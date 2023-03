Za življenje brez kompromisov

Zaščitni znak novega Macana je Porschejeva linija flyline, značilen oblikovalski DNK, ki ostaja edinstven že 75 let. Iz Macanovega genskega zapisa izvira tudi evolucija zmogljivosti tega modela. Tipična Porschejeva moč in vrhunska vozna dinamika ga z enako strastjo spremljata ne glede na prostor in vozno podlago. Tako z nespremenjeno vnemo osvaja hitre zavoje podeželskih regionalk, udobne kilometre avtocest, pustolovščine gozdnega grušča in vznemirljive urbane poti. Samozavestno bo zapeljal tudi po dirkalnem asfaltu, če si boste zaželeli adrenalina.

Klasična Porschejeva estetika

Novega Macana zaznamuje prepoznaven Porschejev oblikovalski duh, pa naj gre za značilno padajočo strešno linijo s karakterističnimi obrisi športnega avtomobila, mogočen zadek s poudarjenimi boki ali elegantno svetilno črto, ki združuje zadnje luči.

Arhitektura sprednjega dela navdušuje z novim oblikovnim elementom, ki poudarja Macanovo širino. V odprtine za dovod zraka je harmonično integriran spojler. Ta je pri različicah Macan in Macan S v barvi karoserije, pri inačici Macan T je obarvan v ahatno sivo ter pri različici Macan GTS v črno barvo.

Z večjim in izrazitejšim difuzorjem je zadek Macana še pridobil športnost. To dodatno poudari tridimenzionalna struktura, ki krasi površino nad zaključki izpušnega sistema. Tudi vaš pogled nazaj z voznikovega sedeža bo impresiven, saj so serijska zunanja ogledala SportDesign postavljena na aerodinamične nosilce v obliki črke V.

Športni SUV je v osnovni različici postavljen na 19-palčna platišča Macan, za palec večja platišča Dark Titanium pa so serijsko nameščena na modela Macan T in Macan S. Največja, 21-palčna platišča RS Spyder Design si lasti Macan GTS.

Športnost in vsakodnevno udobje

Kaj je pri športni vožnji še posebej pomembno? Precizni merilniki. Že pri prvih Porschejih sta imeli njihova ergonomija in izvrstna berljivost ključno vlogo. Temu načelu sledi tudi novi Macan. Sredinsko nameščen merilnik vrtljajev izhaja iz modela 911, nova analogna ura na sredini armaturne plošče pa je še en izrazito opazen element.

Tridimenzionalna razporeditev upravljalnih elementov je značilna za Macana in voznika odlično vključuje v avtomobil. Porsche Advanced Cockpit dvigne osrednjo konzolo na novo raven estetike. Zaznamujeta jo prestižen stekleni videz in vrhunska ergonomija. Na dotik občutljivi gumbi so logično razvrščeni, njihove funkcije pa lahko upravljate tudi na 10,9-palčnem zaslonu.

Za bolj dinamično obvladovanje zavojev sta v Macanu na voljo dva nova volana. Večfunkcijski športni volan in športni volan GT zagotavljata odličen oprijem pri krmiljenju, pri obeh pa lahko s pomočjo prestavnih ročic prestavljate tudi ročno.

Med vožnjo se boste razvajali v komfortnih 8-smerno nastavljivih sedežih, katerih sedalni deli so pri različicah Macan, Macan T in Macan S oblečeni v tkanino Sport-Tex. Še več športnosti pa boste doživeli v objemu opcijskih 18-smerno nastavljivih športnih sedežev, ki so v različici Macan GTS na voljo s prevleko Race-Tex.

V Macanu se bo udobno peljalo do pet potnikov, več kot dovolj prostora pa bo tudi za prtljago vse družine. V prtljažnik je lahko pospravite do 488 litrov, z zloženo zadnjo klopjo pa so vam na voljo kar 1503 litri prtljažnega prostora.

Vrhunska zmogljivost

Več oprijema, okretnosti in varnosti tudi v neugodnih voznih razmerah. Aktivni sistem Porsche Traction Management (PTM) z elektronsko krmiljeno večploščno sklopko omogoča popolnoma variabilno porazdelitev moči med obema pogonskima osema. Moč se prek serijskega sedemstopenjskega samodejnega menjalnika (PDK) na vsa štiri kolesa prenaša brez prekinitve oprijema, saj je prestavljanje izjemno hitro.

2-litrski štirivaljni turbo motor v Macanu in Macanu T Ta motor sledi ključnemu Porschejevemu načelu, to je doseganju največje zmogljivosti na najmanjšem prostoru. Njegova mala teža na sprednji osi prinaša dinamične prednosti, ki jih boste najbolj opazili pri vsakodnevni vožnji. Velik navor je na voljo v širokem območju vrtljajev, z izboljšanim visokotlačnim sistemom vbrizgavanja pa bo vožnja ekonomična tudi ob velikih obremenitvah motorja.

2,9-litrski V6 biturbo motor v Macanu S in Macanu GTS

Vzajemno delovanje dveh turbinskih polnilnikov zagotavlja neposredno odzivnost tega motorja, največji navor pa je na voljo že zelo zgodaj. Ob lahki zasnovi se ne le poveča zmogljivost, ampak se v kombinaciji z učinkovitim sistemom za vbrizg goriva tudi zmanjšajo poraba goriva in izpusti. Svoje doda še sistem VarioCam Plus, ki prilagaja odmični gredi in krmiljenje ventilov. Tudi zvočno doživetje tega motorja bo zelo čustveno, še posebej če bo vaš Macan opremljen s športnim izpušnim sistemom.

Izjemna vozna dinamika

V novem Macanu je opcijsko na voljo zračno vzmetenje s sistemom Porsche Active Suspension Management (PASM), ki s prilagajanjem različnim voznim razmeram ponuja vrhunsko udobje in odlično vozno dinamiko. Sistem omogoča trinivojsko nastavitev višine podvozja in funkcijo za lažje nakladanje, ki za 30 milimetrov zniža le zadnji del vozila.

S paketom Sport Chrono in volanskim stikalom Mode bodo nastavitve podvozja, motorja in menjalnika še bolj športne. Izbirate lahko med štirimi načini vožnje: Normal, Sport, Sport Plus in Individual. Za najsilovitejši pospešek z mesta pa je tukaj funkcija Launch Control.

Sistem Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) izboljša vozno dinamiko in stabilnost zlasti v zavojih. Variabilna porazdelitev navora na zadnji kolesni par in elektronsko nadzorovana zapora zadnjega diferenciala izboljšujeta obnašanje in natančnost krmiljenja. Aktivacija gumba Off-road vse vozne sisteme prilagodi terenski podlagi, s tam pa se izboljša udobje in poveča varnost vožnje.

Veliki zavorni sistemi v novem Macanu navdušujejo z zmogljivostjo, ki je tudi ob večjih in daljših obremenitvah optimalno prilagojena moči avtomobila. Opcijske zavore s prevleko iz volframovega karbida Porsche Surface Coated Brake (PSCB) so tudi ob dolgotrajni uporabi izjemno odporne proti koroziji, znatno pa je zmanjšano nastajanje zavornega prahu. Kolesa in zavorni sistem tako ostajajo dlje časa čisti.

Po želji lahko različici Macan S in Macan GTS opremite s keramičnimi zavorami Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), ki so razvite in preizkušene na dirkališču. Njihova odlična odzivnost vam zagotavlja kratke zavorne poti, kljub temu pa tudi ob velikih in dolgotrajnih obremenitvah ne prihaja do korozije. Vozno dinamiko izboljšuje tudi manjša teža, saj so keramični zavorni diski kar za 50 odstotkov lažji od primerljivih litoželeznih.

Brezhibna vidljivost

Serijski glavni žarometi LED s sistemom Porsche Dynamic Light System (PDLS) so v novem Macanu popolna kombinacija dizajna in funkcionalnosti. Njihova velika svetlobna moč tudi v zavojih zagotavlja optimalno osvetlitev ceste.

Da pa boste s svojim Macanom že na prvi pogled nezgrešljivi, so tukaj značilne štiritočkovne dnevne in zavorne LED-luči. Z opcijskimi glavnimi lučmi Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) bo sistem samodejno prilagajal dolžino, širino in višino svetlobnega snopa glede na promet pred vami.

4 modeli za vsak okus

Porsche Macan je na voljo v 4 različicah, vsako pa zaznamuje edinstven značaj.

Macan je vsestranski športnik, ki združuje športne vozne lastnosti in značilen Porschejev dizajn. Ponuja privlačno kombinacijo zmogljivosti, sloga in praktičnosti, kar ga uvršča med najboljše izbire za voznike, ki si želite Porschejeve izkušnje v najbolj dostopnem paketu.

Macant T je ekskluzivni purist s posebno športnim značajem. S premišljenimi nastavitvami, ekskluzivno opremo in lahkim zmogljivim motorjem zagotavlja še posebej pristno doživetje športne vožnje.

Macan S je športni zapeljivec, pisan na kožo vsem, ki iščete brezčasen dizajn, izjemne športne zmogljivosti in vsakdanjo uporabnost v enem avtomobilu.

Macan GTS je brezkompromisni atlet, ki se osredotoča na posebno športen videz in maksimalni užitek v vožnji. Odlikujeta ga vrhunska zmogljivost in ekskluzivna športna oprema.

Izberite svoj Porsche Macan še danes in ga odplačajte v 4 letih s 4 letnimi obroki. V času trajanja financiranja vam pri Porsche Centru Ljubljana podarijo 2 leti podaljšane tovarniške garancije. Porsche Financiranje 4/4 lahko sklenete kot fizična oseba ali kot podjetje, velja pa za vse nove modele Macan, Macan T, Macan S in Macan GTS po naročilu ali iz zaloge. Izračunajte Porsche Financiranje 4/4 tukaj.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto d.o.o.