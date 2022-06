Tudi v avtomobilski kabini je sporočilo jasno – težave

A sporočilo, da nekaj ni v redu, nam lahko sporoča tudi klimatska naprava. Je klimatska naprava v vašem avtu pripravljena na dolgo in vroče poletje?

Prihaja najbolj vroč del leta, v katerem ustrezno delujoča klimatska naprava ni zgolj stvar udobja, ampak tudi varnosti potnikov v kabini. Previsoka temperatura v vozilu namreč prinaša številne nevarnosti, ki neposredno vplivajo na zdravje in počutje, s tem pa na varnost vožnje. Ne gre pozabiti, da vročina povzroča nelagodje, nezbranost, utrujenost in podaljšuje reakcijski čas voznika – v skrajnem primeru lahko povzroči celo nevaren toplotni udar. Pod žgočim soncem parkiran avto voznika in potnike pričaka z razgreto notranjostjo, katere temperatura že po dobri uri lahko preseže 60 stopinj Celzija. Previdno torej pri prevozu otrok in hišnih ljubljencev. Temperatura se v parkiranem avtu pri 30 stopinjah ali več na soncu dvigne bliskovito hitro, kar pomeni, da je že 15 minut dovolj, da se čakajoči v zaprtem avtu znajde v resnih težavah.

Ekstremne temperaturne razlike in neposredna izpostavljenost zračnemu toku (pre)hladnega zraka škodujejo zdravju. Sodobni klimatski sistemi omogočajo zelo natančne nastavitve v korist udobja in zdravja.

Telo ni pripravljeno na ekstremne razlike: hladite z občutkom

Prijetne učinke klimatske naprave poznamo vsi, marsikdo pa se je že srečal tudi z manj prijetnimi posledicami skušnjave preveč agresivnega hlajenja v poletni pripeki. Ekstremne temperaturne razlike in neposredna izpostavljenost zračnemu toku (pre)hladnega zraka škodujejo zdravju. Prehlad, vnetje oči, ušes in celo angina so najpogostejše neprijetne posledice zlorabe mrzlega zraka v razgreti avtomobilski kabini. Zato je zelo pomembna pravilna uporaba klimatske naprave, hkrati pa tudi njeno brezhibno delovanje. To zagotovimo predvsem z rednim vzdrževanjem. Bližnjic pri tem ne sme biti, sicer je hitro (pre)vroče ali celo nevarno vroče.

Ustrezno vzdrževanje klimatske naprave vpliva na znosnejše temperature v vozilu in posledično udobje vožnje ter posredno na večjo varnost. Poleg pasje vročine spremembe v delovanju klimatskega in/ali prezračevalnega sistema povzročajo tudi neprijeten vonj. Preženite vročino in neprijeten vonj v vozilu s temeljitim pregledom klimatskega sistema in polnjenjem klimatske naprave. Strokovno in učinkovito v servisnih centrih AMZS po Sloveniji. V juniju in juliju vas obdarijo še z dezinfekcijo prezračevalnega sistema.

Naročnik oglasne vsebine je AMZS