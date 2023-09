Za novo dobo nadstandardnega potovanja. Mercedes-Benz EQE SUV

Mercedes-Benz raznovrstno ponudbo električnih vozil bogati z modelom EQE SUV. Športno terensko vozilo zagotavlja nove tehnične rešitve na področju popolnoma električnih vozil in nadstandardno izkušnjo potovanja z avtomobilom. Pri tem ni pomembno, ali govorimo o inovativnem električnem pogonu, ki omogoča neslišne pospeške super športnikov, potovalnem udobju z zračnim vzmetenjem, ki je na ravni najdražjih limuzin, prostorskem udobju ali pa o tehniki in povezljivosti, izbranih materialih v notranjosti in dosegu, ki je zaradi izjemne aerodinamike tudi pri avtocestnih potovalnih hitrostih nadstandarden. Mercedes-Benz EQE SUV postavlja nove mejnike električne mobilnosti in brezkompromisno pelje v prihodnost.

Tridimenzionalno razkošje

Avtomobil EQE SUV ima privlačno in sodobno oblikovano zunanjost, ki združuje športnost, eleganco in aerodinamičnost. Tudi najmanjša podrobnost je del velike oblikovalske ideje in za novi EQE SUV lahko rečemo, da je raj premišljenega razkošja, zavitega v robustno, a prefinjeno karoserijo.

Veliki zaslon je stilsko integriran v armaturno ploščo in je središče vozila. Prek inteligentne prilagodljive programske opreme je povezan z vsemi komponentami vozila, vozniku in potnikom pa omogoča izjemno uporabniško izkušnjo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Oblikovanje notranjosti sledi filozofiji sodobnega minimalizma ter združuje estetiko, funkcionalnost in intuitivno uporabo. Potniška kabina je prostorna, s številnimi detajli, zaradi napredne aerodinamike pa je v njej tudi izjemno tiho. Zagotavlja prostorno in dovršeno oblikovano okolje za prijetno vožnjo vozniku in potnikom. Opremljena je z visokokakovostnimi materiali, kot so usnje, fine lesene obloge in kovinski detajli, ki ustvarjajo eleganten in prestižen videz.

Avtomobil EQE SUV je opremljen z velikima zaslonoma najnovejše tehnologije. Na voljo je še zaslon hyperscreen, 56-palčna sestavljanka iz treh zaslonov (dva v velikosti 31,2 centimetra in sredinski v velikosti 44,9 centimetra). Veliki zaslon je stilsko integriran v armaturno ploščo in je središče vozila. Prek inteligentne prilagodljive programske opreme je povezan z vsemi komponentami vozila, vozniku in potnikom pa omogoča izjemno uporabniško izkušnjo, ki združuje udobje, povezljivost in intuitivno upravljanje.

Za popolno udobje in sproščeno vzdušje v potniški kabini poskrbita paketa ENERGIZING in ENERGIZING Plus, ki povezujeta sisteme za udobje v vozilu, kot so ambientalna osvetlitev, glasba, masažna funkcija sedežev, klimatizacija in aromaterapija. Svež in čist zrak pa omogočata učinkoviti hepa filter in sistem Energizing Air Control Plus.

Razburljivi mejniki na področju voznega udobja

Avtomobil EQE SUV brezkompromisno postavlja mejnike na področju voznega udobja. Že v opremi, ki je serijsko na voljo, so številne tehnologije in funkcije, namenjene zagotavljanju varnosti voznika in potnikov ter zmanjševanju tveganj v prometu.

Mercedesovi napredni digitalni žarometi s projekcijo na cesto rišejo razne simbole in znake, s katerimi voznika varno vodijo po cesti ter hkrati opozarjajo na preteče ovire in druge nevarnosti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Najnovejša generacija sistemov za pomoč vozniku, s katerimi je opremljen avtomobil EQE SUV, vključuje številne nove funkcije, tudi dodatno opozorilo za sekundni spanec, kar zagotavlja sistem Attention Assist, ki s kamero na voznikovem zaslonu analizira gibe voznikovih vek, 10-stopinjsko krmiljenje zadnjih koles, ki pripomore k boljši okretnosti pri nižjih hitrostih in boljši agilnosti ter stabilnosti pri višjih hitrostih, sistem za samodejno parkiranje in opcijsko vzmetenje Airmatic za izjemno udobno vožnjo tudi na zahtevnejši vozni podlagi. Pripomočkov za brezskrbno in udobno vožnjo je veliko.

Opremljen je lahko tudi z visokozmogljivimi LED-žarometi ali sistemom Digital Lights, revolucionarno tehnologijo žarometov, ki zmorejo več kot le odlično osvetliti več sto metrov ceste pred vozilom. Žarometi lahko s svetlobnim podpisom opozorijo na prekratko varnostno razdaljo, ohranjanje vozila na voznem pasu in na preglednost mrtvega kota. S projekcijo rišejo tudi razne opozorilne znake in simbole, s katerimi voznika varno vodijo po cesti in hkrati opozarjajo na preteče ovire in druge nevarnosti.

Avtomobil EQE SUV omogoča vleko večjih prikolic ali namestitev strešnih kovčkov in nosilcev za prevoz koles. FOTO: Mercedes-Benz AG

Odličen na avtocesti, med ovinki in na mestnih ulicah

Odličnost na avtocesti, med ovinki in v mestni džungli mu zagotavlja visokokakovostni pogon, ki ne dopušča dvomov o dinamiki, hkrati pa zaradi nizkega zračnega upora med tiho vožnjo porabi zelo malo energije in zmore do 582 kilometrov električnega dosega (po WLTP). S štirikolesnim pogonom, ki zadnja kolesa suka do kota 10 stopinj, se odlično znajde na ozkih mestnih ulicah, na neutrjenem terenu pa za agilnost in odzivnost poskrbi zračno vzmetenje, ki višino podvozja samodejno prilagaja vozni podlagi.

Za dobro načrtovano in brezskrbno vožnjo, tudi na daljših poteh, poskrbi pametna navigacija s sistemom Electric Intelligence. Ta na podlagi številnih dejavnikov načrtuje najhitrejšo in najudobnejšo pot, vključno s postanki za polnjenje, ter se dinamično odzove na prometne zastoje ali spremenjeni način vožnje. Podatki se ves čas prikazujejo prek informacijsko-razvedrilnega sistema MBUX, za piko na i pametna navigacija izračuna še predvidene stroške polnjenja za posamezni postanek.

Zaradi vrhunske aerodinamike je EQE SUV eden redkih električnih avtomobilov, ki ga zaradi dosega avtocestne hitrosti ne ovirajo. FOTO: Mercedes-Benz AG

