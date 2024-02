Tesla Y med modeli, Toyota med proizvajalci

Bolj ali manj so že znani lanski globalni avtomobilski prvaki. Prvič je med modeli električni avto, tesla Y, pri znamkah pač ni presenečenj, v svetu še naprej vlada Toyota.

Čeprav dokončnih podatkov o modelih še ni, si je glede na objave dokaj natančne analitične družbe Jato Dynamics električna tesla Y na vseh glavnih svetovnih trgih nabrala toliko vodstva, da je tudi zadnji še manjkajoči podatki ne bodo mogli vreči s prestola. Lani je bilo prodanih 1,23 milijona tesel Y, s čimer je prehitela Toyotina modela RAV 4 (1,07 milijona) in corolla (1,01 milijona), ki sta na drugem in tretjem mestu. Prodaja tesle Y je bila kar 64 odstotkov večja kot leta 2022, k svetovni zmagi je najbolj pripomogel vodilni položaj na Kitajskem (456 tisoč) in v Evropi (255 tisoč). Na stari celini je za 19 tisoč prehitela dacio sandero ter še za nekoliko več naslednje prodajne težkokategornike, kot sta peugeot 208 in volkswagen T-roc.

Kot ugotavljajo pri Jatu, je bila cena modela Y novembra lani 18 oziroma 23 odstotkov nižja od tedanje povprečne cene električnega avtomobila v Nemčiji in ZDA. Ceno tega modela je Tesla lani znižala, znova tudi v začetku letošnjega leta, nedavno so na Kitajskem ponudili še naslednji popust. Jatov glavni analitik Felipe Munoz je pri tem zapisal, da je model Y dosegel v svetu doslej še nevideno rast prodaje, še posebej ko gre za najbolj množične avtomobile. Čeprav je bila Tesla ustanovljena šele leta 2003, je po Jatu sprožila tektonski premik v avtomobilskem okolju, z modelom, ki je prehitel vse tekmece, tudi bencinske. Na drugo mesto se je lani uvrstila toyota RAV 4 in na tretje toyota corolla, tam prevladuje hibridni pogon.

Toyota je bila lani znova največje avtomobilsko podjetje na svetu. Foto Edgar Su/Reuters

Se je pa zato Toyota obdržala na vrhu med avtomobilskimi podjetji; po lastnih podatkih so lani z vsemi svojimi znamkami (Toyota, Lexus, Daihatsu) prodali 11,1 milijona avtomobilov, kar je bilo sedem odstotkov več kot leta 2022. Vendar je Toyota prodala komaj 104 tisoč povsem električnih vozil, že leta 2025 naj bi imeli vsi njihovi modeli, torej tudi prej omenjena RAV 4 in corolla, to možnost, električnih naj bi leta 2026 prodali 1,5 milijona.

Na drugem mestu je bil znova koncern Volkswagen, ki je z množico različnih znamk prodal 8,9 milijona vozil, s čimer so bili tudi 12 odstotkov uspešnejši kot leto prej. Na tretje mesto se je uvrstil južnokorejski koncern Hyundai Motor Group, ki ima na področju avtomobilov dve pomembni znamki (Hyundai in Kia) ter še manjši prestižni Genesis, njihova globalna prodajna številka je lani dosegla 7,3 milijona (+7 odstotkov). Hyundai je prodal dobre štiri, Kia pa tri milijone avtomobilov.

Svetovni Prvaki Foto Gm Igd

Verjetno je naslednji najmočnejši tekmec Stellantis, ki mora skupne rezultate za lansko leto še objaviti, v letu 2022 je z množico znamk po svetu prodal dobrih šest milijonov vozil. Lani vsaj po treh četrtletjih niso tako rasli kot v prejšnjih dveh letih. Tu je še zveza Renault in Nissan, ki sicer še zdaleč ni tako enovito podjetje kot na primer Hyundai-Kia. Če bi jih vseeno šteli skupaj, so imeli lani 5,6 milijona kupcev, in sicer 3,4 milijona Nissan in 2,2 milijona Renault (še Dacia). V obeh primerih so se izboljšali, saj so imeli prej težka leta.

Omenimo še dva japonska tekmeca, Honda je lani po svetu prodala štiri milijone avtomobilov, Suzuki pa tri milijone. Trimilijonsko znamko je lani prvič dosegel tudi kitajski BYD, od tega 1,6 milijona povsem električnih avtomobilov in 1,4 milijona priključnih hibridov. Blizu je bil kitajski holding Geely, ki je z domačimi in evropskimi znamkami (Volvo Cars) imel skoraj 2,8 milijona kupcev. Podatke za Ford in General Motors še čakamo. Največji premijski igralec BMW (še Mini in Rolls-Royce) je imel lani 2,55 milijona kupcev, njegov večni tekmec Mercedes-Benz (še Smart) pa 2,5 milijona, Bavarci so rasli bolj kot tekmeci iz Stuttgarta. Za konec še enkrat Tesla: lani so prodali 1,81 milijona (električnih) avtomobilov, a so opozorili, da se bo lanska strma rast (38 odstotkov) letos precej umirila.