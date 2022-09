Broška, ki pove vse

»To give is to receive, dati pomeni prejeti,« me je pred leti, z angleškim naglasom z značilnimi poudarki na črki t, svetopisemsko podučila družinska prijateljica, draga nam gospa Marija, na enem izmed obiskov pri njej v Londonu, v imenitni viktorijanski hiši v predelu Kensington. Želela mi je podariti svojo broško, in ker sem se upirala, mi je razložila, da je ne bi mogla bolj osrečiti, kot če jo vzamem. V spomin nanjo.

Te dni razmišljam o tem, ko je po televiziji polno prispevkov o preminuli angleški kraljici Elizabeti. Monarhinjo je tudi gospa Marija zelo občudovala in tako kot ona nosila broške. Koliko je kraljica, ki jih je imela v svoji zakladnici več kot stoterico, dala (vedeti) prav z njimi!

Denimo z broško v obliki snežinke, ki ji jo podaril nekdanji kanadski guverner David Johnston. Z njo je kraljica nato izkazala podporo Harryju in Meghan, ko sta sprva naznanila, da se nameravata samostojno ustaliti v Kanadi. Za jutranjo mašo v Sandringhamu si je torej nadela snežinko in jima zaželela veliko sreče. Pa vendarle, mar ni snežinka nekaj hladnega, se stopi, izgine …?

Ko je leta 2018 na uradni obisk v London prišel Donald Trump, takratni ameriški predsednik, pa je nosila starinsko broško z drobno cvetlico, ki ji jo podaril Barack Obama. Z njo naj bi nakazovala, da ostaja zvesta Trumpovemu predhodniku, s katerim sam ni bil v najboljših odnosih. Brez besed je z broško izrazila vse.

Sicer pa je bila njena najljubša, najdražja seveda, broška Cullinan III in IV, z velikima kamnoma, izrezanima iz največjega diamanta na svetu, imenovanega Afriška zvezda. Zgornji del je skoraj 64-karatni kvadratni diamant, na katerega je obešen 94,4-karatni v obliki hruške. V kraljevi družini so broško ljubkovalno klicali babičin čips (»koščki« iz ogromnega diamanta.) Vrednost tega »bižuja«? Petdeset milijonov funtov. Kar pove vse.