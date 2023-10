Z inovacijami spreminjamo svet

Prav vsi modeli so opremljeni z izjemnim tehnološkim in oblikovnim znanjem, ki ga premore znamka Mercedes-Benz, in voznike zapeljejo v svet novih možnosti mobilnosti. V svet, v katerem se srečajo tradicionalne odlike znamke, kot so varnost, zanesljivost in inovativna tehnologija, ter vrhunsko oblikovno znanje, ki zagotavlja navdušujočo aerodinamičnost in izjemne dosege.

Naj gre za intuitiven razvedrilno-informacijski sistem MBUX ali pametno navigacijo, ki načrtuje idealne parametre za čim večji doseg avtomobila in poskrbi, da bo vožnja z električnim avtomobilom preprosta in udobna.

Inovacije, ki postavljajo merila za prihodnost

Mercedes-Benz že več kot 130 let narekuje tehnološke trende v avtomobilski industriji. Seznam vseh inovacij in dosežkov, ki jih je znamka dala avtomobilizmu, je izjemno dolg ‒ in vsako leto je še daljši. Ta prispevek avtomobilizmu je neprecenljiv in tudi v dobi prehoda na električna vozila ni nič drugače.

Danes in v bližnji prihodnosti je ena glavnih zahtev kupcev električnih avtomobilov doseg, ki ga zmore tak avtomobil. Prav velika baterija nove generacije z zmogljivostjo kar 107,8 kWh v prestižni limuzini EQS omogoča doseg do 780 kilometrov (po standardu WLTP). Vendar to še ni vse. Mercedesovi inženirji so dokazali, da bo doseg kmalu lahko še precej večji. S konceptnim vozilom Vision EQXX so z le enim polnjenjem baterije prevozili rekordna 1202 kilometra na poti od Stuttgarta do britanskega Silverstona.

Hiperzaslon za novo dobo doživetja tehnologije

Impresiven na pogled, preprost za upravljanje in pripravljen za učenje. Hiperzaslon MBUX je revolucionaren digitalni zaslon, ki v širino meri kar 141 centimetrov in popolnoma spreminja doživetje med vožnjo. Je dragulj razkošne notranjosti in pravo umetniško delo, sestavljeno iz treh zaslonov – voznikovega, sredinskega informacijskega in zaslona za sovoznika – ter vključuje pametno programsko opremo, s katero je povezan z vsemi deli vozila. Omogoča popolno prilagoditev uporabniku, njegovim navadam in načinu vožnje ter kaže predanost Mercedes-Benza inovacijam in digitalizaciji, ki oblikujejo prihodnost avtomobilske industrije.

Hiperzaslon MBUX je del pametnega informacijsko-zabavnega sistema, ki deluje na podlagi umetne inteligence – tako spoznava in uresničuje želje voznika in potnikov. Foto: Mercedes-Benz AG

Žarometi so komunikacijski kanal

Mercedes-Benz uvaja svetlobno revolucijo na področju žarometov, ki zmorejo več kot le odlično osvetliti cesto pred vozilom. Najnaprednejši sistem žarometov DIGITAL LIGHT je sestavljen iz treh izjemno zmogljivih LED-projektorjev, katerih svetloba se odbija in krmili več kot 1,3 milijona mikro ogledal. Revolucionarna tehnologija žarometov se optimalno prilagaja vsem razmeram na cesti in ob maksimalni osvetljenosti ceste v vseh razmerah kot projektor riše simbole in znake, s katerimi voznika varno vodi po cesti in hkrati opozarja na preteče ovire in druge nevarnosti. Da, to so napredni žarometi prihodnosti, ki so na voljo že danes.

»Hej, Mercedes, odpri moja vrata«

Z modelom EQS Mercedes-Benz uvaja električna vrata, ki se samodejno odpirajo, ko stopite do kabine avtomobila. Zapirajo pa se s pritiskom na zavoro. Pri tem uporablja senzorje in kamere za zaznavanje okolice, da med odpiranjem ne nastanejo poškodbe. Če sedite zadaj, lahko zgolj z ukazom: »Hej, Mercedes« aktivirate glasovnega pomočnika MBUX, ki bo izpolnil vaš ukaz: »Zapri moja vrata.« Ne le da lahko avtomobil prepozna različne glasove in jih poveže s posameznimi profili, ve tudi, na katerem sedežu sedite, glede na to, od kod prihaja vaš glas.

Dovolj je že glasovni ukaz: »Hej, Mercedes, zapri moja vrata,« da bo, ne glede na to, kje sedite v kabini, avtomobil samodejno zaprl vrata. Foto: Mercedes-Benz AG

Svetovni prvaki v aerodinamiki

Rekorden doseg Mercedesovih električnih vozil ne bi bil dosegljiv brez izjemne učinkovitosti. Razkošna limuzina EQS je najbolj aerodinamičen serijski avtomobil na svetu s koeficientom zračnega upora 0,20. Neverjetna številka, še posebej če upoštevamo, da ima EQS najmanj 19-palčna kolesa, ob doplačilu pa lahko merijo tudi 22 palcev. Med vožnjo lahko zračno vzmetenje zmanjša oddaljenost vozila od tal. Vozilo se pri hitrosti nad 120 km/h spusti za 10 milimetrov bližje k tlom, da učinkovito zmanjša zračni upor, boljši pretok zraka pa zagotavljajo tudi ugrezne kljuke za odpiranje vrat.

Mercedes-Benz ostaja vodilen v razvoju avtomobilske industrije in se zavezuje nenehnemu napredku in preprosti mobilnosti. K temu pripomore tudi družina električnih vozil Mercedes-Benz, ki zagotavlja revolucionaren pogled v prihodnost – z obliko in inovativno tehnologijo, ki omogočata daljše dosege avtomobila in boljšo izkušnjo električne vožnje. Zapeljite se v svet električne izpopolnjenosti in spoznajte električne modele avtomobilov Mercedes-Benz.

