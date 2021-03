Evropski avto leta je toyota yaris

Žirija je danes v Ženevi razglasila zmagovalca v tekmovanju za evropski avto leta, to pa je toyota yaris.



Model, ki vozi v svoji četrti generaciji , je od skupaj 50 glasujočih novinarjev dobil 266 točk, na drugo mesto se je uvrstil fiat 500 nuova (240 točk) in na tretje cupra formentor (239 točk).



Na naslednja mestia so se uvrstili volkswagen ID.3, škoda octavia, land rover defender in citroën C4. To je bilo skupaj sedem finalistov, ki so jih iz širše množice avtomobilov izbrali v predhodnem glasovanju



Toyota yaris je na prestolu evropskega avtomobila leta nasledil lanskega prvaka peugeota 208.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: