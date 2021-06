Za vse izkušene voznike: bi danes še opravili vozniški izpit?

osveževanje starega znanja,

odpravljanje zatečenih napak, ki jih prinesejo desetletja rutinirane vožnje,

pridobivanje novega, saj se cestnoprometni predpisi ves čas spreminjajo oziroma dopolnjujejo.

Mitja Jeseničnik je prepričan, da bi morali vsi vozniki ponovno na izpitno vožnjo. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Ana Cergolj Kebler in Mitja Jeseničnik. FOTO: Zavarovalnica Triglav



Iz virtualnega v realno okolje

Komu je namenjen vožnja Ponovno na izpitno vožnjo?

Mitja Jeseničnik: Vsakomur. Tudi inštruktorji varne vožnje smo se v akciji naučili novih stvari, razbili mnoge mite in spoznali, da imamo v naši družbi ogromno vzornih voznikov. Menim, da lahko vsakdo v tej akciji samo pridobi. Konec koncev pa vprašajte tiste, ki so se lani akcije udeležili. Upal bi si skoraj trditi, da so vsi odšli nasmejani in bogatejši v znanju, pa četudi je bil uradni rezultat njihove vožnje negativen. A to je bil le rezultat.



Ana Cergolj Kebler: Pravzaprav vsem, voznikom in voznicam! V lanski sezoni smo tako od udeležencev naše akcije pogosto slišali stavek 'To bi moral preizkusiti vsak!' Ta zanimiva izkušnja namreč koristi vsakomur, ne glede na vozniški staž, število kilometrov ali samozavest na cesti. Na eni strani so to zelo ozaveščeni vozniki, ki že sicer naredijo veliko za svojo varnost, se izobražujejo, hkrati pa želijo pokazati in dokazati, da cesto in vožnjo še vedno obvladajo v vrhunskem slogu. Tisti s tremi, štirimi desetletji izkušenj na cesti postanejo samozavestnejši, ob podpori učiteljev vožnje postanejo suvereni tudi v sicer problematičnih krožiščih. Letos pripravljamo tudi zanimivo novost – na ponovitveno vožnjo lahko izzoveš prijatelja, prijateljico, brata, mamo … Če sprejme izziv, bosta oba opravila vožnjo, na koncu pa bomo razglasili zmagovalca. Ker si želimo, da bi čim več voznikov lahko vozilo po svojih domačih cestah, bomo vožnje izvajali v šestih mestih, poleg Ljubljane še v Novi Gorici, Postojni, Trbovljah, Murski Soboti in v Krškem.

Ekipa učiteljev, s katerimi se boste odpeljali na izpitno vožnjo. FOTO: FOTO: Zavarovalnica Triglavv

To je izkušnja, ki je že lansko leto navdušila številne voznice in voznike, ki so imeli dovolj poguma in želje po novem znanju, da so se prijavili na prav poseben izziv. Za kaj gre? Ponovno na izpitno vožnjo je vožnja, v kateri lahko vsak izmed vas doživi prav posebno učno uro z izkušenim učiteljem vožnje in hkrati preveri, ali bi bil kos takšni preizkušnji.Ne, ne gre za to, da bi na vožnji preizkusili vaše neznanje, temveč gre predvsem za troje:Izpitno vožnjo je do zdaj ponovilo že več kot 210 voznikov v šestih mestih po Sloveniji. Odziv je bil izjemen, prijav je bilo ogromno, zato bodo pri Zavarovalnici Triglav letos akcijo še bolj razširili in nadgradili. Opravljena vožnja – pa naj bo uspešna ali ne - bo veljala tudi kot zlata vstopnica v žrebu za rally vožnjo z našim najboljšim rally voznikom Rokom Turkom. Ta bo dva izžrebanca najprej popeljal s svojim tekmovalnim vozilom, potem pa ju bo spremljal, ko se bosta še sama preizkusila v vožnji izvenserijskega športnega avtomobila.Gre torej za zabavno in hkrati zelo koristno izkušnjo, ki bi jo nujno morali doživeti prav si, je prepričan eden od učiteljev, ki je v pogovoru najprej poudaril: "Številnim in konkretnim spremembam ter posodobitvam, kot jih zaznavamo v sodobnem času, pa naj gre tu za tehnološki napredek v vozilih, spremembe pravil ali cestne infrastrukture, vsak voznik težko sam sledi, v prometu pa je pomembno tudi vseživljenjsko učenje. Kot se je izkazalo, takšne akcije dopolnijo znanje tudi pri tistih, ki menijo, da znajo vse.""Vsekakor menim, da je akcija pripomogla k osvežitvi znanja o CPP in predvsem o vpogledu v prometno kulturo, ki je na naših cestah. Večinoma v pogovorih slišimo, da je prometna kultura v Sloveniji na nizki ravni, a akcija je pokazala, da to pravzaprav sploh ni res. Tudi naša pričakovanja so bila sprva glede tega zadržana." Končni rezultati voženj so bili namreč nad njihovimi pričakovanji.Določimo traso vožnje z vsemi temeljnimi elementi vožnje, ki se preverjajo tudi na izpitni vožnji. Vožnjo in ravnanje voznika inštruktor najlažje in najbolj korektno oceni s sopotnikovega sedeža. Tudi dajanje navodil in usmerjanje je tako najlažje. Predvsem pa s tem ustvarimo prisotnost oziroma se kar se da približamo opravljanju vozniškega izpita v šoli vožnje.Ah, še zdaleč ne. V teoriji je osvojenega precej znanja. Redki ne vedo, da morajo pri stop znaku ustaviti pred nadaljevanjem vožnje. Omeniti je treba, da praktično nihče, ki je prevozil stop znak, s tem ni povzročil nevarne situacije. Saj je bila edina napaka, da se ni popolnoma ustavil. Pomembno je, da je v križišče pripeljal s primerno nizko hitrostjo in res temeljito preveril, ali ima prosto pot. V takšnih križiščih bi recimo lahko bil postavljen tudi trikotni prometni znak križišče s prednostno cesto. Stop znak pa bi lahko bil rezerviran le za križišča, kjer je zaradi zelo slabe preglednosti res treba biti še posebej previden in popolnoma ustaviti vozilo. Žal v realnosti zasledimo prometne znake stop tudi na zelo dobro preglednih križiščih.Mi smo sicer te uradne rezultate dojemali nekako drugače, saj nam je v vsakem vozniku uspelo prepoznati tudi precej dobrih vozniških navad. Rezultat je samo potrditev, da smo ljudje zmotljivi. Roko na srce, ali vi sami ves čas vozite skladno s predpisi in nikoli ne naredite nobene napake? Zato je izrednega pomena dejstvo, da to sprejmemo in se tega zavedamo, saj se na cestah srečujemo z nešteto različnimi posamezniki. Da lahko v prometu varno sodelujemo, moramo biti v vsakem trenutku zbrani, predvidevati in prepoznavati morebitne napake in nevarnosti, da se jim lahko uspešno izogibamo. Pomembna je tudi strpnost do napak drugih. Nujno pa je tudi zavedanje, da je treba cestnoprometne predpise spoštovati, ker nam omogočajo večjo varnost in manjše tveganje za nastanek hudih posledic ob prometni nesreči.Pozitivni. Tu so udeleženci spet pokazali, da želijo napredovati, izvedeti, kje so njihove pomanjkljivosti oziroma dobiti realno oceno svoje vožnje, s čimer so pokazali, da jim je mar za soudeležence in varnost v prometu ... Eden od glavnih namenov takšne vožnje je spoznati svoje šibke točke, morebitne slabe navade, ki se jih sami le redko zavedamo. Ljudje smo hitro kritični do drugih in pri njih enostavno najdemo napake. Do sebe pa smo precej bolj tolerantni. Vsi udeleženci so bili skupnega mnenja, da bi bilo takšno vožnjo dobro opraviti večkrat, kot nekakšno osvežitev, posodobitev znanja. Ali pa zgolj potrditev, da res obvladaš, da si res dober. V spominu mi je recimo ostal ravno takšen komentar enega od prvih udeležencev, ki je zelo samozavestno rekel, da on ve, da je najboljši voznik, in je prišel to samo pokazati. Po končani vožnji sva se strinjala, da je izredno dober voznik, a da je cesta, pa četudi jo izredno dobro poznamo, lahko zelo zahrbtna.Smiselno? To bi bilo praktično nujno. Tako številnim in konkretnim spremembam ter posodobitvam, kot jih doživljamo v sodobnem času, pa naj gre tu za tehnološki napredek v vozilih, spremembe pravil ali cestne infrastrukture, vsak voznik težko sam sledi, v prometu pa je tudi pomembno vseživljenjsko učenje. Kot se je izkazalo, takšne akcije dopolnijo znanje tudi pri tistih, ki menijo, da znajo vse. Vsi so bili veseli dodatnih informacij, morda drugačne, bolj poljudne razlage. Tukaj se pridružujem mnenju večine, da je takšna vožnja gotovo zelo uporabna za izboljšanje lastnega znanja o vožnji. Tu moram biti optimist, sploh po odzivih udeležencev, saj skorajda nihče ni odšel od nas slabo razpoložen, ne glede na izid. Vse je izvedljivo.Želim si še več strpnosti, sodelovanja, razumevanja, zlasti med različnimi udeleženci v prometu (npr. avtomobilisti, motoristi, pešci, kolesarji …), saj si velikokrat vsi delimo iste površine. Kot največji težavi pa zaznavam težnjo po vožnji prek omejitve hitrosti in vožnjo na prekratki varnostni razdalji.Projekt Ponovno na izpitno vožnjo je v Zavarovalnici Triglav dozorel na podlagi dolgoletnih akcij, v katerih spremljajo voznike, njihov vozniški slog in navade. Ko so se s simulatorjem vožnje DRAJV leta 2019 podali po desetih slovenskih mestih, da bi raziskali vozne navade slovenskih voznikov, je bil odziv neverjeten. Ko pa so rezultati pokazali, da bi vozniški izpit na simulatorju v resnici opravila manj kot tretjina voznikov, ki pa so zelo željni obnove svojega znanja, so v Zavarovalnici Triglav vedeli, da morajo vožnjo postaviti tudi v realno okolje na ceste. »Prosili smo ekipo izjemnih učiteljev vožnje AMZS Mitjo Jeseničnika, Marka Bračiča, Darka Daljevića in vodjo šole vožnje AMZS Manuela Pungertnika, da nam pri tem pomagajo. To je ekipa učiteljev, ki me je naučila, da sta dolgoletni voznik in učitelj vožnje neprekosljiv tandem, ki lahko v kratkem času doseže izjemen napredek v vožnji,« nam je o projektu povedala Ana Cergolj Kebler iz Zavarovalnice Triglav. In tako se je začelo.Odziv je neverjeten, prijavila se je raznolika paleta voznikov vseh starosti, vozniških stažev, slogov in samozavesti. "Z voženj pod okriljem naše akcije vozniki in voznice odhajajo s širokimi nasmehi – neodvisno od tega, ali so izpit uspešno opravili ali ne. Skupaj z učiteljem vožnje so vedno znova zmagovalni tandem, ker izboljšajo en del sebe," in to je tisto, kar na koncu najbolj šteje – zadovoljstvo z zavedanjem, da si naredil nekaj dobrega zase in za vse udeležence v prometu.Zavarovalnica Triglav veliko pozornosti namenja ozaveščanju in izobraževanju vseh udeležencev v prometu. Eden izmed pomembnejših projektov je izobraževalni portal vozimse.si , ki voznikom na zanimiv način pomaga slediti spremembam v prometu, osvajanju novih prometnih znakov, pravil in osvajanju situacij, ki nam največkrat povzročajo sive lase, recimo krožiščem. »Izkazalo se je, da so tisti vozniki, ki so se na vožnjo pripravili z reševanjem CPP testov na, s cestnim izzivom opravili bolj uspešno,« pove Ana Cergolj Kebler, ki vsem letošnjim kandidatom za vožnjo razkrije še poseben namig: »Nekaj dodatnih točk pri opravljanju ponovne vožnje vam bo prineslo tudi, če boste dobro vožnjo že prej dokazali aplikaciji za varnejšo vožnjo DRAJV.«Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav