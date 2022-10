Volvo spet revolucionira avtomobilsko varnost

In slej ko prej pride slab dan, ko nam vožnja ne gre – preprosto nismo v najboljši formi. Razlogi so lahko različni: ali nismo osredotočeni, smo pod stresom, zaspani ali pa v drugačnem psihičnem stanju, ki slabo vpliva na našo vožnjo. Ko smo takšni, bi bilo seveda bolje, če sploh ne bi vozili. Vendar je v današnjem hektičnem, obveznosti polnem življenju tako, da si tega pogosto ne moremo privoščiti. Zato bi bila – ker se časi ne bodo spremenili, temveč bodo samo še hitrejši – lahko rešitev le ena. V 'tistih dneh', ko nismo pravi, bi nam lahko za volanom na pomoč priskočila vrhunska nova tehnologija.

Ko vozilo zazna, kdaj niste zbrani – in posreduje

Takšno napredno tehnologijo, ki bi zaznavala in razumela psihofizično stanje voznika, si je seveda precej lažje zamisliti kot jo izumiti. A pri Volvu so naredili prav to – izdelali so sistem, ki pomaga v takšnih primerih. Najprej so opravili obsežne raziskave, ki so temeljile na opazovanju usmerjenosti voznikovega pogleda in tega, kako pogosto in dolgo ima zaprte oči, in tako prišli do pomembnih ugotovitev. Na njihovi podlagi so nato izdelali novo prebojno tehnologijo za razumevanje psihofizičnega stanja voznika, ki je tudi zelo praktično uporabna in deluje v realnem času, torej med vožnjo.

Tehnologija LiDAR vidi lahko majhne predmete tudi več sto metrov pred vami, s tem pa vam da na voljo več časa, da ustrezno ukrepate in se jim ognete. FOTO: Saguaro

360-stopinjska varnost z naprednim sistemom LiDAR

Vrhunska nova varnostna tehnologija LiDAR, o kateri govorimo, temelji na preprostem konceptu: sistem z dvema kamerama opazuje premike voznikovih oči in prepoznava, kdaj ni v optimalnem stanju za vožnjo. Če sistem kaj takega zazna, se odzove in tako pripomore k preprečevanju nesreč. Vozilo najprej posreduje z zvočnimi opozorili, ki postajajo vse glasnejša, ob neodzivanju pa se odzove s samoustavitvijo ob cestišču in opozarjanjem drugih udeležencev v prometu. Pomembno vlogo v sistemu igra tudi kapacitivni volan, ki prepoznava, ali voznik spušča volan in s tem spremlja stabilnost krmiljenja.

Novi sistem tako zagotavlja kar 360-stopinjski varnostni ščit, kjer varnost zagotavlja edinstveni sklop osmih kamer, petih radarjev, 16 ultrazvočnih senzorjev in najsodobnejšo tehnologijo LiDAR. Sistem upravlja osrednja računalniška platforma z zelo zmogljivo programsko opremo. Tipala z najnovejšo programsko opremo so zasnovana tako, da so medsebojno povezana, s tem pa zagotavljajo varnost, podporo in popoln nadzor. Tehnologija LiDAR (oprema za zaznavanje in določevanje svetlobe) zaznava cesto pred vozilom podnevi in ponoči in tudi pri veliki hitrosti. Vidi lahko majhne predmete tudi več sto metrov pred vami, s tem pa vam da na voljo več časa, da ustrezno ukrepate in se jim ognete.

Raziskave so pokazale, da lahko LiDAR v že tako varnem vozilu zmanjša nesreče s hudimi posledicami tudi do 20 odstotkov. FOTO: Saguaro

Skozi oči vozila Volvo je svet precej bolj varen

Delovanje tehnologije LiDAR na področju varnosti v realnem času je zares neverjetno: raziskave so pokazale, da lahko LiDAR v že tako varnem vozilu zmanjša nesreče s hudimi posledicami tudi do 20 odstotkov, medtem ko je lahko skupna stopnja preprečenih nesreč večja od 9 odstotkov.

Prav s ciljem, da prispevajo k do 20-odstotnem zmanjšanju prometnih nesreč, so pri Volvu začeli postopno serijsko uvajati ta prebojni nov sistem za razumevanje voznika v svoje nove modele. Enega od najnaprednejših sistemov senzorjev, ki ne pozablja na nobenega potnika – z notranjimi radarji v potencialno nevarni situaciji prepreči tudi to, da bi kdorkoli nehote ostal v notranjosti vozila – najprej na trg pošiljajo v novem popolnoma električnem modelu EX90, ki prihaja na trg letos pozno jeseni.

Prihajajoči EX90 z razumevanjem voznika povečuje varnost

Tako bo novi popolnoma električni EX90 najvarnejše vozilo volvo do zdaj. EX90 je za znamko Volvo prelomnica, saj pomeni začetek nove dobe, v kateri bo že tako zavidljiva tradicija varnosti, kakovosti in inovacij povzdignjena na povsem novo, v avtomobilski industriji do zdaj nedoseženo raven.

Z že omenjeno novo tehnologijo je prelomni čisto električni »Šved« zasnovan, da razume vas in svojo okolico, s tem pa povečuje varnost vas in vaših bližnjih ter drugih udeležencev v prometu. Prav tako s časom postaja pametnejši in varnejši, saj podatke uporablja za učenje in sprejema posodobitve.

Pri znamki Volvo, ki je tudi izumiteljica 3-točkovnega varnostnega pasu in že skoraj 100 let vodilna na področju avtomobilske varnosti, so zavezani svojemu poslanstvu, da z razvojem prelomnih inovacij, kot je predstavljena, nadaljujejo, vse dokler prometnih nesreč s smrtnim izidom ne bo več oziroma ne bodo postali popolnoma brezogljično podjetje. Vas pa medtem vabijo, da si na njihovih spletnih straneh preberete o prihodnosti varnosti ter med prvimi izveste več o njihovih prihajajočih novih modelih in tehnologijah.

