Voznikom za spodbudo in ne kaznovanje

Elektrifikacija voznega parka ne pomeni spremembe zgolj v pogonu, ampak tudi v celotni organizaciji prevoza, saj električni pogon zahteva daljše polnjenje in več postankov. To je še posebno pomembno za vse, ki bodo začeli uporabljati električna tovorna vozila.

Pri Fordu so ravno v teh dneh predstavili svojo rešitev, Ford Pro. V osnovi gre za paket storitev, ki podjetju z več električnimi tovornimi vozili pomaga pri nadzoru celotnega voznega parka – da so vsa vozila pravočasno polna, da predvidijo vse napake in ozka grla pri organizaciji prevozov.

»Vse je v enem paketu. E-transit predstavlja naš tovorni prehod na elektriko, ampak električna vozila so tako drugačna, da potrebujejo drugačno oskrbo – so kot pametni telefon na kolesih, saj povezujejo računalniški sistem, električno polnjenje in vozilo,« je na predstavitvi v Barceloni dejal Ted Cannis, generalni direktor Ford Proja. »Zaradi novih izzivov smo morali okrepiti ekipo, zato smo strokovnjake iskali na različnih področjih od računalništva do električne mobilnosti, k sodelovanju pa smo, denimo, privabili ljudi iz Appla, Googla, Samsunga …«