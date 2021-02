To je športnica leta!

1. Nezmotljivo RS

2. Dve obliki karoserije

3. Tri vrste pogona

ŠKODA OCTAVIA ni le slovenski avto leta 2021, ampak je v Sloveniji osvojila tudi naslov službeni avto leta. Poleg tega se je znašla med finalisti najpomembnejšega evropskega izbora evropski avto leta, zmagovalec pa bo znan 1. marca.

4. Zabava za volanom

5. Udobje in praktičnost

OCTAVIA vam je na voljo tudi za

ŠKODA OCTAVIA je avtomobilska legenda, v kateri se spomini voznikov in njihovih najdražjih pišejo že dobrih 60 let. Morda boste v novem slovenskem avtu leta 2021 svoje najlepše spomine spisali tudi vi. ŠKODA OCTAVIA je namreč avto številnih obrazov in pogonskih možnosti: tu sta kombilimuzinska in karavanska različica, pustolovska različica SCOUT in športna RS , pod motornim pokrovom pa ji lahko bije bencinsko, dizelsko ali električno srce. OCTAVIA je namreč lahko tudi blagi ali celo priključni hibrid z oznako iV

Govorimo o športni različici avtomobila, ki je tudi v svoji četrti generaciji prepričal voznike in strokovno javnost ter postal slovenski avto leta 2021.Kako je torej videti, ko ŠKODA OCTAVIA pokaže mišice?Pojdimo po vrsti!Športnoeleganten videz skupaj s športnimi dodatki poskrbi, da »ereske« ne morete prezreti. Serijsko je opremljena s specifičnimi LED-meglenkami in črnimi 18-palčnimi aluminijastimi platišči, zavorne čeljusti pa so kot poseben magnet za oči lakirane v rdeči barvi, značilni za modele RS. Po želji so na voljo tudi 19-colska platišča. Poleg logotipa RS ima OCTAVIA RS predrugačen sprednji in zadnji odbijač, maska, sprednji in zadnji difuzor, pokrovi zunanjih ogledal in obroba stranskih oken pa so odeti v sijajno črnino. Nizka in vitka silhueta modela OCTAVIA se lahko pohvali tudi z najboljšim količnikom zračnega upora v svojem razredu.Športnost modela OCTAVIA RS se odraža tudi v notranjosti. Tu vas čakajo športni, a udobni sedeži z integriranimi vzglavniki ter oblazinjenjem iz alkantare in usnja, okrašeni z logotipom RS in rdečimi oziroma srebrnimi šivi. Enake šive najdemo na naslonih za roke, na instrumentni plošči, oblečeni v alkantaro, in na trikrakem usnjenem ogrevanem multifunkcijskem športnem volanu z oznako RS. Podobo zaokrožajo stopalke v videzu aluminija.Kot vse različice modela OCTAVIA sta športnici RS in priključnohibridna RS iV na voljo bodisi kot petvratna kombilimuzina ali kot karavan OCTAVIA COMBI RS oziroma OCTAVIA COMBI RS iV.Prvič v zgodovini modela OCTAVIA RS lahko kupci izbirajo med tremi različnimi vrstami pogona. Ob tradicionalni bencinski različici, ki premore 180 kilovatov moči (245 'konjev'), je tu še priključni hibrid OCTAVIA RS iV, ki enako skupno sistemsko moč ustvari s pomočjo kombinacije 85-kilovatnega elektromotorja in 110-kilovatnega štirivaljnika 1.4 TSI s samodejnim DSG-menjalnikom. Zgolj na elektriko lahko prevozite 60 kilometrov. V načinu Sport priključnohibridna »ereska« pospeši od 0 do 100 km/h v samo 7,3 sekunde, največja hitrost pa znaša 225 km/h. Tretja možnost je 2-litrski turbo dizel s 147 kilovati oziroma 200 'konji', kjer je mogoče izbrati tudi štirikolesni pogon. V kombinaciji z bencinskim motorjem je na voljo tudi ročni šeststopenjski menjalnik, sicer pa je večina različic RS opremljena s samodejnim menjalnikom DSG. Kot prvo vozilo ŠKODA je OCTAVIA opremljena s tehnologijo shift-by-wire, tako da samodejni menjalnik DSG z dvojno sklopko upravljate z ročico v sredinski konzoli, kjer je tudi elektromehanska ročna zavora s funkcijo zadrževanja, ki je nadomestila mehansko.A niso le močni motorji tisto, kar omogoča zabavno vožnjo z »eresko«. Voznike bo navdušilo natančno in progresivno vodenje, zanesli pa se bodo lahko tudi na predvidljivo in čvrsto obnašanje karoserije. S polnimi LED-matričnimi žarometi lahko brez preklapljanja in skrbi ves čas vozite z dolgimi žarometi, ne da bi zaslepili druge voznike. OCTAVIA pa ima tudi sistem dinamičnega uravnavanja podvozja (DCC), ki omogoča izbiro ene od petih nastavitev načina vožnje (Eco, Sport, Comfort, Normal, Individual), te pa omogočajo vozniku še bolj občutljive nastavitve. Tako je na voljo kar 15 možnosti, tudi Supersport. Klasične merilnike je nadomestil aktivni informacijski zaslon, ki mu dela družbo 10-palčni multimedijski zaslon infotainment sistema Columbus. Tega je mogoče upravljati z dotikom, gestami ali prek digitalne asistentke Laure.Kljub svoji športni naravnanosti je OCTAVIA RS zelo praktičen in udoben avto. Kot tipična OCTAVIA ima seveda ogromen prtljažni prostor (600 litrov oziroma 1555 litrov s podrtimi sedeži v kombilimuzinski in 640 litrov oziroma 1700 litrov s podrtimi sedeži v karavanski različici), pohvali pa se lahko tudi s širokim naborom serijske in dodatne opreme. Poleg tega da je na zahtevnih testiranjih Euro NCAP dosegla vseh pet zvezdic, je denimo nova OCTAVIA prva ŠKODA, ki je na voljo z asistenco za ovire, asistenco pri zavijanju in asistenco pri izstopanju. V asistenco Travel Assist, ki v kombinaciji s samodejnim DSG-menjalnikom z dvojno sklopko omogoča tudi samodejno počasno vožnjo v gostem prometu, je vključen predvidljivi tempomat, ki predvideva vozne razmere za naslednji kilometer do dva in po potrebi prilagodi hitrost vožnje.A zakaj bi pravzaprav na dolgo pisali in opisovali njene adute, ko pa vas lahko ŠKODA OCTAVIA RS oziroma RS iV kot prava šprinterka osvoji že v 60 sekundah? Oglejte si video!