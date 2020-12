Na ameriški vzhodni obali so nam za božične praznike napovedali zoprno, deževno vreme, v New Yorku, Washingtonu in drugod ne bo belega snega ali vsaj suhega mraza, da bi ob koncu leta grozljive pandemije z otroki sanjali o dobrohotnem obiskovalcu s severnega pola z darili na saneh.



Znanstveniki vendarle obljubljajo čudež v obliki cepiva proti kugi leta 2020. V ZDA že štejemo vrste: do novega leta naj bi cepili najbolj ogrožene zdravstvene delavce in varovance domov za starejše, tem naj bi se januarja pridružili drugi zdravstveni delavci pa tudi prodajalci hrane, učitelji in kronično bolni. Hkrati bodo cepili starejše od 75 let.



Potem se bo starostna meja nižala in vključen del prebivalstva širil. Cepivu Pfizerja in Biontecha se je pridružila še Moderna, zasebna podjetja in oblasti so hkrati s testiranji pripravili vse za njegovo proizvodnjo in razdeljevanje. Morda nas bodo inovativni farmacevti presenetili in ju še bolj pognali, da bodo dosegli še več ljudi? V letu pekla in čudežev se temu ne bi čudili



Še vedno je nekaj čejev. Stranski učinki cepiva, čeprav za zdaj obvladljivi, bodo morda koga odgnali, strah vzbuja domnevno nov, še bolj nalezljiv sev covida-19. Znanstveniki domnevajo, da cepivo deluje tudi na ta sev, saj so rešitve, ki jih v razmerah ustvarjalne svobode zmore človeški um, osupljive. Če bo šlo tako naprej, bo informacijska RNK, ki posega v genske zasnove bolezni, morda obračunala tudi s kolerami in raki človeštva.



Saj se poznamo: kmalu se nam bo zdelo vse samoumevno, odmahnili bomo z roko ob dosežkih, v katere še pred kratkim nismo verjeli. Pritoževali se bomo ter iskali napake, a vendar: ustavimo se za trenutek in pomislimo na letošnji čudež. Zanj je poskrbel kar človek, da bomo morda vendarle pustili za seboj bolezen, izgubo, osamljenost, obup in vse drugo, kar smo letos doživeli. Svet bo spet lahko naš.

