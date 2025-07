Direktor želi, da naslednjič ne bi čakali dolgih 30 let

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je zaključila nastop na evropskem prvenstvu, kjer je prvič v zgodovini nastopila po uspešnih kvalifikacijah. Čeprav so se varovanci selektorja Andreja Razdrha od turnirja poslovili po skupinskem delu, je kasnejši razplet turnirja pokazal, da so imeli zares zahtevno skupino, vključno z obema finalistoma Nemčijo in Anglijo, proti kateri so osvojili točko. Direktor reprezentanc Milenko Aćimović poudarja, da je nastop med najboljšimi šestnajstimi ekipami Evrope velik korak za slovenski nogomet.

»Takoj po koncu finalne tekme sem pomislil na to, da bi bilo dobro, če smo v bodoče večkrat med šestnajsterico udeležencev evropskega prvenstva. Prvič smo se na prvenstvo uvrstili skozi kvalifikacije, želim pa si, da mladi slovenski nogometaši čim večkrat doživijo takšen turnir. Da dobijo možnost dokazovanja v skupini najboljših šestnajstih ekip Evrope in pokažejo vse, kar znajo. Kot smo videli, je na evropskem prvenstvu težko priti do senzacij,« je ocenil Aćimović in opozoril na spremenjeno podobo reprezentance: »Selektor Andrej Razdrh je še na marčevskih pripravah delal s petimi fanti, ki jih dva meseca kasneje ni bilo v reprezentanci. Govorimo o Davidu Flakusu Bosilju, Nejcu Gradišarju, Marcelu Ratniku, Marku Ristiću in Janu Đapu, na katere je selektor resno računal.«

FOTO: Leon Vidic

Čeprav Slovenija ni dosegla gola, je točka proti Angliji potrditev potenciala ekipe. “Remi z evropskimi prvaki je lep dosežek. Ekipa je dala vse od sebe, hitro se je prilagodila na nov sistem in pokazala, da se zna kosati s favoritoma turnirja,” je dejal Aćimović. Dodal je, da sta fizična in psihološka zahtevnost tekem z Anglijo in Nemčijo vplivala na zadnjo tekmo proti Češki, kjer so Slovenci edinič razočarali.

Ob koncu pa tudi pogled naprej: kar enajst članov letošnje zasedbe bo lahko igrala tudi v naslednjem kvalifikacijskem ciklu. “To je velika pridobitev. Ti fantje so videli, kako visoka je raven tega tekmovanja, in bodo izkušnje znali prenesti naprej,” je sklenil Aćimović. Naslednje evropsko prvenstvo do 21 let bo leta 2027, gostili ga bosta Srbija in Albanija.