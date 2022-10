Tako drugačen, a hkrati zelo podoben

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Dolgo smo čakali, da smo tudi v živo spoznali povsem električnega mustanga mach-e. Po eni strani ima čakanje prednost, saj je zato kar nekaj nestrpnih kupcev več, toda po drugi strani avtomobil ne ponuja bistveno več od tega, kar so konkurenti že poslali na trg v zadnjih letih, ko smo čakali na macha-e.

Spoznavanje v živo vsaj pri nas ni rešilo dileme, ki je nastala že med ogledovanjem fotografij. Mach-e je najbolj moderen mustang, ki ima povsem drugačno obliko in povsem električni pogon, torej je v svojem bistvu popolno nasprotje močnih bencinsko hrumečih (osemvaljnih) prednikov, o katerih sanjajo v ZDA in še marsikje drugje po svetu. Mustang je namreč ikona iz filmov, pesmi in premnogih posterjev iz najstniških sob.

Na armaturni plošči skorajda ni fizičnih stikal. FOTO: Aljaž Vrabec

Če je 4,71 metra dolgi mach-e povsem drugačen od svojih predhodnikov, je hkrati precej podoben tekmecem – ima namreč obliko športnega terenca, kakršnih je na cestah že vse polno. Da gre vseeno za pravega mustanga, najbolj potrjujejo Mustangov logotip, spredaj spuščen pokrov motorja in zadaj luči. Vse skupaj deluje, kot da so na obliko športnega terenca nadeli najbolj izrazite mustangove elemente.

Vstopni model z enim motorjem in manjšo baterijo ima okoli 440 kilometrov dosega, z večjo je doseg 600 kilometrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Mach-e nima niti izpušnih cevi, kar jasno sovpada z njegovim povsem električnim pogonom, a je pri najboljšem opremskem paketu GT zraven hrumeč zvok motorja, tako da si ljubitelji bencinskih hlapov lahko privoščijo vsaj zvočni nadomestek.

Posebnost je še, da mach-e nima niti kljuk. Voznik lahko vozilo odpre brez ključa, s PIN-številko na vratih, ali pa s pritiskom na majhno stikalo (prav tako na vratih), če ima ključ v žepu.

Skoraj brez fizičnih stikal

V notranjosti pritegnejo pozornost zelo dobri materiali. Ni kaj, v mustangu se potniki dobro počutijo, kajti česarkoli se dotaknejo, je prijetno na otip. Takoj opazimo, da so armaturno ploščo precej prečistili, saj se vse dogaja z 39,3-centimetrskim pokončnim zaslonom na dotik. Ta je dobro odziven, uporabnik se hitro navadi na sestavo menija, nekaj začetnih težav je le pri upravljanju klimatske naprave.

V dolžino meri 4,71 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Pred voznikom je sicer še en manjši zaslon z digitalnimi merilniki. Tam ni ravno veliko podatkov (doseg, odstotek baterije, hitrost …), toda morda je to tudi dobro, da voznik bolj spremlja cesto kot podatke. In če smo odkriti, kaj drugega voznika električnega avtomobila sploh zanima poleg dosega in napolnjenosti baterije?

Težko je spregledati še veliko panoramsko steklo, ki je vedno brez trde ali mehke zasenčenosti, toda steklo ima takšno zaščito, da poleti brani potniško kabino pred vročino, pozimi pa preprečuje odtok toplote iz notranjosti navzven. Mach-e ima dva prtljažnika, zadaj za 402 litra prostora, spredaj za 81 litrov.

Eden ali dva elektromotorja

Stikalo za odpiranje vrat namesto kljuke FOTO: Aljaž Vrabec

Manjši zaslon za volanom ima zgolj osnovne podatke. FOTO: Aljaž Vrabec

Če smo na macha-e tako dolgo čakali, ima vsaj takšna baterijska sklopa, ki omogočata precejšen doseg, a je tudi res, da imajo takšno ponudbo že vsaj nekaj mesecev tudi konkurenti. Manjša baterija ima kapaciteto 75,7 kWh (487 kg), večja 98,7 kWh (596 kg), v obeh primerih je baterija pospravljena v dno kabine, zato je težišče precej porazdeljeno.

Mach-e je na voljo z enim ali dvema elektromotorjema, od česar je odvisen tudi pogon; pri enem motorju je samo zadaj, pri dveh na vsa štiri kolesa, v vseh primerih je menjalnik samodejni.

Kombinacij je torej precej. Pri enem motorju in manjši bateriji je moč avtomobila 269 konjev (198 kW), z večjo baterijo pa 294 konjev (216 kW). Če izberete dva motorja, je moč pri manjši bateriji 269 konjskih moči (198 kW), pri večji bateriji pa ali 351 ali 487 konjev (258 oziroma 358 kW).

Cena ni nizka, a nato še narašča

In doseg? Vstopni model z enim motorjem in manjšo baterijo ima po uradnih podatkih okoli 440 kilometrov dosega, z večjo 600 kilometrov. Pri različicah z dvema elektromotorjema se doseg giba med 400 in 550 kilometri, kar je precej udobna statistika, a realno porabo bomo videli v prihodnjih zimskih mesecih.

Vsi omenjeni podatki o moči motorja razkrivajo, da je vsaj z vidika hitrostnih užitkov tudi mach-e pravi mustang. V najmočnejši različici GT se do sto kilometrov na uro požene v vsega 3,7 sekunde. Tudi sicer lahko pohvalimo dobro odzivnost in stabilnost avtomobila, za več podrobnosti pa bi morali opraviti daljši preizkus.

Vsaj pri slovenskem uvozniku so presenetili z napovedjo, da že letos nameravajo prodati 50 primerkov. Priznali so, da imajo že nekaj naročnikov, ki avtomobil čakajo dalj časa, peščica je mustangovih fanatikov, računajo pa tudi na podjetja, ki gledajo na izpust ogljikovega dioksida in imajo hkrati bogat proračun za službena vozila. Cena namreč ni nizka – osnovni model stane kar 69.900 evrov, nato pa do različice GT narašča vse do 95.500 evrov.