Trumpovo žuganje s carinami veliki trojici in traktoristu

Ena od perečih tem ameriških volitev je tudi avtomobilska industrija. Predvsem republikanski predsedniški kandidat Donald Trump se je razgovoril o carinah. Tokrat ni uperil prsta kam daleč po svetu, temveč na jug, v Mehiko.

Že leta, sploh pa zadnje mesece, je v ospredju razprava, ali naj ZDA in Zahod določita carino za kitajske avtomobile in kako visoka naj bo carinska stopnja. Kitajski avtomobili so bistveno cenejši zaradi manjših stroškov energije in cenejše delovne sile, zato bi na drugi strani sveta s carinami radi uravnotežili razmerja moči na ameriškem in evropskem trgu.

Debata o carini za kitajske avtomobile je še precej bolj zapletena, saj ima številne ravni, ki lahko negativno vplivajo na evropske proizvajalce avtomobilov, toda Trump ima tokrat v mislih carino za nekaj drugega – za avtomobile, izdelane v Mehiki.

A če so v primeru Kitajske dejanska tarča kitajski avtomobilski proizvajalci, so resnična tarča groženj s carino za mehiške avtomobile ameriški proizvajalci. Trump je namreč jezen, ker je proizvajalec kmetijskih strojev John Deere napovedal, da bo zaradi nižjih stroškov proizvodnjo preselil v Mehiko.

Donald Trump: »Bolje, da ostanete v Michiganu.« Foto Scott Olson/AFP

»Pred nekaj dnevi so objavili, da bodo velik del svojih proizvodnih dejavnosti preselili v Mehiko,« je dejal republikanski kandidat v Smithtonu v Pensilvaniji. »Toda vodstvu Johna Deera lahko takoj sporočim tole: Če boste to storili, bom nemudoma uvedel 200-odstotno carino na vse, kar boste želeli prodati v Združenih državah Amerike.«

Trumpove jezne izjave so sledile sporočilu Johna Deera, da namerava proizvodnjo nekaterih svojih modelov preseliti v Mehiko, kar je povzročilo odpuščanje v tovarni v Iowi. »To škoduje našim kmetom. To škoduje naši proizvodnji,« je pristavil nekdanji ameriški predsednik, ki se poteguje za svoj drugi mandat.

Pri Johnu Deeru se branijo, da ne gre za nobeno bistveno spremembo v njihovem poslovanju. Zatrjujejo, da je 75 odstotkov njihovih traktorjev, ki jih prodajo v ZDA, tudi narejenih v ZDA, in da v Mehiki proizvedejo manj kot pet odstotkov svojih strojev. Poleg tega zatrjujejo, da najbolj napredno kmetijsko mehanizacijo, torej izdelke z visoko dodano vrednostjo, proizvajajo v ZDA in da imajo na tujem zgolj manj zapletene delovne operacije. Sploh pa jih Trumpov odziv preseneča, saj imajo eno od tovarn v Mehiki že skoraj 70 let.

Carine za avtomobile iz Mehike so v resnici grožnja ameriškim proizvajalcem. Donald Trump: »To škoduje našim kmetom. To škoduje naši proizvodnji.« Lani so iz mehiških tovarn v ZDA izvozili približno tri milijone vozil.

Lani je bilo iz mehiških tovarn v ZDA izvoženo približno tri milijone vozil, od tega skoraj polovico avtomobilov velike trojice – General Motorsa, Forda in Stellantisa (Chryslerja). Trumpova ideja je jasna, s carinami hoče prisiliti ameriške proizvajalce, da bi proizvodnjo ohranili doma, s tem pa tudi delovna mesta za ameriško prebivalstvo. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da bi se z novimi visokimi carinami na avtomobile, narejene v Mehiki, verjetno povečali stroški motornih vozil, domačih in uvoženih, in to tako rabljenih kot novih.

Ta debata nikakor ni nekaj novega, saj je Trump s carinami za avtomobile iz Mehike grozil že v predvolilni tekmi leta 2016. Zdaj je retoriko samo še bolj zaostril. »Na avtomobile, ki bodo prišli k nam iz Mehike, bomo uvedli visoke carine, do 100 do 200 odstotkov, zato ne bodo več konkurenčni,« je še naprej žugal in zagrozil ameriški veliki trojici: »Zato je bolje, da ostanete v Michiganu.«