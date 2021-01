Večina ima iste krvnike – športne terence

Mercedes razreda X

BMW i8

Renault espace

Seat alhambra in volkswagen sharan

Alfa romeo giulietta

Novi prihajajo, nekateri odhajajo, tako je bilo v letu 2020 tudi pri avtomobilih. Kar nekaj modelov se poslavlja od cest, mi smo izbrali šest takšnih, ki so nam najbolj ostali v spominu. Pri vseh je jasno, kaj je glavni razlog za slovo – vse manjša priljubljenost med kupci.Avtomobilski trg se hitro spreminja, zlasti to velja za trenutno obdobje, ko so v ospredju športni terenci, vse bolj pa tudi električni in hibridni modeli. Marsikatera avtomobilska znamka spreminja svojo ponudbo, na ceste prihajajo novi modeli, prav tako se mnogi poslavljajo. Še posebno velik davek plačujejo enoprostorci, saj so jih povsem zasenčili športni terenci.Poltovornjak (pick-up) razreda X so pri Mercedesu prenehali izdelovati že lani spomladi. Velikan se na trgu ni uveljavil, saj so leta 2018 prodali le 16.700 primerkov in leto kasneje 15.300. Ta model so razvili v sodelovanju z Nissanom, v mislih so imeli vozilo, ki bo po ceni dostopnejše kot terenski razred G, predrag za množično prodajo pa bi bil tudi pick-up na osnovi razreda G. Zato so raje sodelovali pri posnemanju nissana navare, ki je dosegljiv že za trideset tisočakov, ampak ta načrt ni uspel.Kmalu zatem, na začetku poletja, je v tovarni v Leipzigu tudi BMW končal proizvodnjo enega od zelo prepoznavnih modelov. Poslovili so se namreč od priključnega hibrida in roadsterja i8. Sprva so ga proizvajali kot kupe, njegovi posebnosti sta bili oblika in to, da se vrata odpirajo navzgor. Čeprav i8 ni bil uspešnica, so prek njega pri BMW dobili nekatere tehnične novosti, denimo potniško kletko iz ogljikovih vlaken in laserske žaromete.Pri Renaultu nameravajo precej skrčiti paleto svojih vozil, med tistimi, ki bo odpeljal v zgodovino, bo očitno tudi enoprostorec espace. Nekaj je že jasno: pri nas espace ni na voljo že od konca leta 2019, saj je slovenski uvoznik porinil v ospredje model koleos. Za ta korak so se odločili, ker je prodaja družinskih enoprostorcev precej upadala, kupci pa se vse raje odločajo za športne terence, čeprav je vprašanje, ali so ti res bolj uporabni.Leto 2020 je bilo očitno črno za enoprostorce, saj so s cenika pri Seatu umaknili tudi alhambro. Proizvajali so jo od leta 1995, šlo je za prepoznavnega enoprostorca, a tudi pri Seatu so spremenili taktiko in v ospredje popeljali športne terence. Skupno so prodali okoli pol milijona primerkov alhambre. Enako velja za sestrski model sharan pri Volkswagnu, saj ne razvijajo nove generacije, ampak vse usmerjajo v program SUV.Po desetih letih se poslavlja giulietta, najmanjši in najcenejši model Alfe Romeo, odkar ni več modela mito. Raje so se osredotočili na manjše športne terence, dva bodo predstavili v bližnji prihodnosti. Giulietto so proizvajali od leta 2011, ko je nasledila model 147. Prvo leto so jih prodali 78.911, toda kasneje je prodaja upadala, leta 2019 so tako prodali le še 15.690 giuliett.