnik. Omenjeni motor bo na voljo še kot blagi hibrid, pri katerem bo mogoče izbrati tudi sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama in štirikolesni pogon. Bencinsko ponudbo motorjev bo zaokrožila močnejša različica s 132 kW. Dizelski motor je podobno kot bencinski na voljo v dveh različicah, šibkejši s 85 kilovati in močnejši s stotimi. Močnejši ima vgrajeno tehniko blagega hibrida in možnost štirikolesnega pogona in samodejnega menjalnika.

Sodoben voznikov delovni prostorFOTO: Blaž Kondža

Sportage kot priključni hibrid bo razvil sistemsko moč 195 kW, njegov pogonski akumulator pa bo imel zmogljivost 13,8 kWh. Hibridna izvedenka bo razvila sistemsko moč 169 kW. Slovenski uvoznik predvideva, da se bo večina kupcev sportagea odločila za klasični bencinski motor.

Sportage se lahko pohvali z 18 varnostnimi asistenčnimi sistemi, med katerimi so nekateri rezervirani za bolje opremljene izvedenke, spet drugi pa možni le v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Vsekakor izstopa sistem za pomoč pri preprečevanju naleta s funkcijo zavijanja v križišču, ki pomaga preprečiti trk z nasproti prihajajočimi vozili pri zavijanju.

Prtljažni prostor je v primerjavi s predhodnikom zrastel na skoraj 600 litrov, a le pri modelih brez elektrifikacije. FOTO: Blaž Kondža

Posebnost je tudi sistem za pomoč pri daljinskem parkiranju, ki omogoča vozniku, da na daljavo parkira ali zapusti parkirno mesto, čeprav ga ni v vozilu. To je funkcija, ki je bila navadno rezervirana za prestižna vozila. Omenimo še matrične žaromete, pri Kii so jih poimenovali kar inteligentni sistem sprednje osvetlitve.

Voznikov delovni prostor je precej digitaliziran – klasične mehanske merilnike je zamenjal 12,3-palčni zaslon, ki se nadaljuje v prav tako 12,3-palčni osrednji zaslon. Ta je blago usmerjen proti vozniku, zato novi sportage deluje še bolj vozniško obarvan. Pohvalimo pa, da so za nekatere funkcije še vedno ohranili klasična stikala.

Vstopnica v svet novih sportageev stane od 21.999 evrov naprej. FOTO: Blaž Kondža

Kaj pa cena? Vstopni bencinski model z opremo LX start stane ob sklenitvi financiranja 22 tisoč evrov, za trenutno najbolje opremljeni bencinski sportage GT-line na slovenskem trgu pa bi ob sklenitvi financiranja odšteli 37.599 evrov. Ceni hibridne in priključnohibridne izvedenke ta hip še nista znani.